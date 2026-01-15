EU-Willkür: Millionen Führerscheine werden ungültig

Am 19. Januar 2026 läuft für viele Autofahrer eine Frist ab, von der sie bis heute nichts wissen. Betroffen sind Scheckkarten-Führerscheine aus den Jahren 1999 bis 2001: Wer diese bis dahin nicht umtauscht, besitzt ein Dokument, das offiziell nicht mehr gültig ist. Viele erfahren davon zufällig. Durch Bekannte. Durch einen Artikel. Oder erst dann, wenn es fast zu spät ist. Denn ein Brief vom Amt kommt nicht. Eine klare Warnung auch nicht. Die Informationen stehen irgendwo im Internet, in Tabellen, die man erst einmal finden muss.

Und hinterher heißt es: Man hätte es ja wissen können. So läuft das heute in Deutschland: Ein Land, das sich mehr Bürokratie und mehr Beamte leistet als je zuvor, in dem die Bürger mehr Steuern und Abgaben zahlen als je zuvor, werden den Menschen wichtigste Informationen vorenthalten – zu viel Aufwand. Und das trotz “Digitalisierung”. So werden inzwischen die einfachsten Dinge nicht mehr vernünftig geregelt. Soll doch jeder schauen, wo er bleibt.

Einen Termin bekommt man nicht rechtzeitig

Gerade in Berlin beginnt der Ärger erst richtig: Denn selbst wer den Führerschein umtauschen will, scheitert oft an der Behördenrealität. Termine beim Bürgeramt sind Wochen oder sogar Monate im Voraus ausgebucht. Die Frist läuft ab, während man noch versucht, überhaupt einen Termin zu bekommen. Das Ergebnis ist absurd: Man bemüht sich irgendwie, klickt sich durch die Portale, wartet. Und fährt in dieser Zeit notgedrungen mit einem Führerschein, der formal ungültig ist. Nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil die Verwaltung es organisatorisch nicht hinbekommt.

Doch das ist nicht alles: Der Umtausch kostet auch noch Gebühren, meist 25 bis 30 Euro. Dazu kommt das beizubringende biometrische Passfoto und jede Menge verlorene Zeit. Für viele bedeutet das: Urlaub nehmen oder Arbeitszeit verlieren. Man zahlt Gebühren für den Austausch eines Dokuments, das man seit Jahren besitzt und von dem es damals hieß, es sei lebenslang gültig und dass der Scheckkarten-Führerschein die ultimative Modernisierung sei. Pustekuchen!

Wer zahlt bei einem Unfall?

Viele stellen sich nun eine ganz simple Frage: Was ist eigentlich, wenn man in der Zeit bis zum Austausch des Füghrerscheins in einen Unfall verwickelt wird? Die Fahrerlaubnis ist ja formal ungültig. Gibt es dann Ärger mit der Versicherung? Drohen Diskussionen oder gar zivilrechtliche Auseinandersetzungen im Schadensfall? Muss man mit Punkten in Flensburg rechnen? Allein diese Unsicherheiten zeigen, wie schief die Lage ist.

Wer das alles für übertrieben hält, kann es ja selbst prüfen – siehe hier beim ADAC und hier beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, beides offizielle Quellen. Das ist keine Meinung und keine Zuspitzung; jeder kann zudem bei den Richtlinien zum EU-Führerschein nachlesen, was ab dem 19. Januar 2026 gilt.