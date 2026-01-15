EU-Willkür: Millionen Führerscheine werden ungültig

Am 19. Januar 2026 läuft für viele Autofahrer eine Frist ab, von der sie bis heute nichts wissen. Betroffen sind Scheckkarten-Führerscheine aus den Jahren 1999 bis 2001: Wer diese bis dahin nicht umtauscht, besitzt ein Dokument, das offiziell nicht mehr gültig ist. Viele erfahren davon zufällig. Durch Bekannte. Durch einen Artikel. Oder erst dann, wenn es fast zu spät ist. Denn ein Brief vom Amt kommt nicht. Eine klare Warnung auch nicht. Die Informationen stehen irgendwo im Internet, in Tabellen, die man erst einmal finden muss.
Und hinterher heißt es: Man hätte es ja wissen können. So läuft das heute in Deutschland: Ein Land, das sich mehr Bürokratie und mehr Beamte leistet als je zuvor, in dem die Bürger mehr Steuern und Abgaben zahlen als je zuvor, werden den Menschen wichtigste Informationen vorenthalten – zu viel Aufwand. Und das trotz “Digitalisierung”. So werden inzwischen die einfachsten Dinge nicht mehr vernünftig geregelt. Soll doch jeder schauen, wo er bleibt.
Einen Termin bekommt man nicht rechtzeitig
Gerade in Berlin beginnt der Ärger erst richtig: Denn selbst wer den Führerschein umtauschen will, scheitert oft an der Behördenrealität. Termine beim Bürgeramt sind Wochen oder sogar Monate im Voraus ausgebucht. Die Frist läuft ab, während man noch versucht, überhaupt einen Termin zu bekommen. Das Ergebnis ist absurd: Man bemüht sich irgendwie, klickt sich durch die Portale, wartet. Und fährt in dieser Zeit notgedrungen mit einem Führerschein, der formal ungültig ist. Nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil die Verwaltung es organisatorisch nicht hinbekommt.
Doch das ist nicht alles: Der Umtausch kostet auch noch Gebühren, meist 25 bis 30 Euro. Dazu kommt das beizubringende biometrische Passfoto und jede Menge verlorene Zeit. Für viele bedeutet das: Urlaub nehmen oder Arbeitszeit verlieren. Man zahlt Gebühren für den Austausch eines Dokuments, das man seit Jahren besitzt und von dem es damals hieß, es sei lebenslang gültig und dass der Scheckkarten-Führerschein die ultimative Modernisierung sei. Pustekuchen!
Wer zahlt bei einem Unfall?
Viele stellen sich nun eine ganz simple Frage: Was ist eigentlich, wenn man in der Zeit bis zum Austausch des Füghrerscheins in einen Unfall verwickelt wird? Die Fahrerlaubnis ist ja formal ungültig. Gibt es dann Ärger mit der Versicherung? Drohen Diskussionen oder gar zivilrechtliche Auseinandersetzungen im Schadensfall? Muss man mit Punkten in Flensburg rechnen? Allein diese Unsicherheiten zeigen, wie schief die Lage ist.
Wer das alles für übertrieben hält, kann es ja selbst prüfen – siehe hier beim ADAC und hier beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, beides offizielle Quellen. Das ist keine Meinung und keine Zuspitzung; jeder kann zudem bei den Richtlinien zum EU-Führerschein nachlesen, was ab dem 19. Januar 2026 gilt.
So stimmt das nicht! Es werden nur die Führerscheine von Fahrern von Benzinern und Diesel ungültig. Die E-Fraktion darf natürlich ihren Führerschein weiter behalten. Wenn man in Zukunft einen Stromer kauft, soll man sogar den Führerschein gratis dazubekommen. Prüfungen sollen dann entfallen, denn die E-Karre fährt ja autonom. Der Führerschein ist dann nur noch proforma. Die EU macht hier Nägel mit Köpfen, denn nur so kann die Klimadiktatur gelingen.
Das ist nicht nur in Berlin so. Hier in Hagen Anfang Dezember den Termin erst für Ende März bekommen. Die Ämter sind völlig überfordert. Man bekommt noch nicht mal jemanden ans Telefon, wenn man Fragen hat. Alle Mitarbeiter sind wegen des hohen Aufkommens anderweitig beschäftigt. Positiv hier, die Mitarbeiter antworten sehr schnell und freundlich auf Mails.
Kosten und Aufwand sind sehr unerfreulich und man sollte der EU endlich mal den Stinkefinger zeigen. Sieht so aus, als wenn die unsere Steuergelder nur für das Ausdenken irgendwelcher Schikanen verprassen.
Das Völkergefängnis TEUROPA ist klamm und mit dieser Aktion soll Geld in die Kasse gespült werden damit Gehälter von Behörden, Ministern und etablierten Politikern weiterhin gewährleistet sind auf das sie als Vasallen von Schattengesellschaften weiter knien damit sie ihr Wahnsinnsprojekt die apokalyptische Agenda 2030 durchsetzen können. 100% gibt es schöne Bußgelder wer einen abgelaufenen Schein hat für das Lieblingskind Nr.1 dem Auto. mfg
Oh wie wunderbar, endlich haben wir es nun schriftlich.
Korrekt
Zitat: „2. Eine vor dem 19. Januar 2013 erteilte Fahrerlaubnis darf aufgrund der Bestimmungen dieser Richtlinie weder entzogen noch in irgendeiner Weise eingeschränkt werden.“
Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006L0126
Der Personalausweis und der Reisepass für Deutsche beweist übrigens auch nicht, dass der Inhaber deutscher Staatsangehöriger ist. Es wird mit diesem Dokument nur bezeugt, dass der Anschein dafür spricht, dass er Deutscher ist. Gleichwohl wird und bleibt er als Ausweisdokument anerkannt. Ein Staatsbürgerausweis muss extra – mit Begründung! – beantragt werden. Siehe das Buch: Die „BRD-GmbH“ mit interessanten Infos.
Und deshalb auch:
Die Fahrerlaubnis wird m.E. nicht ungültig – ungültig wird nur das Dokument! Und einer Anerkennung steht auch weiternin nichts im Wege – siehe oben! Das Fahrerlaubnis wurde unbefristet erteilt und damit müsste sie in jedem Einzelfall ggf. auch wiederrufen werden.
Direkt schade, dass das Theman hier aufgegriffen wird: Wenn’s ums Autofahren geht, könnte doch so mancher uninformierte Deutsche so bei Kontrollen oder gar Geldbußen zum Zornbürger werden und auch mal richtig wählen gehen! Wie steht es um die Fahrerlaubnisse unserer zahlreichen ausländischen Gäste? Hört man da auch etwas von erforderlichen Neu-Anschaffungen? Ich frage für einen Freund.
Es wäre Pflicht des Staates (oha!), jeden Führerscheinbesitzer über das Ungültigkwerden zu informieren! Dann würden diese Regelungsneurotiker vielleicht auch einmal etwas ausgebremst. Auch die Kosten für die Änderungen müsste der Staat tragen. Er will etwas – wohl kaum der Bürger. Und genau das müsste in vielen Zusammenhängen einmal thematisiert werden. Demnächst werden vielleicht Friseurbesuche oder sonst irgendwas erlaubnis- und gebührenpflichtig.
Überall sind finanzielle Defizte.
Da bietet es sich doch an, auch
einmal kriminell zu werden.
Die Buss-Gelder retten so einige
Haushalte.
Dumm oder kriminell?
Bin mir noch nicht schlüssig!!!
Wer Auto fährt, sollte es doch hinbekommen, zwischen Führerschein und Fahrerlaubnis zu unterscheiden, dann ist da noch das Fahrverbot… Hier geht es nur um das Dokument. Insofern nur interessant, wenn man kommerziell fährt, oder Fahrzeuge mieten möchte, das sind die einzigen Situationen, in denen es ernsthaft ein Problem geben könnte, ansonsten kostet es im äußerst unwahrscheinlichen Fall 10 Euro Bußgeld, lächerlich. Übrigens gibt es da den Trick, den Führerschein beim Fahren nicht mitzuführen, da er dann an Ort und Stelle nicht beschlagnahmt werden kann. Das kann durchaus auch ohne legitime Gründe passieren, und dann darf man wirklich nicht fahren, bis die Dinge geklärt sind.
Jeder weiß doch, daß dieses kriminelle und lobbyistenverseuchte Politgeschmeiß eine parasitäre und korrupte Drecksbande ist. Erschwerend kommt nur noch die strotzende Blödheit,Borniertheit und eklatante Unfähigkeit der roten und, vor allem, der grünen vollverblödeten Clownsbrut hinzu. Und da diese Pest von Hause aus faul und unfähig ist ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, müssen die Gelder für diese Volksschädlinge ja irgendwoher kommen, nämlich vom arbeitenden Sklaven- Dummvolk!
Ich denke gar nicht daran meinen Führerschein aus dem Jahr 1964 zu tauschen,habe noch immer den grauen Schein, den habe ich bezahlt und der gilt, nur weil so ein Depp nicht schlafen kann brauchen wir jetzt einen neuen Führerschein, wenn er das möchte soll er ihn auch bezahlen, was für eine vollkommen verblödete Regierung haben wir eigentlich, die bestimmen und wir sollen zahlen, aber echt nicht. MERKE: ..Tauscht doch die Regierung aus, die sind unfähig ihren Job zu machen. Solche Idioten gehören in die Sahara entsorgt …unglaublich!!!