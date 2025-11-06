Eugen, der tapfere Polizist aus Freckenfeld

Es war vor genau zehn Jahren und wenige Wochen, nachdem Angela Merkel den Startschuss für die Flutung Deutschlands mit illegalen Migranten abgegeben hatte. Merkels Plan war laut eigener, wörtlicher Aussage dabei, “aus Illegalität Legalität zu machen” – und das ist ihr zweifellos gelungen. Auch dank des epochalen Versagens jener Institutionen, an deren Spitzen sie zuvor ihre willigen Helfer gesetzt hatte. Die Quote der anerkannten Asylbewerber nach Artikel 16a fiel in der Folge von 1,8 Prozent im Jahr 2014 auf 0,3 Prozent im Jahr 2016. 80 Prozent der Migranten kamen in diesen Monaten ohne jegliche Papiere (heute dürften es immer noch über 50 Prozent der “Ankommenden” sein).

In einem kleinen Dorf namens Freckenfeld, einem Ortsteil der südpfälzischen Stadt Kandel, geschah jedoch etwas Besonders – man nennt es Demokratie (also das Gegenteil von “Unsere Demokratie”): Am 23. Oktober des Jahres 2015 kamen in der Turnhalle der Grundschule Freckenfeld rund

450 Bürger zusammen. Der Gemeinderat hatte über die Frage zu befinden, ob in Freckenfeld mehrere Dutzend Migranten untergebracht werden sollen. und anders als in geschätzt 99,9 Prozent der Kommunen Deutschland wurde diesbezüglich in Freckenfeld nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden, sondern eine Bürgerbefragung anberaumt. Um diese Bürgerbefragung zum “richtigen” Ergebnis zu führen, wurde reichlich politische Lokalprominenz aufgefahren. In einem Artikel des “Pfalz-Express” hieß es dazu: “Verbandsbürgermeister der Stadt Kandel Volker Poß, Ortsbürgermeisterin Gerlinde Jetter-Wüst und Landrat Dr. Fritz Brechtel bemühten sich eingangs nach Kräften, die Situation, die Klemme, in der sich die Kommunen derzeit wegen des Zustroms von Flüchtlingen befinden, den Bürgern zu vermitteln.” Und weiter: Man habe „große Sorge, dass Ablehnung und Fremdenfeindlichkeit offen zu Tage tritt. Dagegen müssen wir uns solidarisch wehren. Ich hoffe auf ein gutes und weltoffenes Miteinander.”

Mit Fakten gegen “Gefühle”

Richard Schindler (FWG) fasste sich kurz: “Ich bin nur hier, um eure Meinung zu erfahren. Die Bürger sollen das Wort haben.” Weiter heißt es in dem Artikel dann: “Der nächste Redner war ein Freckenfelder Einwohner (nennen wir in Eugen), der als Polizeibeamter in Karlsruhe seinen Dienst versieht. Er könne im Gegensatz zur Politik von der Realität sprechen, sagte er sichtlich aufgebracht. Er überlasse es den Medien, die Bürger ‚weiter zu verschaukeln‘: ‚Ich erlebe es jeden gottverdammten Tag: Jede Aufnahmestelle ist locker über 150 Prozent überbelegt. Die wenigsten davon sind Kriegsflüchtlinge. Wenn wir hier von 50 Menschen, sprechen, werden es mit Sicherheit 70 bis 80.” Und weiter: “Man habe täglich im Aufnahmelager Durlach mit sexuellen Übergriffen auf Frauen zu tun: ‚Das sind Fakten.‘ Wenn es in der Durlacher Allee mal wieder ‚rumpele‘, bekomme man in einer Großstadt wie Karlsruhe gut zwanzig Streifenwagen zusammen. ‚Aber wer soll das hier machen? Etwa Wörth mit seinen zwei Streifenwagen?‘ Der Rest der Kriminellen in Karlsruhe freue sich übrigens, wenn alle Beamten wegen Problemen in den Unterkünften gebunden seien. Es gehe nicht darum, nicht helfen zu wollen, aber ‚für ein Dorf wie Freckenfeld sind 45 zu viel.‘ Auch diese Ausführungen wurden mit lautem Applaus und Jubel bedacht.”

Schließlich wurde der mehrheitliche Wille der Bürger von Freckenfeld dann tatsächlich umgesetzt – Eugen sei es gedankt: “Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26. Oktober mit großer Mehrheit beschlossen, keine Sammelunterkunft für Flüchtlinge in der Gräfenberghalle zuzulassen.” Eine kleine Sensation – doch schnell waren die gleichgeschalteten Medien natürlich mit Erklärungen zur Stelle, gestützt auf eine manipulative Behördensprecherin: “Warum auch Polizisten nur Menschen sind”, titelte die Lokalzeitung “Rheinpfalz” kurz nach der Bürgerversammlung, und schrieb weiter: “‘Die Kollegen auf den Revieren haben oft nur mit denen zu tun, die auffällig werden‘, sagt die Beamtin. Möglicherweise hat der Beamte aus Freckenfeld also einen Tunnelblick. Aber das ist menschlich und in Stresssituationen verständlich. Es spricht also einiges dafür, sich weniger auf fremde und mehr auf eigene Erfahrungen zu verlassen.” Eine Woche später rollte Ministerpräsidentin Malu Dreyer auf ihrer Tour “Unser Land von morgen” in Freckenfeld an – mit dem Hauptziel, die abtrünnige Gemeinde zur Aufnahme von Migranten ermutigen.

Verordnetes Schweigen

Die Karriere von Eugen hingegen dürfte im Oktober 2015 vermutlich zu Ende gewesen sein. Dem Vernehmen nach bekam er einen Maulkorb verpasst. Bis heute halten sich hartnäckig Berichte darüber, dass – auch behördlichen – Zeugen von Übergriffen und schwersten Straftaten von Migranten aus vorgeschobenen Gründen der “nationalen Sicherheit” Verschwiegenheitserklärungen abgepresst werden. Kein Zweifel kann hingegen daran bestehen, dass seit 2015 deutschlandweit ein koordiniertes und konzertiertes Verschweigen und Vertuschen der durch Merkel über das Land gebrachten Zustände durch Politik, Medien und Behörden organisiert wird, das nach ihrer Regierungszeit von der Ampel und nun der SPD-CDU-Koalition seine Fortsetzung findet. “Niemand wird etwas weggenommen” (sic!) ließ Merkel über “Bild”, die Hauspostille ihrer Busenfreundin Friede Springer, 2016 verkünden; eine monströse Lüge, die auch durch vielfache mediale Wiederholung niemals zur Wahrheit wurde. Im Gegenteil: Inzwischen sind hunderte Milliarden in die Versorgung von illegalen Migranten geflossen – Geld, das an anderer Stelle überall fehlt, mit evidenten Folgen: Bröckelnder Beton, verwilderte Grünflächen, kaputte Brücken und ein kaputtgespartes Gesundheits- wie auch Bildungswesen, neben vielen anderen negativen Auswirkungen, künden von der großzügigen Barmherzigkeit eines zehnjährigen humanitären Amoklauf dieses Staates, der illegale Masseneinwanderung zum Regelzustand gemacht hat. Denn auch während der wunderbaren Kanzlerschaft Merkels konnte man einen Euro eben nur einmal ausgeben.

Übrigens: Am 27. Dezember 2017 nachmittags, also rund zwei Jahre nach der Freckenfelder Bürgerversammlung, wurde in einer “dm”-Drogeriefiliale in Kandel die 15-jährige Mia Valentin von ihrem Ex-Freund, einem abgelehnten afghanischen Asylbewerber (angeblich ebenfalls 15 Jahre alt, obwohl er älter aussah), mit einem Messer brutal ermordet. Wochen zuvor hatte Mia und ihr Vater wegen permanenter Bedrohungen durch den illegalen Migranten Anzeige erstattet. Noch am Morgen des Tattags hatten zwei Polizeibeamte den späteren Täter in dem Einfamilienhaus mit offenem Kamin aufgesucht, das er mit zwei anderen Asylbewerbern bewohnte (und wo er regelmäßig Parties abhielt, die auch in der Nachbarschaft Anklang fanden), und ihn “ermahnt”. Sein tatsächliches Alter wurde später auf “wahrscheinlich 20, höchstens 21 und mindestens 17,5 Jahre” geschätzt. Es sollte anschließend viele Monate dauern, bis sich Malu Dreyer nach dieser Bluttat wieder in Kandel blicken ließ. Rückschauend lässt sich festhalten: Wäre der Freckenfelder Polizeibeamte Eugen mit seinem Eintreten für Wahrheit und die grundgesetzliche Ordnung kein Einzelfall geblieben, wäre diesem Land so einiges erspart geblieben.

Gut gemacht, Eugen!