Eure Ruhe mag ich nicht!

Die Überschrift könnte meine aktuelle vorresignative Gefühlslage beschreiben. Die „Soundingenieure“ der besseren Gesellschaft haben mir meine Unruhe nicht gegönnt, jetzt störe ich wenigstens die von ihnen verordnete Ruhe noch ein bisschen. Viel mehr bleibt nicht zu tun. Nein, dem oberlehrerhaft grinsenden Typus Mensch gönne ich seine Ruhe nicht. Er geht mir auf die Nerven. Ich ihm auch. Seit Jahrzehnten stehen diese immer gleichen Gestalten im aufziehenden Chaos und wollen beruhigen, beschwichtigen, belehren. Einordnen. Letztlich ihren Status absichern. Wenig erstaunlich, dieser Status heißt immer, jedenfalls fast immer… Staat! 65 Prozent aller Bürger in Deutschland leben inzwischen vom System Staat; das jedenfalls haben “wir” definitiv “geschafft”. Der Hofstaat in Gestalt von Mandatsträgern, Funktionären, Angestellten, Gebühren- oder Leistungsempfängern ist es dann auch, der vor allem „den Ton mäßigen“ und „in Ruhe“ weitermachen will. Vielleicht ist der eine oder andere von ihnen innerlich auch selbst von den Stadtbildern ringsum genervt, aber weitermachen wollen sie alle.

Natürlich will sich niemand selbst als Bestandteil eines Systemfehlers sehen. Niemand mit einem staatlich geregelten Einkommen will zurücktreten und plötzlich irgendwo in einer Leistungsgesellschaft selbstbestimmt sein Geld verdienen müssen. Einerseits, weil das die wenigsten gelernten Befehlsempfänger überhaupt können, andererseits, weil das Überleben “da draußen“ kaum noch funktioniert. Klar, der Schreibtisch im Amt, die halbe Stelle als Juniorprofessor für postkoloniale Theorie, das Volontariat beim ZDF, das bezahlte Diskriminierungsgesülze in einem der unzähligen, inzwischen zum gesamtheitlichen Staatsgeheimnis deklarierten, klingbeilschen „gemeinnützigen“ Vereine oder eben die multiple eingefahrene Stütze sind zweifellos bestens funktionierende Alternativen zum Frühaufstehen, irgendetwas „aufwerten„, abends heimkommen, den Kindern was vorlesen oder den gebrechlichen Eltern den Tee bringen.

Zwei Kreuze für ein Hallelujah

400 Milliarden Euro allein an Personalkosten bezahlt das Häuflein deutscher und hier lebender, bestens integrierter nichtdeutscher Staatsbürger, das die Wertschöpfung noch betreibt, an eine Mehrheit, die in und von der Staatswirtschaft lebt. Von einem Staat, der Unmengen von Steuergeldern vereinnahmt, verbrennt, umverteilt, verschleudert, zusätzlich immer noch neue Billionenschulden anhäuft und zum Dank den Leistungsträgern stets neue „innovative“ Lasten aufbürdet. Das permanent wachsende Gebilde namens Staat sitzt als dysfunktionales Monstrum in der Mitte der Gesellschaft, verdient keinen einzigen Cent und denkt gar nicht daran, sich auf seinen Job zu beschränken, der Daseinsfürsorge heißt. Das zu versuchen, wird maximal vor Wahlen behauptet. Nach der Wahl wird ausnahmslos das dreiste Gegenteil praktiziert. Zwei Kreuze für ein Hallelujah.

Die lebensmüden, kinderlosen Autochthonen in einem hoffnungslos verfilzten, hochkorrupten Europa, das sich für innovative Flaschenverschlüsse, Stadtmobiliar aus Europaletten und Lastenräder feiert, während die restliche Welt in atemberaubender Geschwindigkeit wiederverwendbare Raketen, wirbelnde Roboter und Rechenzentren mit angeschlossenen Fusionsreaktoren entwickelt, erntet aktuell, was es vor lauter Desinteresse am sozialen Zusammensein herankrauten ließ. Die Bürger kennen die wirklichen Entscheidungsträger nicht mehr. Man weiß nicht, wie sie aussehen, geschweige denn, dürfte man sie wählen. Die sitzen irgendwo. Es gibt keine Kanäle zu ihnen, keine Kontroll- oder Sanktionsmechanismen. Den Ruhebedürftigen ist das alles egal. Sie wollen nicht belästigt werden. Das Leben zwischen schlecht Gelaunten ist irgendwie schwer genug. Das Migrationsproblem, die Deindustrialisierung, die wahnhafte Bekämpfung von Souveränität, Integrität und kultureller Identität, sämtliche strukturellen Probleme bleiben deshalb einfach hängen wie der Flaschenverschluss an der Flasche. Alle klagen ein bisschen. Aber weil Geostrategen und nachgeordnete Apparate mit Flaschenverschlussverordnungen ebenso Geld verdienen wie mit der Migrationsflut, Krieg und Luftbesteuerung, läuft eben alles weiter wie bisher.

Absolute Lebensuntüchtigkeit, vollkommene Desorientierung

In dieser Gesellschaft münden Gespräche in eine langweilige narzisstische Nabelschau. Ums „Gesehenwerden“ geht es, um Diskriminierung, Missbrauch, toxische Männer, um den nächsten Versuch eines Schlaraffenland-Sozialismus, in dem nicht Leistung zählt, sondern besonders geil enteignet und neu verteilt werden darf. Wo das Böse wohnt, steht fest wie in Grimms oder Habecks Märchenbüchern: im Kapitalismus im Allgemeinen und der omnipräsenten deutschen Schuld im Besonderen. Ich kann solche Debatten mit innerlich zerstörten linken Lächel-Existenzen fast schon wörtlich protokollieren, ohne sie überhaupt führen zu müssen. Da werden die intensiv gefühlten Kindheitsdefizite in oberflächlichen Notgemeinschaften und endlosen Therapiesitzungen gehegt und gepflegt und dann in wüsten aggressiven Schuldzuweisungen nach außen getragen. Sehr häufig mit dabei: Depressionen, Zweifel, Selbstverletzungen geistiger und körperlicher Natur, Drogenkonsum. Absolute Lebensuntüchtigkeit. Vollkommene Desorientierung. Mit einer Gesellschaft aus derart Verirrten und psychisch Zerstörten hier und kriegslüsternen Gläubigen ohne jede Selbstreflektion da, ist „kein Staat mehr zu machen.“ Das alles konnte nicht gut gehen, ohne dass es kracht.

Und nun kracht es! In Frankreich, Großbritannien, Ceuta, in Mailand, im Roten Rathaus zu Berlin. Fast ist man geneigt zu sagen: Endlich! Da helfen Messerverbotszonen, Betonpoller und arabisches Sicherheitspersonal an den Türen nicht mehr. Jedenfalls nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Ja, genauso wie es jetzt auf Millionen von Bildschirmen eingeblendet wird, konnte man sich den Untergang Europas ausmalen. Hemmungslose Gewalt. Plünderungen. Gejohle, Machtergreifung. Zusammenbrechende Rathäuser. Entsetzte Bürger. Kontrollverlust. Kabaretthafte Machthaber in Krisensitzungen. Jetzt zieht das Gesetz der Straße auf. Immer öfter. Immer durchschlagender. Das Faustrecht der Frustrierten und Eventhungrigen.

Nichts brauchbar, nichts konstruktiv

Die Ingredenzien für das schäumende Gebräu wurden beschrieben, beschwatzt, halbherzig kritisiert, angesprochen, eingeordnet. Von eben jenen preisgekrönten Soundingenieuren „unsererDemokratieÏ™“ mit ihren Talkformaten und Kolumnen. Jahrzehntelang ging das so. Nichts davon war brauchbar. Nichts war konstruktiv gemeint. Denn die Diagnose steht seit langem fest: Der metastasierende Staat hat als Schmarotzer den Wirt ausgesaugt, Gleichheit versprochen, Geld verprasst, Wähler aus prekären, aber potenten Kulturen importiert und mit Geschenken überhäuft, dafür immer noch mehr Schulden in unvorstellbarem Ausmaß angehäuft und alle als Nazis gegeißelt, die mit Vernunft und Kettensäge die tragenden Säulen für die funktionierende freiheitliche Gesellschaft wiederherstellen wollten.

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Ob das kaputte System wirklich zu reparieren gewesen wäre, ist schwer zu sagen. Aber von einer intelligenten Spezies hätte man wenigstens das Erkennen der Geisterfahrt und den Versuch einer Rettung erwarten dürfen. Nun treffen die Besatzer auf die Lebensmüden. Exakt so, wie es in Hoeullebeqs „Unterwerfung“ vorgezeichnet wurde. Der Erfolg dieses Buches bestand im Gefühl der Leser, dass hier ihre Zukunft präzise beschrieben wurde.