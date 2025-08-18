“Europa – Allein zu Haus”, Regie: Donald Trump

Was Trump angeht, herrscht in Deutschland ziemliche Verwirrung. Man begreift nach wie vor nicht, wie er tickt. Das liegt aber nicht am “erratischen” Wesen des Präsidenten, wie durchaus viele meinen, sondern eher an der europäischen Borniertheit. Besonders der Deutsche auf seinem Sofa zeigt sich mit den Entwicklungen hinterm Atlantik ganz allgemein überfordert. Seine legendäre Führungssehnsucht, das hierzulande verbreitete Hoffen auf den Retter aus Übersee, das Warten auf plötzlich erklugende Entscheidungen in Brüssel oder Berlin – all das zeigt nur, wie weit wir uns als aufgeklärte Bürger von eigenständigem Denken bereits entfernt haben. Ohne Mama, Papa, Ansagen von irgendwelchen zuständigen Behörden oder wenigstens einer abendlichen „Einordnung“ der Lage durch die “Tagesschau” geht nicht mehr viel in Germanien.

Trumps robustes Vorgehen gegen illegale Migration, pandemischen Drogenhandel, woke Universitäten, ideologiedurchtränkte Instanzen in und außerhalb Amerikas, die scharfe Kritik seines Vize-Chefs an der Demontage der Meinungsfreiheit in Europas Westen – allesamt riesige über Jahrzehnte entstandene ideologische Bastionen – dürfte die Erwartungen seiner Befürworter zwar erfüllt haben. Aber nicht wenige der großmäuligen Ankündigungen des Tigers flattern inzwischen auch als dünne Bettvorleger im Wind. So weit, so unbestritten. Das erpresserische Jonglieren mit Zöllen, die unversehens nach Canada und Grönland ausgestreckten Griffel, der einigermaßen dürftig ausfallende Umgang mit den Corona-Exzessen, die hervorbrechende Kontroverse mit Musk, die plötzlich nicht mehr existenten Epstein-Skandallisten und ein zunehmendes Desinteresse am Ukrainekrieg (der ja erst innerhalb weniger Stunden, dann Tagen, dann Wochen und zuletzt noch per Ultimatum beendet sein sollte) und die offenkundige Abkehr von Europa: Das alles hatten Trumps Fans so nicht unbedingt auf dem Zettel.

Spürbares Herüberschwappen

Allerdings bleibt auch den Trump-Gegnern kaum Zeit zum Frohlocken nach dem Motto: „Siehste, haben wir doch immer gesagt!“ Sie fürchten das bereits überall spürbare Herüberschwappen der Anti-Wokeness-Welle, das Ende der Zensur, den Verlust der Deutungshoheit, das Austrockenen der Geldflüsse fürs linke NGO-Vorfeld, die Folgen der vollständig außer Kontrolle geratenen Migration und ihrer desaströsen Wirtschaftspolitik. Die AfD klettert langsam, aber stetig in den Umfragen. Die Arroganz des linkssozialistischen Lagers mitsamt der CDU am Nasenring ist angekratzt. Man organisiert also palavernd den Rückzug, während nun „galliges Gelächter“ (Monika Maron) landesweit dem splitterfasernackten Kaiser entgegendröhnt. Nicht wenige gehen davon aus, dass nach der Sommerpause ein „Merzgefallener“ das Ende der Koalition und letztlich auch der EU einläutet. Wie dann weiter? Gelegenheit, noch einmal eine Art Psychogramm Trumps als dem Motor der globalen Umbrüche anzufertigen.

Donald Trump ist zweifellos nachtragend. Mal ist er wütend, mal geschmeichelt, auf sicherem Terrain hier und da ist er sogar kindlich liebevoll. Ein paar Dinge scheinen ihm gänzlich zu fehlen. Dass er von Kunst nichts versteht, ist ein durchaus bedenklicher Indikator, wird aber die wenigsten interessieren. Auch sein Wissen über die globale Realität außerhalb seiner Golfplätze weißt erhebliche Lücken auf und muss offenbar des Öfteren tagesaktuell aufgefrischt werden. Höflichkeit ist ihm weitgehend fremd. Und er hat keine Angst. Man kann nun darüber philosophieren, welche dieser Defizite ihm schaden und welche nützen.

Authentizität, Emotionalität, Kampfbereitschaft

Als man ihm auf offener Bühne das Ohr zerschoss, brauchte Trump nur wenige Sekunden, um der Welt seine Entschlossenheit zu demonstrieren. Die Reaktion eines Olaf Scholz oder Friedrich Merz in ähnlicher Situation mag man sich gar nicht erst vorstellen. Weil sich eine solche Authentizität, Emotionalität und Kampfbereitschaft europäischen Technokratenhirnen natürlich vollständig entzieht, erklärt man sich derlei Vorkommnisse hier besonders gern mit dunklen behördlichen Inszenierungen, grauen Eminenzen, institutionellen Schlachtplänen: Das millimetergenaue Perforieren eines Ohrläppchens durch einen instruierten Schützen als perfektes Drehbuch irgendeines verbeamteten Regisseurs, selbstverständlich mit Aktenvermerk, den man später nur irgendwann finden muss, wenn er denn freigegeben und entschwärzt wurde.

Erstaunlich: Trump will keine neuen Geschlechter entdecken. Er will weder den Planeten klimatisieren noch Afrika retten. Europa gleich gar nicht. Die mögen dort keine Kinder, keine Juden, keine Unternehmer. Und den Kapitalismus, der sie aus prekären Verhältnissen in die Work-Life-Balance geführt hat, mögen sie auch nicht. Ja bitte, dann lass sie doch! Die Europäer! Gottverdammt! Die Entscheidung der deutschen und auch der europäischen Gremien, Trump über Jahre von ganz hohem Roß aus wie einen Aussätzigen zu behandeln, ist nur ein weiterer der unzähligen Belege für die Drittklassigkeit der Raumschiffbesatzungen in Brüssel, Paris, London und Berlin. Dass ein wachstumsschwaches Europa, vor allem aber Deutschland, nun in einem sehr wahrscheinlich verlorenen Krieg als Zahlschaf dasteht, während „Wladimir“ und „Donald“ sich die Rosinen aus der Grütze picken, ist vor allem eines – hausgemacht!

Cowboy-Typ mit Unterhaltungswert

Kurzum: Noch immer nicht begriffen scheint allenthalben, dass Trump nicht für (und auch nicht gegen) irgendwelche moralischen Politikkonzepte gewählt wurde; wahrscheinlich wurde er nicht einmal für seine Ansage gewählt, „Amerika wieder groß“ zu machen. Sondern weil er Politik von verhassten, abstrakten, floskelhaften Modellen auf eine individuelle emotionale, für viele Menschen verständliche Ebene zurückgeführt hat. Er lässt Millionen Menschen tagtäglich vor Kameras an seinen Gefühlswelten teilhaben. Trump ist im wahrsten Sinne des Wortes nahbar. Man kann ihm Fragen stellen und bekommt eine Antwort. Der Typ meint, was er sagt. Jedenfalls spricht er wie ein Mensch; mit übertriebenem, zuweilen selbstherrlichen Pathos zwar – aber das, was er verspricht, versucht er zu halten. Sollte er nach Austausch mit Beteiligten vom Gegenteil dessen überzeugt sein, was er gestern noch für richtig hielt, dann hat er keinerlei Scheu, sein „Geschwätz von gestern“ auszublenden und seinen Kurs zu ändern. So arbeiten erfolgreiche Selbständige. Nichtselbständige sollten das wissen.

Die Vorstellung, dass da überhaupt ein Cowboy-Typ mit Unterhaltungswert, Stärken und Schwächen, verständlicher Sprache und stringentem Willen zum Erfolg einer Nation an die Spitze der Politikmaschinerie gelangen konnte, ist den europäischen Gefolgschaften von untoten Figuren wie Merkel, Scholz, Merz oder von der Leyen selbstverständlich ein Buch mit zweiundsiebzig Siegeln. Möglicherweise aber kommt nun angesichts der nackten Zahlen das linke wie das rechte Lager, gerade angesichts des zusammenfallenden europäischen Kartenhauses, zur gleichen Schlussfolgerung: Wenn wir in Europa als Gemeinschaft souveräner Interessenträger unsere Bürokratiemonsterprobleme nicht selbst lösen, dann löst sie niemand mehr. Ob es sich dabei um eine systemische Degeneration oder ein nur ein politisches Desaster handelt, wird sich erweisen.