Europa auf Abwegen: Wann kommen die ersten Sanktionen gegen die USA?

Holy moly! Trump mischt die europäische NATO-Allianz auf. Na, wer sortiert sich dann wohl auf welche Seite, wenn Trump ernst macht? Und er wird in Sachen Grönland ernst machen. Wenn der freundliche Ansatz nicht funktioniert, dann eben “auf die harte Weise” (so Trumps O-Ton)? Damit sind allerdings nicht die Grönländer gemeint: Die Ansage galt den europäischen NATO-Staaten. Klar ist: Als Verhandlungskünstler muss sich Trump natürlich Verhandlungsmasse und eine Argumentation aufbauen, mit denen er innenpolitisch – möglicherweise sogar noch vor den Midterms – einen Austritt der USA aus der NATO begründen kann. Die Grönland-Frage könnte ihm diesen Grund liefern. Das US-Verteidigungsbudget für 2026 liegt bei knapp einer Billion US-Dollar, für 2027 plant Trump eine Erhöhung auf 1,5 Billionen US-Dollar, also 1.500 Milliarden Dollar – eine Erhöhung um mehr als 50 Prozent. Er baut die USA zur militärischen Superpower aus. Wer braucht da in den USA noch die woke NATO mit ihren naiven politischen Lautsprechern einer Ineptokratie, die nicht mal die Messerstechereien in ihren eigenen Ländern bändigen können? Solche Partner braucht wahrlich keine Sau.

Doch es gibt einen weiteren Grund für die Amerikaner, die Kontrolle über Grönland auszubauen, über den natürlich in den westlichen Medien nicht gesprochen wird. Dieser ist den dezent gestreuten Äußerungen unter anderem von J.D. Vance zu entnehmen, wie auch der kürzlich veröffentlichten National Security Strategy: Darin wird davon ausgegangen, dass bereits weitgehend islamisierte Staaten innerhalb der EU in nicht allzu ferner Zukunft – ob durch weitere Masseneinwanderung geduldet oder gar aktiv gesteuert, in jedem Fall durch demographische Entwicklung unvermeidlich – islamisch kontrollierte Staaten oder Kalifate sein werden. Damit wird Islamisten der Zugang zu den westlichen Atomarsenalen ermöglicht – mit allen Konsequenzen und Angriffsszenarien. Vor diesem langfristigen Hintergund dient eine ausgebaute US-Präsenz in Grönland vor allem dem Selbstschutz. Auch hier folgt die Trump-Administration ihrer Maxime: America First!

Gefahr eines Eurabias mit Atomwaffen

Klar ist auch: Sollte die Revolution im Iran erfolgreich sein, werden Tausende von Mullahs und Regimetreuen eine neue Heimat suchen – und natürlich werden sie sich die Länder aussuchen, in denen sie bisher schon hofiert und mit Samthandschuhen behandelt wurden und wo bereits islamische Infrastrukturen vorhanden sind. Das sind vor allem Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Belgien. Dann stehen die Schergen des Mullah-Regimes an den offenen Grenzen und krähen “Asyl!”, denn sie sind ja dann politisch Verfolgte oder besser gesagt “Schutzsuchende”. Die Linken werden entzückt sein. Das Muster ist bekannt. Wie wollen sich die Hybris-Europäer um die EU-kommissionsleitende Gynäkologin davor schützen? Die Antwort: Gar nicht, weil nicht möglich und auch insgeheim wohl weitgehend gar nicht gewollt. Also wird die Islamisierung Europas im Turbogang fortgesetzt – und die Gefahr eines Eurabias mit Atomwaffen noch realistischer. In den USA hat man diese objektiv nahende Gefahr, die hierzulande ins Lächerliche gezogen wird, erkannt.

Dazu passt übrigens auch, dass die Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) gerade ihre eigenen Auslandsstudenten nun davon abhalten, an Universitäten in Großbritannien und Irland zu studieren – weil sie dort von den vorherrschenden Kräften der Muslim-Bruderschaft indoktriniert und radikalisiert werden. Aber auch das sind Signale, die im Westen Europas geflissentlich ignoriert werden, so wie schon die explizit formulierte Äußerung des UAE-Außenministers aus dem Jahr 2017 auf einer internationalen Konferenz, mit der er die Europäer vor dem Ansturm radikalisierter Islamisten warnte und sarkastisch bemerkte, dass sich die Europäer offensichtlich anmaßen, den Islam besser zu verstehen als Muslime wie er aus dem Mittleren Osten selbst.

X verbieten, um die Bloßstellung europäischen Totalversagens einzudämmen

Die Europäer haben nichts kapiert, im Gegenteil. Um sich bloß nicht mit den Folgen der eigenen, katastrophal zerstörerischen Politik konfrontieren zu müssen, will Starmer nun im Verbund mit Kanada und Australien Twitter/X verbieten, weil Grok, die Künstliche Intelligenz von X, Fotos von Menschen in Bikinis produzieren kann. Der noble Führer der Briten macht das natürlich zum Schutz der Frauen und ihrer Würde! Die Würde von Tausenden von britischen Mädchen, die seit Jahrzehnten von “westasiatischen” Grooming-Gangs vergewaltigt werden, interessiert den edlen Herrn Premier da eher weniger. Alles Augenwischerei; der wahre Grund ist natürlich die Tatsache, dass X längst die Nachrichtenquelle Nummer 1 in der Welt ist und allen Zugang zu ungefilterter, ungeframter Information ermöglicht – und so international, mit Rückkopplungen auf die eigene Bevölkerung, das völlige Versagen europäischer Politik bloßstellt.

Zurück zum NATO-Chaos: Erst einmal haben nun die europäischen NATO-Verbündeten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Spanien und Dänemark eine Erklärung abgegeben, in der sie die Souveränität Dänemarks und Grönlands fordern: “Grönland den Grönländern!” Schon die Ironie dieser Parole, deren Botschaft sie bei den eigenen Völkern in ihren eigenen Ländern kriminalisieren, sagt alles. Nur Dänemark und Grönland sollen über die Zukunft des 55.000-Einwohner-Landes entscheiden dürfen. In schönster europäischer, herablassender Hybris bauen sie Trump damit eine Brücke – und betonen eine kollektive Arktis-Sicherheit durch die NATO, bei der die USA zwar gerne mitmachen dürfen, aber nur, wenn sie sich den Mutti-geführten Europäern genehm verhalten. Sehr komisch.

„Brainstorming“ à la EU

Und da man schon mal so schön gemütlich zusammen saß, haben sie auch ein bisschen Brainstorming gemacht und Ideen gesammelt, mit denen man die USA beeindrucken, aber auch einhegen könnte, falls Trump doch “eskaliert”: So sinnieren sie nun über eine mögliche multinationale NATO-Mission, um den US-Faschismus in Grönland zu bekämpfen. Dies könnte britische und europäische Soldaten, Kriegsschiffe, Flugzeuge oder Eisbrecher umfassen – offiziell natürlich gegen Russland und China, strategisch jedoch zur Abschreckung der USA.

Gleichzeitig wird von Seiten der EU-Führung offenbar bereits geprüft, mit welchen Sanktionen man die USA belegen könnte. Dazu sollen Beschränkungen für US-Tech-Giganten wie Google, X und Microsoft, aber auch US-Finanzfirmen und Banken gehören. Zu dem Sanktionskrieg gegen Russland also auch noch einer gegen die USA: Das sind doch Ideen, wie sie wahrlich nur den Masterbrains der deutschen Herrenrasse entspringen können! Da sagen wir doch mal “Good luck with that”…