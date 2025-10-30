Europa baut wieder Atomkraftwerke – und nennt sie jetzt grün

Vor wenigen Jahren noch war die Kernenergie für die EU ein Teufelszeug; heute ist sie plötzlich „grün“. Man reibt sich verwundert die Augen: Dieselben Politiker, die früher von Atomausstieg und „Endlagerangst“ sprachen, öffnen jetzt die Geldtöpfe für neue Reaktoren. Der entscheidende Schritt wurde am 2. Februar 2022 vollzogen: Da stufte die EU-Kommission im Rahmen der neuen Taxonomie-Verordnung sowohl Kernenergie als auch Erdgas als „ökologisch nachhaltige Übergangstechnologien“ ein. Das von linksgrünen Umweltlobby-Parteien – vor allem aus Deutschland – durchsetzte Europäische Parlament versuchte zwar noch, den Beschluss zu kippen – doch mit 328 zu 278 Stimmen blieb er bestehen.

Seit 1. Januar 2023 gilt daher: Wer in Atomkraft investiert, darf das offiziell als Beitrag zum Klimaschutz verbuchen. Mit dieser Entscheidung fiel ein Tabu. Und plötzlich baut Europa wieder Atomkraftwerke – und zwar in einem Ausmaß, das seit Jahrzehnten undenkbar war. Für öffentlich-rechtlich “informierte” Deutsche mag es erstaunlich klingen, da die hierzulande weiterhin propagierte Anti-AKW-Doktrin von Politik und Medien wacker aufrechterhalten wird, doch derzeit entstehen in Europa tatsächlich 14 (vierzehn!) neue Reaktoren.

Vierzehn Reaktoren im Bau – über zwanzig in Vorbereitung

In Großbritannien wächst mit Hinkley Point C gar das größte Energieprojekt Westeuropas aus dem Boden: Zwei Druckwasserreaktoren mit jeweils 1.630 Megawatt Leistung. Polen baut derzeit sein erstes Kernkraftwerk. In der Slowakei wird der vierte Block des Kernkraftwerks Mochovce fertiggestellt. Mitten im Krieg baut die Ukraine die Einheiten 3 und 4 in Chmelnyzkyj aus. Und im europäischen Teil Russlands entstehen gleich mehrere neue Anlagen – darunter Kursk II, Leningrad II und der fortschrittliche BREST-Schnellreaktor. Zählt man die vier Reaktoren im türkischen Akkuyu dazu, die technisch zur europäischen Zone gehören, steht fest: Europa investiert wieder in Kernkraft – während Deutschland abbaut.

Und das ist nicht alles: Frankreich plant sechs neue Reaktoren der neuesten Generation EPR2, Großbritannien setzt mit Sizewell C auf denselben Typ. Polen will bis 2033 ebenfalls sechs AP1000-Reaktoren errichten, Tschechien plant zwei neue Blöcke in Dukovany und Ungarn mit Paks II zwei Reaktoren russischer Bauart. Bulgarien, Rumänien, die Niederlande, Schweden und Slowenien haben ihre Programme ebenfalls gestartet oder reaktiviert. In Summe stehen somit derzeit über zwanzig neue Reaktoren in konkreter Vorbereitung, wobei ausgerechnet Deutschlands Nachbar- und Partnerländer Frankreich, Polen und Großbritannien den neuen Kurs anführen und Mittel- und Osteuropa geschlossen nachzieht.

Die Liste der Neubauprogramme wächst, nur Deutschland bleibt blind und stur

Nur Deutschland steht quasi mittendrin und doch daneben, im Dunkeln – und hält an seiner energiepolitischen Geisterfahrt fest, indem es trotzig nach noch mehr „Erneuerbaren“ plärrt. Dabei wird das Land zunehmend zum Ärgernis und destabilisierenden Faktor innerhalb der EU: Bei Wind und Sonne müllt überschüssiger deutscher Strom die europäischen Netze zu, weil er unter gigantischen Zuzahlungen (Stichwort negativer Strompreis) an die Nachbarländer verschenkt werden muss, um einen Zusammenbruch der einheimischen Netze zu verhindern. Und bei Dunkelflaute kauft Deutschland Unmassen an “dreckigem” und vor allem eben Atomstrom vom Ausland zu, wiederum zu sündhaften Preisen. Von einer funktionierenden Speicherinfrastruktur ist man Lichtjahre entfernt.

Nur noch als abschreckendes Beispiel taugt Deutschland mit seinen europaweit höchsten Strompreisen – und die Nachbarn haben es kapiert: Strompreise explodieren, Windräder liefern unzuverlässig, Speicher fehlen, und ganze Industrien wandern ab. Deshalb setzt man auf saubere, sichere und übrigens vollkommen CO2-neutrale Kernkraft.

Wenn Ideologie auf Physik trifft

Während Deutschland noch an Energiesparlampen, Solarfelder mit darunter grasenden Kühen und an Wälder aus Windrädern statt Bäumen, glaubt, sorgen Nachbarn für reale Versorgungssicherheit – mit Technologie statt Träumerei. In Deutschland, das einst weltweiter Pionier für die effizientesten und sichersten Atomkraftwerke war, werden derweil weiter unverändert die Argumente der Anti-AKW-Bewegung von vor 50 Jahren gegen die Kernkraft nachgebetet, die schon damals falsch waren und heute, angesichts technischer Weiterentwicklungen, erst recht.

Die EU-Einstufung von 2022 war mehr als ein Papierakt. Sie war ein Eingeständnis, dass ohne Kernenergie kein Industrieland stabil, günstig und klimaneutral bleiben kann. Europa hat verstanden, dass Physik nicht verhandelbar ist. Nur Deutschland weigert sich weiter, das Offensichtliche zu sehen: Wer Kernkraft abschaltet, schaltet den Wohlstand ab. Deutschland steht wieder einmal alleine mit seinem ideologischen Kurs in den eigenen Untergang. Diesmal vielleicht noch gründlicher als je zuvor.