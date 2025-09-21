Europa: Ein Abgesang

Vor kurzem habe ich einen Roadtrip durch Europa beendet. Es waren knapp drei Wochen und 4.500 Kilometer durch Bulgarien, Griechenland, Italien, Slowenien, Ungarn und Rumänien – und es fühlte sich wie eine Abschiedstour an. Vor allem der Teil durch mein ehemals heißgeliebtes Italien von Bari über Castel del Monte, Orvieto, Siena, San Gimignano, Volterra nach Florenz. Die Stadt am Arno war proppevoll mit Touristen aus den USA, Asien und Deutschland. Überall Selfiesticks. Die Kulturgüter aus der Blütezeit der Menschheit dienen heute den meisten nur noch als klickverstärkende Kulisse bei der Selbstinszenierung.

Die Dante-Statue vor der Chiesa della Croce wurde grade erst vor Kurzem von einem Senegalesen geschändet, den dabei ein Pro-Hamas-Gaza-Mob anfeuerte. Selbstverständlich wurde sie mit rot-schwarz-grüner Farbe überzogen – trotz aller Reinigungsbemühungen sieht man das Geschmiere immer noch. Zum Schutz steht jetzt ein Feuerwagen mit Leiter vor der Kirche, um jeden weiteren Kulturterroristen möglichst schnell entfernen zu können. Es ist grausam, diese Respektlosigkeit zu erleben. Mit diesen Menschen habe ich nichts gemein und es ist für mich ein Ansporn, daran zu arbeiten, die EU zu verlassen und den Abstand zu diesen gefährlich Durchgeknallten nochmal deutlich zu vergrößern.

Das Unfassbare passiert

Wunderschön war hingegen eine rauschende, jüdische Traumhochzeit eines Traumpaares, die wir mit Gästen aus aller Welt etwas außerhalb von Florenz in einem Schloss feierten. Lange habe ich nicht so viele intelligente, gebildete und sympathische Menschen erlebt. In vielen Gesprächen stellte sich heraus, dass inzwischen wirklich jeder von ihnen einen Plan B oder sogar einen Plan C in der Tasche hat, um das hoffnungslos an den Islam verlorene Westeuropa oder gleich den Kontinent verlassen zu können. Anschließend ging es über Triest etappenweise nach Hause.

Als ich ungarischen Szeged war, passierte dann das für mich bis heute Unfassbare: Soeben vom Essen zurück im Hotel angekommen, schaute ich bei X rein – und das erste Posting, das aufpoppte, war der tödliche Schuss auf Charlie Kirk, der gerade fünf Minuten zuvor abgefeuert wurde. Die Bilder kriege ich bis heute nicht aus dem Kopf. Ich bin tieftraurig über diesen Verlust und hatte gedacht, dass Kirk in Zukunft vielleicht sogar als Kandidat für die US-Präsidentschaft in Frage kommen würde. Seit Jahren folgte ich ihm, hörte seine Podcasts und Interviews und bewunderte seine Kunst der scharfsinnigen, tiefgründigen und immer respektvollen Debatte. Die Debatte ist nun tot – und am totesten in Deutschland. Was dieses Land und seine Medien-Kretins und Politiker absondern, ist widerlich, abstoßend, hochgefährlich – und ein Grund mehr für mich, das Weite zu suchen und mich im nächsten Schritt von dieser Staatsbürgerschaft zu befreien. So bitter es auch ist.