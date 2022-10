Europa-Gipfel in Prag: Immer dieselben abgehobenen Themen

Wenn heute Nachmittag in Prag das erste Treffen der neuen „Europäischen Politischen Gemeinschaft“ in „XXL-Besetzung“ seinen Gang nimmt, an der neben den 27 EU-Mitgliedstaaten auch die Staats- und Regierungschefs weiterer verbündeter europäischer Staaten teilnehmen – darunter Großbritannien, die Türkei sowie natürlich die Ukraine -, dann werden wieder einmal all die Themen auf der Agenda stehen, die seit Monaten das Handeln der politischen Eliten dieses Kontinents dominieren, die aber weder etwas mit der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen Europas zu tun haben noch mit dem, wofür das Projekt der europäischen Einheit ursprünglich einmal stand.

Auch wenn hier wieder einmal von den „gemeinsamen Anliegen in Europa” die Rede ist, über die in der tschechischen Hauptstadt frei von einer formellen Tagesordnung gesprochen werden soll, dann geht es natürlich wieder einmal um die Hauptthemen Ukraine-Krieg und Klima. Dass natürlich auch die Energiekrise einen gewichtigen Raum einnimmt, mag vordergründig durchaus als pragmatische Würdigung aktueller Nöte und Sorgen der Bevölkerung erscheinen.

Lamentieren über selbstverursachte Probleme

Tatsächlich bleibt dabei völlig das Bewusstsein auf der Strecke, dass es die EU selbst war, die mit ihrer blinden und sklavischen Unterstützung der Ukraine und der damit einhergehenden finalen Kappung aller gewachsenen Beziehungen zu Russland diese Krise heraufbeschworen hat. Statt frühzeitig auf Vermittlung zu setzen und mit ihrer geballten Wirtschaftsmacht, mit einer Stimme früh auf die Einleitung von Verhandlungen zu setzen, mussten es Waffenlieferungen und unüberlegte Sanktionen sein – mit dem Ergebnis, dass die „alte Welt“ und vor allem Deutschland nun selbst fatal in der Patsche sitzen.

Wieder einmal wird sich daher auch dieses Treffen der „Europäischen Politischen Gemeinschaft“ als Schwatzbude erweisen, bei dem über Probleme theoretisiert wird, die es bei einer rationalen und nüchternen, weniger moralisierenden EU-Politik gar nicht in dieser Form geben müsste. Die ständige Überbetonung der europäischen Integration durch neue Gremien und Gipfelzusammensetzungen („Europäische Gemeinschaft“ reicht nicht mehr, es muss jetzt auch zusätzlich noch die „Politische Gemeinschaft“ geben) kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese überdehnte „Union“ in Wahrheit immer mehr Risse aufweist – die durch hinzugeladene Regimevertreter aus Kiew oder Ankara noch hinhomogener wird.

Dass in dieser Situation außerdem auch noch das Klimathema abermals ausufernd gewürdigt und weitere astronomische Summen für diese Schimäre aufgewandt werden sollen, passt ganz zum bürokratisch-ideologischen Moloch, den diese EU zunehmend darstellt und die mit ihren Wurzeln immer weniger zu tun hat.