Europa: Im Blindflug in den Untergang?

Ein Aufatmen geht durch die Reihen europäischer Politiker und ihrer Hofberichterstattungs-Medien: Endlich gibt es wieder einen Anlass, ungehemmt auf Donald Trump einzudreschen, zu hetzen und zu pöbeln! Der Rausschmiss Selenskyjs aus dem Weißen Haus war geradezu eine Steilvorlage für seine Gegner, die gleichzeitig daran interessiert zu sein scheinen, dass weiterhin Menschen an der Front zwischen Ukraine und Russland sterben. Irgendeine rationale Herangehensweise derjenigen, die die Geschicke Europas und letztendlich der Welt lenken? Fehlanzeige!

Im Gegenteil: Man versammelt sich in London, um den Krieg weiter am Laufen zu halten, indem man Selenskyj noch mehr Geld in die Hand drückt, welches man eigentlich gar nicht hat. Dabei wäre es gerade jetzt angebracht, endlich einmal das Hirn einzuschalten, nach drei Jahren Krieg Bilanz zu ziehen und die Optionen auszuleuchten, die auf dem Tisch liegen.

Die aktuelle Situation

Wenn man Frieden herstellen will, muss man die Frage nach den Ursachen ausblenden. Das war noch bei der Beendigung eines jeden Krieges so und so wird es auch in Zukunft sein. Der Stärkere diktiert die Bedingungen – völlig unabhängig davon, ob er Angreifer oder Angegriffener war. Das ist auch bei diesem Krieg der Fall. Man muss heute nicht darüber diskutieren, ob Putin der böse Aggressor ist oder nicht. Man muss nicht darüber diskutieren, was seit 2014 in der Ukraine passiert ist und zu diesem Krieg geführt hat – jedenfalls nicht, wenn man endlich pragmatisch Frieden schaffen will. Hier geht es um Realpolitik.

Maßgeblich ist im Moment, dass der Westen nicht das Potential – und vermutlich auch nicht den Willen – hat, den russischen Bären militärisch oder wirtschaftlich zu bezwingen. Die Ukraine hat keinerlei Chance, den Krieg aus eigener Kraft zu gewinnen. Hinzu kommt: Die US-Regierung unter Trump will den Krieg beenden; da mag man noch so sehr skandieren, dass man einen Putin’schen “Diktatfrieden” nicht akzeptieren werde. Die einzig logische Option bietet dennoch nur der Verhandlungstisch. Und dort geht es nach Putins Regeln, wobei seine Bedingungen unverändert dieselben, die er schon lange vor dem Ukraine-Krieg immer wieder erhoben hat: Keine NATO-Militärpräsenz an Russlands Grenze. Hinzu kommt die Forderung, den durch Volksabstimmung erklärten Wunsch der drei umkämpften ostukrainischen Oblasten im Osten zu respektieren, sich Russland anzuschließen, was bedeutet: keine territorialen Zugeständnisse.

Was haben Seltene Erden mit einem Frieden zu tun?

Roger Letsch hat gestern einen Artikel auf der „Achse des Guten“ veröffentlicht, in dem er Trumps Ansinnen, Rohstoffe – vor allem Seltene Erden – in der Ukraine fördern zu wollen, in allgemeinverständlicher Form für all die kleingeistigen Zeitgenossen, die sich darüber empören – die europäischen Politiker eingeschlossen – logisch und nachvollziehbar erklärt. Er schreibt: „Um der Ukraine weiter helfen zu können, müssten die USA dort Interessen haben, die nicht militärisch sind, denn letztere würde Russland nicht akzeptieren. Deshalb der Rohstoffdeal, der unmittelbar auf das Standing der USA bei den Verhandlungen in Riad durchschlagen würde, wenn er abgeschlossen ist. Zum Beispiel auf die Tatsache, dass die Ukraine im Süden nicht noch weitere Gebiete verlieren würde, weil Putin von einer Landbrücke bis nach Transnistrien träumt und der Ukraine gern den Zugang zum Schwarzen Meer abschneiden würde. Rohstoffexporte müssen über Seehäfen abgewickelt werden, und Odessa hat einen solchen.“

Mit anderen Worten: Putin würde es dann künftig nicht wagen, die wirtschaftlichen Interessen der USA in der Ukraine zu verletzen – was letztendlich eine westliche Friedensgarantie darstellt. Dass weder die Europäer noch deren Schmierenmedien diese kluge und legitime Strategie begriffen und erkannt haben, worum es Trump mit dem Rohstoffdeal tatsächlich geht, spricht Bände. Wäre es anders, gäbe es kein Gejammer darüber, dass Europa angeblich “die Zeche zahlt”, während sich die USA “die Taschen mit Seltenen Erden” füllt. Wer bislang die Zeche gezahlt hat – und zwar vor allem für die Sicherheit ganz Europas –, geht aus folgender Grafik hervor:

Die Zahlen sprechen für sich. Um so lächerlicher erscheinen vor diesem Hintergrund die Bestrebungen der Europäischen Länder, die Verteilung Europas „neu aufzustellen“. Angesichts leerer Kassen, schrumpfender Wirtschaft und Fortsetzung des woken Unsinns in europäischen Armeen dürfte es Jahrzehnte dauern, bis die EU-Länder auch nur annähernd das Niveau der USA oder Russlands erreicht. Um so gefährlicher für den „freien Westen“ sind die lauter werdenden Rufe in den USA, aus der NATO auszutreten.

Und sie werden immer lauter, je mehr sich größenwahnsinnige und diplomatiefremde europäische und vor allem deutsche Dilettanten und infantile Moralisten über Trump und die USA empören. Nachdem das Tischtuch zu Russland endgültig zerschnitten wurde, verprellt man sich es jetzt mit dem wichtigsten und mächtigsten Verbündeten USA. Gerade aus deutscher Sicht ist die Isolation, die aus diesem neuen Zwei-Fronten-Konflikt resultiert, geradezu irrwitzig.

Lust am Eskalieren

In Amerika hat man jedenfalls die Nase reichlich voll von den Belehrungen der linksgrünen Globalistenclique, die alleweil über den Atlantik schwappen. Auch wird gern übersehen, dass jeder Tag, an dem man Russland und Putin feindlich gegenübertritt, den russischen Bären weiter in die Arme der chinesischen Kommunisten treibt, die unverhohlen eine Weltherrschaft auf ökonomischen Weg anstreben. Aber solche Gedanken kommen den “Denkern” und “Lenkern” in Europa wohl eher nicht in den Sinn, schon gar nicht solchen unfähigen Gestalten wie Annalena Baerbock.

Eines beruhigt jedoch: Einen Dritten Weltkrieg wird es nicht geben – jedenfalls nicht unter der jetzigen US-Regierung. Ob es den Damen und Herren in Europa derweil gelingt, den Frieden zu bewahren und nicht doch noch ihrer Lust am Eskalieren nachzugeben – notfalls im Alleingang –, bleibt abzuwarten. Aber wie sagte Trump zu Selenskyj? „Zwischen Europa und den USA liegt ein schöner, großer Ozean…“. In diesem Sinne: Howdy aus Texas!

Besuchen Sie auch den persönlichen Blog des Autors.