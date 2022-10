Europäische Gas-„Solidarität”: Die übliche sozialistische Neusprech

Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen erfülle Deutschland einen „großen Wunsch„, war Mitte der Woche zu lesen, indem sie die europäischen Staaten, die sich bislang der „solidarischen“ Notfallgasversorgung Deutschlands widersetzen, zu einem „Deal” zwinge und so deren „Blockadehaltung“ durchbreche. Welch ein Armutszeugnis, dass Deutschland – über die von Merkel installierte „Flinten-Uschi“ in Brüssel – seine Nachbarn dazu zwingen muss, seine eigenen, hier sehenden Auges gemachten Fehler auszubügeln. Peinlich, peinlich und noch einmal peinlich!

Die „Pflicht zur Gas-Solidarität“ steht wie immer in der Tradition des „besten Neusprechs aller Zeiten”, wie es letztens jemand in einem Facebook-Kommentar treffend formuliert hat. Man kann es nicht oft genug betonen: „Solidarität” beruht immer zwingend auf dem Prinzip der Freiwilligkeit – ansonsten ist es keine Solidarität, sondern purer Zwang. Das sieht beispielsweise auch der Soziologe Karl Otto Hondrich so, der in seiner Definition von Solidarität schreibt: „Solidarität impliziert ein Prinzip der Mitmenschlichkeit; sie konstituiert sich ‚aus freien Stücken‘.”

Solidarität zeichnet sich also gerade dadurch aus, dass man sich entscheidet zu helfen, obwohl man die Wahl hat, es nicht zu tun. Nur das verleiht ihr den edlen Charakter, der ihr zugeschrieben wird.

Macht der Sprache und wohlklingender Worte

Sozialisten wissen aber um die Macht der Sprache und wohlklingenden Worte. Ein Beispiel: Handelt es sich um „Flüchtlinge“ – oder doch eher um „Wirtschaftsmigranten”? Betreiben Figuren wie Carola Rakete „Seenotrettung” – oder beteiligen sie sich an „Schleuserei”? Wer die Macht hat, die Begriffe zu setzen und sie bei Bedarf umzudefinieren, nimmt damit direkten Einfluss auf das Denken der Menschen. Un so klingt „Solidarität“ eben auch schöner als „Zwang” – das war auch schon den Sozialisten in der DDR bewusst, die gleich ein ganzes „Solidaritätskommitee” etablierten.

„Solidarität“ appelliert an das sehr mächtige Phänomen des Gruppenzwangs und schafft Konformität. Menschen sind von Grund auf soziale Wesen, interagieren in Gruppen und wollen gemocht werden. Generell möchte niemand als „unsolidarisch”, als „un-” oder „asozial” aus einer Gruppe ausgeschlossen werden. Schon gar nicht, wenn diese Gruppe „die Gesellschaft“ ist, in der er lebt und die ihn ständig umgibt.

Diese Tatsache machen sich Kollektivisten, die die Gruppe stets über das Individuum und seine Freiheiten stellen, immer wieder zunutze, um politische Forderungen zu rechtfertigen; nicht zuletzt war das auch bei der Impfung so.

Es ist jedoch nichts anderes als ein perfides Mittel zur Kontrolle der Massen. Wenn Politiker von „Solidarität” reden, sollten bei den Bürgern instinktiv die Alarmglocken läuten; in diesem Fall eben im EU-Ausland.