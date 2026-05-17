Eurovision: Das Goldene Klavier der Heuchelei

Es kotzt mich an, dieses Geheuchel beim Eurovision Song Contest (ESC). Man sitzt da, das Licht gedimmt, der Bildschirm flimmert – und plötzlich erstrahlt das Wohnzimmer im Glanz eines goldenen Flügels, der aussieht, als hätte ihn Midas persönlich mit Pailletten überzogen. Eine Sängerin (oder auch ein Sänger, keine Ahnung…) in einem Kleid, das mehr wie ein funkelnder Wasserfall wirkt, beugt sich über die Tasten, ihr Haar weht in der künstlichen Wind der Windmaschine, das Mikrofon funkelt wie ein Kronleuchter. Das Publikum im Saal hält Tausende Handys hoch, ein Meer aus Lichtpunkten, das an Sternbilder erinnern soll – oder an die Lichter einer Stadt, die gerade bombardiert wird. Und man denkt: Ach, Eurovision! Die große Familienfeier Europas! Nur, dass die Familie inzwischen zerstritten ist wie nie.

Früher, in den unschuldigen Fünfzigern, sollte der Wettbewerb nach dem Krieg Brücken bauen. Ein bisschen Gesang, ein bisschen Völkerverständigung, ein bisschen kitschiger Glamour. Heute ist er zum symbolpolitischen Schlachtfeld mutiert, auf dem nicht mehr nur Noten, sondern Narrative zählen. Spanien boykottiert, weil Israel dabei ist; fünf, sechs andere Länder ebenfalls. „Aus Solidarität“, heißt es. Man könnte auch sagen: aus purer Heuchelei. Denn dieselben Stimmen, die 2022 noch frenetisch für einen ukrainischen Beitrag jubelten, während russische Künstler ausgeschlossen wurden, entdecken plötzlich, dass Musik und Moral untrennbar sind – solange die Moral der eigenen Seite passt.

Kein Liederkrieg, sondern Hochfest der Zerrissenheit

Wo war die Boykottwut, als andere Kriege tobten? Wo blieb die Empörung über Diktaturen, die jahrelang fröhlich mitgesungen haben? Die Antwort ist so einfach wie ernüchternd: Es geht beim ESC nicht um Prinzipien. Es geht um die richtige Seite. Und dazwischen, als wäre das alles noch nicht genug, um die Gender-Phase. Die Zeit, in der jeder zweite Beitrag wie ein Manifest für Vielfalt klang, nur dass Vielfalt plötzlich sehr einseitig definiert wurde. Dragqueens, non-binäre Hymnen, Regenbogen-Overkill.

Man konnte fast die Uhr danach stellen: Kaum hatte ein Land einen politisch passenden Song mit echter Melodie geschickt, kam der Kommentar der Moderatoren: „Wie mutig, wie wichtig, wie historisch!“ Als wäre Gesang nur noch dann legitim, wenn er vorher den identitätspolitischen Check bestanden hat.

Die gleichen Moderatoren übrigens, die heute mit ihrem Lächeln und ihren perfekt sitzenden Outfits dastehen, als wären sie die Hohepriesterinnen der Einheit. Ein Blick in ihre Gesichter reicht oft schon, um zu wissen, wohin die Reise geht: nicht zum Herzen der Musik, sondern zum nächsten moralischen Statement. Und genau das ist der Kern der Sache: Der ESC ist nicht mehr nur ein Liederkrieg. Sie ist ein Spiegel der europäischen Seele – und der sieht derzeit ziemlich zerrissen aus. Statt dass die Musik verbindet, wird sie zur Bühne für das, was uns trennt.

Spaltungen mit Glitzer übertüncht

Die Abstimmung erfolgt nicht nach Ohr, sondern nach Pass. Man stimmt für den Nachbarn, gegen den Feind, für die eigene Blase. Die Lieder werden zur Kulisse, die Inszenierung zum eigentlichen Star. Und das Publikum? Es jubelt, es leuchtet, es filmt.

Aber ob es wirklich noch zuhört, ist eine andere Frage. Man könnte zynisch werden und unken: Solange das Goldene Klavier glänzt und die Pyrotechnik kracht, ist alles gut. Doch genau darin liegt die bittere Ironie. Je funkelnder der Glanz, desto mehr verbirgt er die Risse darunter. Ob Sarah Engels für Deutschland den letzten oder drittletzten Platz holte, ist unwichtig. Es geht nicht mehr um den eigentlichen Contest.

Der ESC zeigt uns nicht, was Europa vereint. Sie zeigt uns, wie meisterhaft wir es schaffen, unsere Spaltungen mit Glitzer zu übertünchen. Und während die Sängerin am Flügel ihre letzten Töne singt, die Menge tobt und die Lichter flackern, bleibt nur eine leise, fast poetische Erkenntnis: Selbst die schönste Melodie Europas ist derzeit nicht zu hören, weil sie übertönt wird – von Politik, von Pose, von jenem feinen, aber unüberhörbaren Knirschen, wenn eine Institution, die einst für Musik stand, zur Bühne der eigenen Zerissenheit wird. Es widert einen an. Und genau diese Anwiderung ist vermutlich die ehrlichste Emotion, die dieser Gesangswettbewerb 2026 noch auslösen kann.