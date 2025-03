Evangelisch, katholisch, divers: Kindstaufe jetzt auch für das „dritte Geschlecht“

Man reibt sich die Augen, doch das Bild bleibt dasselbe: Die Kirchen, die einst für göttliche Wahrheit standen, haben sich in einen Zirkus der Lächerlichkeit verwandelt. Auf Anmeldungen für die Taufe eines Kindes wird allen Ernstes eine dritte Option für das Geschlecht angeboten, als wäre die Schöpfung ein Würfelspiel. Ein Beispiel dafür, wie tief der Verfall noch geht, zeigt die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland: Auf deren Taufanmeldeformular findet sich neuerdings neben “männlich” und “weiblich” ein unbeschriftetes Feld, das für eine weitere beliebige Geschlechtsidentität steht und ganz nach “diversem” Belieben oder “Gefühl” des Täuflings (besser: seiner Vormünder) ausgefüllt werden kann. Es handelt sich dabei um einen schäbigen weiteren Versuch, die klare Wahrheit der Bibel zu verdrehen.

Noch dreister treibt es die Katholische Kirche Wattenscheid. Deren Formular listet beim Geschlecht “männlich”, “weiblich”, “divers” und sogar “ohne Angabe” auf – als wäre die heilige Schrift eine Wühlkiste für moderne Spinnereien, aus der sich jeder nach Belieben kann. Sollten die Kirchen eigentlich nicht eher das Wort Gottes nach Genesis 1:27 ernst nehmen: “Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er sie.” Mann und Frau! Nicht “divers”, nicht “ohne Angabe”! So wollte es der Herrgott und wer an ihn glaubt, kann diese Klarheit nicht ignorieren.

Bodenlose Frechheit

Doch die Kirchen haben offenbar andere Prioritäten. Sie scheren sich nicht länger um die Schriftgrundlage ihres Glaubens. Sie knien vor dem Zeitgeist. Kein Wunder, dass ihre bisherigen Schäflein, eindeutig weibliche und eindeutig männliche, angesichts dieser Anbiederung an woke Verirrungen in Scharen davonlaufen: Jährlich kehren rund 400.00 Katholiken und 400.000 Protestanten ihrer Kirche den Rücken; rekordreife Zahlen, die eigentlich wie ein Donnerschlag durch die Kirchenschiffe hallen sollte. Aber wen kümmert es? Kirchen, die kaum noch 5 Prozent ihrer schwindenden Mitglieder zum Gottesdienst bewegen können, schwingen lieber die Regenbogenfahne vom Kirchturm, statt die wenigen verbliebenen Gläubigen in ihrem Glauben zu bestärken. Sie vertreiben sie mit einem fortgesetzten Verrat nicht nur an der Schrift, sondern an jeglicher Vernunft.

Ein junger Vater berichtete kürzlich, dass er im Krankenhaus nach der Geburt seiner Tochter ein Formular ausfüllen musste, auf dem er zwischen “männlich”, “weiblich” oder “divers” wählen sollte. Eine bodenlose Frechheit und ideologische, unwissenschaftliche Anmaßung, die selbst Gynäkologen sprachlos macht. Die Ärzte zucken nur die Schultern: Das komme “von oben”. Und die Kirchen machen, ganz in diesem Ungeist, bei der Taufe munter mit: Statt die klare Wahrheit der Schöpfung zu verteidigen, übernehmen sie diesen Irrsinn und bieten bei der Taufe – wohlgemerkt einem heiligen Sakrament (!) – “Optionen” an, die die Bibel selbst nirgends vorgesehen hat. Munter taufen sie ihre Schäflein also als “divers”, vielleicht während der Pfarrer die Regenbogenfahne schwenkt und dazu ein Liedchen über Inklusion trällert? Dieses Schauspiel ist ein Hohn, ein Schlag ins Gesicht jedes Gläubigen, der noch an die Bibel glaubt.

Götzen einer degenerierten Moderne

Diese Kirchen haben sich von Gott abgewandt und sich dem Götzen einer degenerierten Moderne verschrieben. Sie opfern die Wahrheit der Schöpfung auf dem Altar einer säkularen Mode, die mit dem Glauben nichts mehr gemein hat. Und wie passend wäre es doch, man könnte fast lachen, wenn es nicht so erbärmlich wäre. Bieten die Kirchen etwa auch beim Kirchenaustrittsformular die Option divers an? Wenn die Schäflein schon flüchten, dann doch bitte schön geschlechtsneutral, damit ja niemand diskriminiert wird. Es würde zu diesem Wahnsinn passen, den die Kirchen für Fortschritt halten.

Die Wahrheit ist bitter: Die Kirchen haben ihre Seele verkauft. Sie haben die Gläubigen im Stich gelassen, die sich nach einem Fels in der Brandung sehnen. Stattdessen tanzen sie auf einem Regenbogen, während die Kirchenbänke verstauben. Ein Skandal, wie sie ihre eigene Grundlage verraten. Kein Wunder, dass die Gläubigen flüchten, wer will schon einer Kirche angehören, die nicht mehr weiß, ob sie katholisch, evangelisch oder einfach nur divers sein soll. Die Kirchen haben sich selbst entlarvt, sie sind nicht mehr die Hüter des Glaubens, sondern die Hofnarren einer gottlosen Zeit.