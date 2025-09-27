Evangelische Kirche sucht Gender-Referent*In für Männlichkeit

Die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) schafft eine neue 50-Prozent-Stelle – für ein ganzes Geschlecht! Aktuell schreibt die EKD einen unbefristeten Halbzeitposten für einen „Referentin (w/m/d) für Männlichkeitsperspektiven in Kirche und Theologie“ aus. Nein, das ist kein Scherz – sondern das ernstgemeinte Stellenangebot einer Organisation, die sich in Zeitlupe selbst abschafft. Warum nur 50 Prozent? Wahrscheinlich aus Angst vor 100 Prozent Männlichkeit. Gesucht wird laut Beschreibung eine Person, die „aktuelle Debatten in den Masculinity Studies beobachtet“, Forschungsergebnisse „kontextsensibel elementarisiert“ und eigene “Studienprojekte anstößt”.

Voraussetzung: Gender-Master, idealerweise mit theologischer Beilage – und die Fähigkeit, „kritische wie ressourcenorientierte Perspektiven“ auf alles Männliche zu entwickeln. Wer sich also schon immer gefragt hat, wie hegemoniale Männlichkeit mit dem Abendmahl zusammenhängt – hier ist Ihre Bühne! Bezahlt wird das Ganze natürlich aus Kirchensteuern – also dem Geld der letzten treudoofen Schäfchen, die noch nicht zur AfD übergelaufen oder ganz einfach aus dieser woken Sekte ausgetreten sind. Die Tarifklasse EG 13 entspricht etwa dem Gehalt eines promovierten Lehrers oder eines erfahrenen Verwaltungsjuristen.

Immer brav Männchen vor dem Zeitgeist machen

Bloß, dass hier eben keine Schulklasse unterrichtet wird, sondern der letzte Rest an traditionalistischer Maskulinität endgültig entsorgt werden soll. Was sich wie ein Witz anhört, ist tatsächlich satirefreier Ausdruck eines neuen Selbstverständnisses der EKD, jener Kirche, die unter allen politischen Systemen – auch in den finstersten Zeiten – stets stramm und unkritisch vor dem jeweiligen Zeitgeist brav Männchen machte. Und die längst aufgehört hat, Fragen der Schuld, Gnade oder Erlösung zu stellen.

Stattdessen liest man die Bibel queer und erklärt auch gleich noch Gott zum queeren Wesen. Und sogar das traute hochheilige Paar aus der Weihnachtsgeschichte, Maria und Josef, wird zum lesbischen Paar umgedichtet – auch wenn weder die damaligen Beteiligten noch die gesamte Christenheit seit 2000 Jahren nichts davon gewusst hat. Wer so entschlossen alles dekonstruiert, was früher einmal als spirituelle Wahrheit und ewige Ordnung galt, der benötigt natürlich auch Personal zur Überwachung des Diskurses. Tarifklasse EG 13, wie gesagt. Was für ein krankes, gottloses Pack.