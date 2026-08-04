Evangelische Kirche und Klimareligion unter einem Dach

Obwohl die evangelische Kirche seit dem Jahr 2000 fast zehn Millionen Mitglieder verloren hat, kümmert sie sich mittlerweile lieber um CO2-Bilanzen, Heizmethoden und -verbrauch sowie woke Online-Workshops. Dass gleichzeitig die Kirchenbänke leerer werden, schert die Pfaffen weniger. Die EKD setzt andere Prioritäten: Alle ihre Gotteshäuser sollen jetzt klimafreundlich werden. Willkommen in der neuen Klimareligion unter dem Kirchturm!

In den letzten 25 Jahren ist die evangelische Herde in Deutschland von gut 27 Millionen auf nur noch rund 17,4 Millionen Gläubige geschrumpft. Doch schuld daran soll nicht das eisige Klima in den kühlen Kirchenschiffen sein, und schon gar nicht die spirituell so erhebenden Predigten, die zunehmend linksideologischen Erweckungsmessen ähneln. Nein: Schuld sei das Klima außerhalb der Kirchenmauern. Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen.

Der neue Gott heißt Klimarettung – und der Satan heißt “Zeh-oh-Zwei”

“Du sollst keine anderen Götter haben neben mir”, hießt es im Ersten Gebot. Doch was soll’s? Die Evangelen haben längst einen neuen, publikumsträchtigeren Gott entdeckt. Vor ihm wird gebückt, für ihn werden Konzepte geschrieben und jetzt sogar – kein Scherz – “Energiemanager”-Stellen geschaffen.

Früher ging es ums ewige Leben; heute geht es um Verbrauchsdaten, Gebäudehüllen und Wärmekonzepte. Der Pastor weist nicht mehr nur den Weg ins Himmelreich. Er achtet nun auch darauf, dass sein Gemeindehaus keine schlechte Energieklasse hat: Pech für die Besitzer der alten Gotteshäuser.

Der kalte Dom wird klimafreundlich

Eine Kirche mit 30 Meter hohem Gewölbe lässt sich nicht beheizen wie das Wohnzimmer von Tante Erna. Gelegentlich wärmen elektrische Heizspiralen unter den Sitzbänken wenigstens den frommen Hintern. Der Rest des Kirchenschiffs bleibt so kalt, wie man es seit Jahrhunderten kennt.

Doch nun soll trotzdem gerechnet werden. Die guten Werke sollen bis 2035, so will es auch die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, ihre Treibhausgase um 90 Prozent senken. Dafür wurden alle 3.112 Kirchengemeinden und 29 Kirchenkreise angeschrieben. Sie sollen melden, was ihre Kirchen, Kapellen, Gemeindehäuser und Verwaltungen verbrauchen.

Seelenheil ist nicht förderfähig

Mit Seelenheil hat das alles rein gar nichts zu tun. Wer seine Gläubigen sonntags nicht mehr zu einer Herde versammeln kann, der trägt Schuld genug, der er sich stellen müsste. Man könnte fragen, weshalb die Predigten die Menschen nicht mehr erreichen. Weshalb die Kirche lieber Politik verkündet als das Evangelium. Weshalb Millionen Mitglieder gegangen sind.

Aber das wäre zu evangelikal, zu unbequem und zu sehr nach echter Seelsorge. Also rettet man lieber das Klima. Das ist zeitgemäß, förderfähig und verlangt keine unangenehmen Fragen. Bis 2035 sollen die Emissionen um 90 Prozent sinken. Bei anhaltendem Mitgliederschwund wird die evangelische Kirche diesem Ziel bald schon ein gutes Stück näher sein.