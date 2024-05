Ewiges Herumopfern: Cheblis verlogenes “Nakba”-Gedenken

Die frühere Berliner SPD-Politikerin und heutige Vollzeit-Israel-Basherin (manche sagen auch: Antisemitin) Sawsan Chebli hat sich abermals als personifizierte Schande für die Sozialdemokratie und Testimonial islamistischer Parallelgesellschaften erwiesen. Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober ist Cheblis Twitter-Account praktisch nichts als ein Forum für hemmungslosen Israel-Hass und ihr eigenes Selbstmitleid, in dem sie ihr angeblich furchtbares Schicksal als Nachfahrin von Juden vertriebener Palästinenser beklagt. Ihre ressentimentgetriebene subtile Hetze konnte sie sich auch zum 76. Jahrestag der Staatsgründung Israels nicht verkneifen.

„Meine Eltern und Großeltern wurden 1948 teils vertrieben, teils sind sie geflohen. Sie dachten, sie könnten bald zurück. Heute, 76 Jahre später, spricht meine Mutter, aus Haifa stammend, ungern über die Nakba. Die Bilder aus Gaza wecken traurige Erinnerungen, verstärken den Schmerz“, jammerte sie – und postete zwei Bilder, die die aus ihrer Sicht zeitlose Unterdrückung der Palästinenser illustrieren sollten:

Zur Erläuterung; Unter dem Begriff „Nakba“ versteht das Phantasievolk der “Palästinenser” seine angebliche Vertreibung ab dem 15. Mai 1948. Die Wahrheit ist eine andere: An diesem Tag fielen fünf arabische Staaten über den am Vortag gegründeten jüdischen Staat militärisch her und forderten zugleich die in seinen Grenzen lebenden Araber auf, das israelische Territorium zu verlassen, bis die “Säuberung” von den Juden abgeschlossen sei – ein Ruf, dem etliche Araber nutzten, die nicht etwa ihre “Heimat” verließen, sondern die Frontlinien ihrer Volksgenossen stärken wollten, um später gemeinsam mit diesen die Neusiedlung zu beginnen. Weil die vereinigten arabischen Armeen es aber nicht nur nicht schafften, Israel von der Landkarte zu tilgen, sondern eine vernichtende Niederlage erlitten, wurde daraus nichts. Ein geringer Teil der dann sogenannten Palästinenser floh dann nach Abschuss dieses ersten arabisch-israelischen Krieges ins Ausland.

Ob es vereinzelte reale Vertreibungen gab, ist unter Historikern umstritten, wenn, handelte es sich dabei allerdings um eine Randerscheinung. Die meisten flohen freiwillig aus Israel, doch nicht alle; noch heute sind rund 20 Prozent der israelischen Bevölkerung arabisch. Dennoch stilisierten sie sich anschließend alle als “Vertriebene” und “Flüchtlinge”, einschließlich ihrer Nachfahren (wie die Cheblis), wo immer sie heute auf Erden leben – mit der Folge, dass es heute über 30 Mal mehr palästinensische “Flüchtlinge” gab als jene, die damals angeblich von dort flohen oder vertrieben worden sein sollen. Dass umgekehrt Hunderttausende Juden tatsächlich aus islamischen Ländern teils gewaltsam vertrieben waren und in Israel Aufnahme fanden, wird von den Palästina-Verstehern geflissentlich unterschlagen.

76 Jahre Stillstand

Neben der – von der UN aktiv mitbeförderten – inflationären “Flüchtlingsvermehrung” durch ewige Weitervererbung des Flüchtlingsstatus auch an Nachkommen die bereits in dritter Generation nie einen Fuß auf palästinensische Erde gesetzt haben, hat sich auch das Selbstverständnis der Palästinenser als ewige Opfer seit 1948 nicht verändert. Die beiden Fotos, die Chebli hier postete, zeigen diesen Stillstand mustergültig. Damals wie heute leben die Palästinenser in einem Zustand von Hass, Zorn, inszenierter Trauer und Unversöhnlichkeit. Jede Vorwärtsgewandtheit, jede Annäherung und jeder Ausgleich, wie ihn weltweit selbst in schlimmster Feindschaft und durch grausames Unrecht belastete Nachbarn nach so langer Zeit gefunden haben, ist ihnen fremd. Milliarden sind an die Palästinenser geflossen, doch nichts davon haben sie für ihren wirtschaftlichen Aufschwung und die Verbesserung ihrer Situation getan, sondern alles in Propaganda, Terror und Märtyrer-Witwenrenten gesteckt. Das ist die bittere Wahrheit.

Dass es Arabern in Palästina – bereits vor Gründung des Staates Israel, inmitten des jüdischen Siedlungsgebietes – immer schon besser ging als unter ihresgleichen, gehört leider auch zu den unbequemen Tatsachen, die natürlich nicht ins Weltbild einer Sawsan Chebli passen. Der Schweizer Anwalt und Islamkritiker Emrah Erken wies in diesem Zusammenhang auf einen Brief hin, den Robert Kennedy, der Bruder von US-Präsident John F. Kennedy, 1948 an seinen Vater schrieb, nachdem er als 22-Jähriger 1948 das britische Mandatsgebiet Palästina besucht hatte: „Die Juden verweisen mit Stolz auf die Tatsache, dass in den 12 Jahren zwischen 1932 und 1944 über 500.000 Araber nach Palästina kamen, um die Lebensbedingungen zu nutzen, die es in keinem anderen arabischen Staat gibt. Dies ist das einzige Land im Nahen und Mittleren Osten, in dem es eine arabische Mittelschicht gibt“, so seine damalige Feststellung.

Passiv-lethargische Geisteshaltung

Erken bemerkt dazu: „Gemäß der letzten von den Briten durchgeführten Volkszählung im Jahr 1945 lebten 1.2 Mio. Araber auf dem gesamten Mandatsgebiet Palästina. In nur 12 Jahren, namentlich zwischen 1932 und 1944, waren 500’000 aus umliegenden arabischen Gebieten zugewandert. Das ist fast die Hälfte, und dies ohne Berücksichtigung der arabischen Zuwanderung, die bereits zuvor erfolgt war.“ Damit könne gesagt werden, „dass die heutigen ‘palästinensischen’ Erbflüchtlinge in erheblichem Masse von diesen Arabern aus umliegenden Staaten abstammen und zugewandert waren, weil der Ort, der später Israel hieß, wirtschaftlich so erfolgreich war, und dies ausschließlich wegen der Juden. Die Erfindung eines arabischen „Volkes“ der sogenannten „Palästinenser“ diente damit einzig der Delegitimierung Israels. Daran hat sich bis heute nichts geändert.“ Besser kann man die Wahrheit kaum zusammenfassen.

Ironischerweise ist es Chebli selbst, die Erkens Worte bestätigt, denn ihr Nakba-Jammertweet unterstreicht letztlich nur, dass sich in all diesen Jahren nicht das Geringste an deren Opfermentalität geändert hat. Anstatt ihr Schicksal endlich selbst in die Hand zu nehmen, verharren sie in ihrer Rolle als angeblich unterdrücktes Volk, das sich vom Rest der Welt bedauern und vor allem alimentieren lässt. Seine bis ins Mark korrupten Führer leben seit Jahrzehnten in Saus uns Braus, während in Gaza noch immer Eselskarren ein völlig normales Fortbewegungsmittel sind; Dubai, das noch vor 30 Jahren rückständiger war als Gaza, mag da als Gegenbeispiel dienen, was möglich gewesen wäre. Treffender als durch Chablis Tweet lässt sich diese maximal passiv-lethargische Geisteshaltung kaum illustrieren. Dass westliche „Eliten“ trotzen alles tun, um neben ihrer unkritischen Übernahme von Gaza-“Genozid”- und “-Massenmord“-Narrativen auch das Nakba-Märchen weiter zu verbreiten, kann man nur mit “Israelkritik“, hinter der sich als “Antizionismus” camouflierter eingefleischter Judenhass verbirgt. Zu diesem journalistischen Ambiente gehört beispielsweise auch die bekannte CNN-Journalistin Beck Anderson, deren Tweet von Chebli natürlich umgehend geteilt wurde. Ein Twitter-Nutzer brachte Cheblis ewige Larmoyanz und aufgesetzte Betroffenheit über ihr angeblich so schlimmes Flüchtlingsschicksal trocken auf den Punkt: „Das ging meinen Großeltern in den 40ern genauso. Nur haben die spätestens 1970 aufgehört deswegen herumzuheulen.“