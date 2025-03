Ex-Grünen-Chefin Peter dreht durch: Klimawandel ist schuld am Erdbeben von Myanmar

Die irre Klima-Psychose erreicht inzwischen erschreckende Ausmaße. Kein Kabarettist oder Satiriker könnte sich mehr den Schwachsinn als Pointe ausdenken, den diese die Anhänger dieser Endzeitsekte mit vollem Ernst von sich geben. So war es auch kein verfrühter Aprilscherz, was die ehemalige Grünen-Co-Chefin Simone Peter, heute Chefin des Bundesverbands Erneuerbare Energien eine der radikalsten Lobbyistinnen der grünen Transformationspolitik, anlässlich des Erdbebens von Myanmar vom Stapel ließ: “Wow, das massive Beben von Myanmar und Thailand war auch in Europa messbar. Die Bilder aus dem Erdbebengebiet sind erschütternd. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Da wir wissen, dass #Erdbeben mit der #Klimakrise weiter zunehmen, ist das beunruhigend für viele Teile der Welt.”

Ein größerer Humbug und unwissenschaftlicherer Quatsch dürfte selbst im Kontext des Klimawahns noch nicht geäußert worden sein. Natürlich haben Erdbeben als – Folgen plattentektonischer Ereignisse – rein gar nichts mit dem Klima zu tun, ebenso wenig wie Vulkanismus oder Meteoriteneinschläge. Doch wenn es darum geht, schlimme Bilder und Horrorbilanzen für die eigene Propaganda zu vereinnahmen, weil sich sonst reale Opfer des Klimawandels nirgends finden oder “sichtbar machen” lassen, gehen Grüne bekanntlich über Leichen. Das unermessliche Leid der Menschen vor Ort – inzwischen wird von über 10.000 Toten ausgegangen – ist diesen alarmistischen Fanatikern ganz schnuppe; gnadenlos werden die Opfer für die eigene Lehre vereinnahmt.

Religiöse Fanatiker und ihre Feindbilder

Fukushima lässt grüßen, wo aus einer Tsunami- und damit ebenfalls erdbebenbedingten Flutkatastrophe mit 20.000 Toten ein atomarer Super-GAU gemacht wurde obwohl bei dem eigentlichen Kraftwerkstörfall kein Mensch ums Leben kam. Schon die weltweiten Überschwemmungen mit über 260.000 Toten nach dem Erdbeben vor Sumatra von 2004 hatten ahnungslose Spinner in ihrer Klimaneurose auf die Erderwärmung und steigende Meeresspiegel zurückgeführt – darunter unter anderem Karl Lauterbach.

Wie im Mittelalter Inquisitoren Pestilenz und Hagel kausal auf das Wirken von Hexen oder Ketzern zurückführten, sucht sich auch diese neue falsche Religion ihre Feindbilder und schiebt ihnen Naturkatastrophen in die Schuhe. Doch es geht sogar noch verrückter als Simone Peter:

Wenn es darum geht, zu eskalieren, kennen die Klima-Kröten anscheinend keine Grenzen mehr…