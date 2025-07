Exodus der Leistungsträger: Goodbye forever, Germany!

Sehr vielen Menschen ist der Ernst der Lage nicht klar: Es wird zu einer massiven Auswanderungswelle aus Deutschland kommen. Deutsche Leistungsträger – Unternehmer, Selbstständige, hochqualifizierte Angestellte aus der freien Wirtschaft – sind bereits das Ziel massiver Anwerbekampagnen aus dem Ausland. Abgesehen von Indien und Pakistan, die das aufgrund der sehr hohen Anzahl hochqualifizierter Menschen gewohnt sind, gibt es kein anderes Land auf der Welt, welches aktuell so klar und intensiv Ziel solcher Manhunter-Akquisen aus dem Ausland ist wie Deutschland.

Macht euch einfach mal den Spaß und fragt eure bevorzugte KI, ob Qualifikationen von deutschen Arbeitnehmern und Selbstständigen derzeit zum Beispiel in den aufstrebenden Tech- und Industrie-Hotspots von Texas gefragt sind. Ihr bekommt erstaunliche Antworten und Ergebnisse, die euch umso mehr beunruhigen werden, je detaillierter ihr nachfragt. Gleichzeit bemühen sich Initiativen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ganz gezielt um deutsche Unternehmer und Selbstständige, und locken mit Nullsteuern und kaum Bürokratie. Hier sind dann oft ganze Anwaltskanzleien im Service inbegriffen, die alles regeln – und das für extrem moderate Kosten.

Deutschland macht keinen Sinn mehr

Dazu gibt es eine mittlerweile zunehmend größere Zahl von gut integrierten, schon lange in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, die sich immer stärker von den Heimatländern Ihrer Eltern angezogen fühlen, zum Beispiel Polen und Kroatien, und sich bereits intensiv mit den dortigen Bedingungen vor Ort beschäftigen. Es ist mittlerweile ganz egal, mit welchem dieser Länder man Deutschland und seine Standortbedingungen vergleicht: Außer für Armutsmigranten aus den ärmsten Ländern der Welt, die hier primär auf Transferleistungen aus sind, ergibt Deutschland für kaum jemanden noch Sinn.

Das hat die Bundesregierung auch erkannt – und dreht an der Schraube der Wegzugsbesteuerung kräftig weiter. Die Rahmenbedingungen für den Wegzug sind mittlerweile so verschärft worden, dass es einen schon als vermögende Privatperson mit ein paar Hunderttausend Euro an Rücklagen erwischen kann und man bei einer Auswanderung happig zahlen muss. Das hat schon etwas von DDR. Außer solchen Zwangsmaßnahmen hat die Politik absolut keine Antwort auf dieses Werben um unsere Leistungsträger. Und wenn man dann noch begriffen hat, welches Leben anderswo mit einem vergleichbaren Einkommen, aber weitaus moderaten Belastungen möglich ist (zum Beispiel in Texas rund 30 Prozent Gesamtabgabenquote inklusive privater Krankenversicherung), lässt dies nur den Schluss zu, dass wir vor der größten Massenauswanderung in der Geschichte Deutschlands stehen.