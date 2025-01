Expeditionen ins Innere: Eine Lese- und eine Filmempfehlung

Immer mehr Menschen fragen sich, was eigentlich in einem Land passiert, das bis eben auf eine überwältigende Vielzahl von Dichtern, Denkern, Komponisten, Ingenieuren und Erfindern stolz war, jetzt aber in einem kakophonischen Geschrei von Halbstarken, Heuchlern, Haltungssoldaten und Hexenjägern förmlich versinkt. Um es vorwegzunehmen: Hierauf eine erschöpfend analytische Antwort geben zu wollen, ist aussichtslos. Aber es gibt schmerzlindernde Hilfestellungen kluger Beobachter. Deren Hinabtauchen in die psychologischen Untiefen der Massen ist aufschlussreich. Gestern bin ich ganz zufällig gleich auf zwei solche Expeditionen ins Innere gestoßen – einmal in Form eines Textes, einmal in Form eines Films, den ich bereits kannte, aber nun nach ein paar Jahren nochmal neu gesehen habe. Alexander Wendt hat in einem Essay auf “Tichys Einblick” jetzt, nach der in seinem gleichnamigen Buch untersuchten „Verachtung nach unten,“ noch ein weiteres Phänomen beleuchtet: Er befasst sich mit dem wundersamen Erfolg Robert Habecks und stößt auf eine – im Ergebnis einer reizüberfluteten, narzisstischen und aufmerksamkeitsgestörten Gesellschaft bereits eingetretene – totale Infantilisierung weiter Teile der Gesellschaft. Sehr erhellend, seinen Gedanken zu folgen.

Thomas Vinterberg, neben Lars von Trier, Kristian, Levring und Søren Kragh-Jacobsen Mitbegründer des 1995 ins Leben gerufenen “Dogma”-Filmkollektivs, hatte schon 2020 das Theaterstück „Die Kommune“ filmisch adaptiert. Es geht darin um Sinnkrisen, Familienzerfall, alternde Männer und junge Frauen, alternde Frauen und junge Männer. Eine so feinfühlige wie unterhaltsame Sicht auf das Verhältnis von Individuum zum Zeitgeist. Vinterberg ist klug genug, die subkutane Sozialkritik nicht in den Mittelpunkt des Films zu stellen. Er erzählt die Geschichte glaubwürdig und konturenscharf. So selbstverständlich, dass etwas sehr seltenes mit dem Zuschauer passiert. Realität und Film verschmelzen. Man sitzt unversehens in den abendlichen Besprechungen der Kommune, weint am Grab eines Jungen und lacht über die absehbaren Verirrungen diverser Liebschaften. “Dogma” ist noch spürbar – es braucht kein Effekte, keine spezielle Lichttechnik, keine aufgesetzte Dramaturgie. Nur Sensibilität. Grandios. Randnotiz: Wie sehr Leben und Fiktion verwoben sind, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass Vinterberg seine eigene Tochter verlor und für die 18 Jahre jüngere Darstellerin der blonden Schönheit Emma (Helene Reingaard Neumann) seine Frau verließ.

Beruhigende Erklärungen für übergroße Brillen

Wendts Text und Vinterbergs Film haben erstmal wenig miteinander zu tun. Gemein ist ihnen lediglich der besondere Blick auf das Getriebensein von Menschen, ihre Überforderungen, ihre Strampeln im Universum, ihre cholerischen Ausbrüche, ihr oft nie stattfindendes Erwachsenwerden. Beide, Text und Film, liefern quasi nebenbei sich ergänzende Erklärungen für die schrägen Befindlichkeiten um uns herum. Wie wir ticken, wie schnell man die Orientierung und Halt verliert, wird sozusagen technisch seziert. Wer sich hineindenkt, versteht plötzlich, warum eine Politik möglich ist, die sich zwischen Kindergeburtstag, Halloweenparty und pathologischer Verhaltensauffälligkeit bewegt. Man bekommt eine Ahnung, warum der teuerste Rundfunk der Welt, der von der sachlichen unabhängigen Berichterstattung zu einer grotesken Selbsthilfegruppe mutiert ist, deren informeller Mehrwert ohne weiteres auch einem beliebigen Diskurs im “Big Brother”-Container entnommen werden könnte, so werden konnte wie er jetzt ist. Man ahnt etwas vom Werdegang der Vernachlässigten und Hilflosen mit ihren Pappschildchen, Plüsch-Vulven und Problemponys, den deklamierenden Klimakassandras und Omas gegen Rechts.

Es finden sich fast beruhigende Erklärungen für die übergroßen Brillen, schiefgelegten Köpfe und hingebungsvollen Blicke, die dem längst gescheiterten Wunderheiler Habeck unabhängig davon zufliegen, welche absurden Luftschlösser da gerade mit weit ausgebreiteten Armen ins Auditorium geschleudert wurden. Und beinahe kommt Mitleid auf, für die sinnentleerten Sprachbausteine, die verlässlich wie Tics von Tourette-Erkrankten vor Kameras skandiert werden, obwohl sie längst für eine Mehrheit zur Persiflage geworden sind. Das „Zeichensetzen“ und „Haltungzeigen“. Das „Wirbleibenbunt“ und “Hassistkeinemeinung“: Sinnentleeres Gewäsch, dessen einzige Funktion in der bedingungslosen Hingabe an den medial zertifizierten Commonsense besteht, völlig unabhängig davon, wieviel Opfer die “Haltung” am Vortag wieder gefordert hat. Die Ursachen für all das liegen lange zurück.