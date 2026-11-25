Aus dem von den Bundesministern Alexander Dobrindt, Karin Prien und Stefanie Hubig vorgestellten „Bundeslagebild geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“ und dem „Bundeslagebild Häusliche Gewalt“ geht hervor, dass Frauen in stetig zunehmendem Maße zu Opfern von Gewalt bis hin zum Mord werden. 2025 wurden 209 Frauen und Mädchen durch häusliche Gewalt getötet, 130 davon durch ihren Partner oder Ex-Partner und 79 durch ein anderes Familienmitglied. Insgesamt wurden 1.176 weibliche Opfer versuchter und vollendeter Tötungsdelikte registriert, ein Anstieg um 36,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von den 280.129 Opfern häuslicher Gewalt waren 197.667 weiblich. Davon wurden 142.830 Opfer von Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner, weitere 54.837 weibliche Opfer wurden im familiären Umfeld registriert. 54.675 Frauen und Mädchen wurden Opfer von Sexualstraftaten, darunter waren 20.123 Opfer von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen. Fast die Hälfte war minderjährig. Im häuslichen Umfeld stieg die Zahl weiblicher Opfer von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen um 13,5 Prozent auf 5.920.

Die Zahl politisch motivierter frauenfeindlicher Straftaten stieg binnen eines Jahres von 558 auf 819, ein Plus von 46,8 Prozent. Darunter waren 54 Gewaltdelikte, bei denen 27 Frauen und Mädchen verletzt wurden, 50 Prozent mehr als 2024. Die Anzeigen in diesem Bereich stiegen seit 2023 um mehr als 150 Prozent. Die Zahl weiblicher Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, lag 2025 bei 669. Bei Zwangsprostitution und Zuhälterei gab es einen Anstieg um 17,7 Prozent. Fast drei Viertel der Opfer hatten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Bei Gewalt im Internet wurden 31.221 weibliche Opfer erfasst, 15,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Seit 2019 stieg die Anzeigenzahl um 318 Prozent.

Exorbitanter “importierter“ Täteranteil

Bei häuslicher Gewalt registrierte die Polizei 224.969 Tatverdächtige, rund drei Viertel waren Männer, rund die Hälfte davon war polizeibekannt. Bei Sexualstraftaten mit mindestens einem weiblichen Opfer waren 97,7 Prozent der Tatverdächtigen männlich. Bei häuslicher Gewalt lag der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger bei 37,2 Prozent, während ihr Anteil an der Bevölkerung bei nur rund 14 Prozent liegt. 31,9 Prozent der Opfer waren nichtdeutsch. Auch hier muss immer mitbedacht werden, dass Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit nur als Deutsche gezählt werden. Der tatsächliche Anteil von Tätern mit Migrationshintergrund dürfte also noch wesentlich exorbitanter ausfallen. Aber das wird natürlich nicht in seiner ganzen Dramatik thematisiert. Der Zuwachs an Gewalt aller Art gegen Frauen ist vor allem eine weitere katastrophale Folge der millionenfachen Massenmigration aus archaisch-patriarchalen Kulturen, vor allem natürlich der islamischen, wo Frauen als Menschen zweiter Klasse gelten und nicht-islamische „Schlampen“ und „Huren“ als Freiwild. Anstatt diese Wahrheit ganz klar auszusprechen, versteckt man sie und macht aus dieser immer weiter anschwellenden Gewaltorgie wieder einmal ein generelles Männerproblem, als ob ausgerechnet deutsche Männer in den letzten Jahren aus mysteriösen Gründen signifikant gewalttätiger geworden wären.

Und kaum sind diese neuen, erschütternden Zahlen bekannt, meldet sich auch schon CDU- Bundestagspräsidentin Julia Klöckner bei „Bild“ mit einem wortreichen Ablenkungsmanöver zu Wort, in dem sie sich auf „digitale Gewalt“ fixiert. Nachdem sie in wenigen kurzen Sätzen die Morde an Frauen abhandelt, kommt Klöckner auf eine „weitere Dimension“ der Gewalt an Frauen. Und die komme „nicht durch die Wohnungstür“, sondern „direkt aufs Handy“. Diese digitale Gewalt kenne keine Grenzen, keine Uhrzeit und keine Hemmschwelle. „Der Hass hat eine Tastatur bekommen – und er hat Frauen im Visier“, so die provinzielle Klöckner in pathetischer Geltungssucht wie stets.

Klöckner unerträgliche Relativierungen

„Eine Drohnachricht nachts um drei, sexualisierte Beleidigungen in der Kommentarspalte bei Social Media, Vergewaltigungsdrohungen, Mordfantasien, digitales Stalking“ – und die nächste Stufe sei längst erreicht, nämlich täuschend echte pornografische Bilder und Videos, die mit künstlicher Intelligenz erzeugt würden. Was vor allem Frauen im digitalen Raum erleben, werde mit dem Begriff “Shitstorm” verniedlicht. Oftmals seien es aber „regelrechte Hass-Tsunamis“. Betroffene Frauen würden oft mit der Aufforderung abgespeist, sie sollten doch “offline gehen”. Damit werde dem digitalen Mob in die Karten gespielt, der Frauen klein- und dadurch leiser machen wolle, beklagt Klöckner. Das Bittere sei, dass es funktioniere. Es gebe immer mehr Frauen, die sich zurückziehen, nichts mehr posten, sich nicht mehr öffentlich zu Wort melden, nicht mehr für politische Ämter kandidieren. „Weil sie wissen, was kommt. Weil sie den Preis für diese Sichtbarkeit kennen und sich dreimal überlegen, ob sie ihn zahlen und sich das antun wollen“. Wenn Frauen verstummen, sei das ein gesellschaftliches Problem.

Es entstehe eine „Repräsentationslücke“. Klöckner fordert, die Plattformen müssten „liefern“. Wer mit Netzwerken Milliarden verdiene, müsse Verantwortung für die Inhalte tragen, die dort verbreitet würden. Hass, Drohungen und Fake-Bilder müssten innerhalb von Stunden verschwinden, nicht in Tagen oder gar Wochen. Das sei „nicht ‚schwierig‘, das ist eine Frage des Willens“, meint die ehemalige Weinkönigin, die mit diesem Gefasel nur wieder ihre Verlogenheit und Doppelmoral unter Beweis stellt. Zunächst einmal verliert auch sie kein einziges Wort über die Ursachen der ständig ansteigenden Gewalt, vor allem nicht über die Massenmigration aggressiver Jungmänner. Wenn Klöckner so sehr daran gelegen ist, dass Frauen sich im Internet zu Wort melden, täte sie besser daran, sich gegen den Zensurwahn der EU und der Bundesregierung auszusprechen. Die Erfindung undefinierbarer Pseudo-Straftaten wie „Hass und Hetze“ ist es, die Frauen und Männer davon abhält, sich frei zu äußern weil sie ständig mit juristischen Schikanen aufgrund solcher beliebig auslegbarer Gummibegriffe rechnen müssen. Doch dazu sagt die zweite Frau im Staate gar nichts.

Gestanztes Gefasel

Von „Bild“ wird Klöckner für ihre Sitzungsleitung im Bundestag gefeiert, weil sie angeblich „deutliche Akzente für Frauen“ setze – etwa kürzlich wieder, als ein AfD-Abgeordneter einer Rednerin „Jetzt wird es weinerlich“ zurief: Da sei Klöckner dazwischengefahren und habe den Spruch als respektlos gegenüber Frauen gerügt. Zum gestrigen Orange Day, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, setzte sie nun erneut “ein Zeichen”: Erstmals solle der Bundestag mit einem offiziellen Schweigemoment an die Opfer von Femiziden erinnern. Ausgerechnet Klöckner, die ihr Amt im Stile einer Dorfgrundschullehrerin ausübt, wird von „Bild“ zur Vorkämpferin für Frauenrechte aufgeblasen, die mutig dreinschlägt, wenn ein vermeintlich misogyner AfD-Finsterling einer Abgeordneten vorwirft, sie werde „weinerlich“ und eine Fahne zum Tag gegen Frauengewalt hissen lässt.

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Erstens haben solche Fahnen, auch wenn ihre Absicht noch so lobenswert ist, am Bundestag grundsätzlich nichts verloren, weil dort nur die schwarz-rot-goldene Fahne wehen sollte – aber nicht einmal das ist mehr möglich, weil sie erst kürzlich unter Klöckners Ägide von einem linken Spinner völlig problemlos entfernt und durch eine Palästinafahne ersetzt werden konnte. Und zweitens brauchen Frauen in diesem Land wahrlich ganz andere Hilfe als Fahnen am Bundestag und die peinlichen Ermahnungen und Ordnungsrufe einer überforderten Bundestagspräsidentin. Klöckner ist es, die mit ihrem herrisch-gouvernantenhaften Gebaren und ihrer absurd einseitig-parteiischen Sitzungsleitung im Bundestag alle Klischees über Frauen in der Politik oder in Führungspositionen bestätigt. Wenn sie Frauen unterstützen will, soll sie sich für ein Ende der Massenmigration und eine Abschiebeoffensive einsetzen. Damit wäre der größte Teil des Problems bereits gelöst und sie könnte sich ihr gestanztes Gefasel über „Hass-Tsunamis“ im Internet sparen und stattdessen daran arbeiten, ihr Amt endlich angemessen auszufüllen.