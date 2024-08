Explodierende Gewalt gegen Lehrer: Schulen brauchen mehr Handlungsspielraum!

In Deutschland geht die Zahl der Übergriffe gegen Lehrkräfte seit Jahren durch die Decke – als Spiegelbild einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung und in klarem Zusammenhang mit der migrationsbedingten Veränderung der Demographie. So wie alle staatlichen Autoritäten – von Polizei bis Gerichten – in diesem Land insgesamt vor allem von Vertretern der Parallelgesellschaften immer weniger mehr ernstgenommen werden, sind auch Pädagogen keine Respektspersonen mehr. Wo ein archaischer Begriff von “Ehre“, Männlichkeitsgehabe und “Stolz”-Attitüden das Verhalten prägen, ist dies wenig überraschend. Die Folge: In den vergangenen fünf Jahren gab es an fast der Hälfte aller allgemeinbildenden Schulen – in 48 Prozent der Fälle – psychische Gewalt gegen Lehrkräfte; an jeder fünften Schule erfolgte zudem Cybermobbing. An 26 Prozent aller Schulen wurden Lehrkräfte sogar körperlich angegriffen, teilweise nicht nur von Schülern, sondern sogar von deren hinzugeholten Eltern. Weil praktisch keine Sanktionsmöglichkeiten und Konsequenzen drohen und sich die Schulleitungen aus allfälliger Sorge vor “Rassismus”-Vorwürfen und entsprechend schlechter linker Presse meist unterwürfig-passiv geben, wird dieser brandgefährlichen Tendenz kein Riegel vorgeschoben.

Gestern stellte gerade der Philologenverband Niedersachsen seine aktuelle Umfrage zur Gewalt gegen Lehrkräfte vor; demnach hatten von 950 befragten Lehrern bereits 70 Prozent, an Gesamtschulen sogar 85 Prozent “verbale Gewalt” durch Schüler erfahren, und mehr als jede fünfte Lehrkraft (!) hat bereits körperliche Gewalt erlebt. Der Verband fordert nun, dass die Kultusministerien endlich ein Gesamtkonzept zum Umgang mit Gewalt an Schulen erarbeiten und “Lehrer als Schutzbedürftige in Erlasse aufnehmen” sollten. Auch braucht es robuste Handhaben für Lehrer, durchzugreifen und Sanktionen gegen Störer oder gar Gewalttäter zu ergreifen.

AfD fordert Bußgelder und juristische Maßnahmen

Den etablierten Parteien, erst recht der grünen Hannoveraner Kultusministerin Julia Willie Hamburg in der rot-grünen niedersächsischen Landesregierung, fällt hierzu natürlich nichts ein. Kunststück – hat deren Politik ja erst die Verhältnisse geschaffen, die nun auch Lehrer zunehmend zur gefährdeten Berufsgruppe gemacht hat. Einzig die AfD setzt sich hier für konkrete Maßnahmen ein. Harm Rykena, der bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, fordert mehr disziplinarischen Spielraum und vor allem “dringend Rückendeckung durch das Land als Dienstherrn” für die Lehrkräfte. Die Umfrage des Verbands habe das ganze Ausmaß der Katastrophe offenbar, so Rykena; dabei würden 40 Prozent der Übergriffe gegen Lehrkräfte erst gar nicht gemeldet. “Dieser Umstand mag erklären, dass die Erlasse des Kultusministeriums sich bisher nur auf den Schutz der Schüler beziehen. Das muss sich dringend ändern, zumal ein Drittel der Befragten den Beruf nicht mehr ergreifen würde – ein Horrorszenario in Zeiten von Lehrermangel.”

Vor allem dürften Schüler, die trotz Präventionsprogrammen und psychologischer Unterstützung gegen Lehrkräfte gewalttätig werden, fortan nicht länger mit Samthandschuhen angefasst werden. Deshalb stehe für ihn fest: “Im Einklang mit dem Niedersächsischen Beamtenbund unterstützen wir die Forderung nach Rückendeckung durch das Land als Dienstherrn und nach rechtlichem Beistand, wenn es zu juristischen Verfahren kommt. Wir sehen außerdem spürbare Bußgelder für die Eltern als sinnvoll an. Diese haben als Erziehungsberechtigte auch eine Erziehungspflicht und müssen im Interesse ihrer Kinder am Erziehungsauftrag der Schule mitwirken.” In einem Kontext der gesellschaftlichen Verrohung und bei der gewaltaffinen und frauenfeindlichen Sozialisierung vieler Schüler gerade mit muslimischem Migrationshintergrund sei antiautoritäre Erziehung zudem nicht mehr geeignet, den Schutz der Lehrkräfte sicherzustellen und Gewalt aus den Schulen zu vertreiben.