Explosionsgefahr durch Handynutzung beim Tanken? Noch so ein Mythos…

Ich hatte heute an der AZUR-Tanke in Baden-Baden-Oos einen heftigen Zusammenstoß mit der Tankstellenpächterin. Während ich noch tankte, kam sie aus ihrem Verkaufsladen gerannt und brüllte mich an, ich solle sofort mein Handygespräch beenden, bevor hier “alles in Flammen” aufgehe. Zuerst war ich verwirrt, dann verärgert, und teilte das der Kampfblondine auch in angemessener Lautstärke mit. Später habe ich mal nachgelesen: Tankstellenbrände gibt es – aber belegte Brände durch Handys weltweit keinen einzigen. Der Kernpunkt ist dabei, dass die eigentliche Gefahr nicht, wie landläufig irrtümlich angenommen, die Funkstrahlung des Handys ist, sondern die Kombination aus Benzindämpfen plus geeignete Zündquelle.

Realistische Zündquellen sind eine offene Flamme (etwa durch Feuerzeug oder Zigarette), statische Elektrizität beim Ein- und Aussteigen oder Funkenflug durch defekte Elektrik. Selbst der ADAC bezeichnet das Handy-Verbot an Tankstellen als historisches Relikt.

Keine Fälle bekannt

Theoretisch könne allenfalls ein herunterfallendes Handy Funken erzeugen, – aber es seien keine entsprechenden Unfälle bekannt. International wird übrigens ähnlich argumentiert: Das Petroleum Equipment Institute hat Tankstellenbrände untersucht und sieht statische Elektrizität – aber eben nicht Handys – als relevante Ursache. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass Handys nicht für explosionsgefährdete Bereiche zertifiziert sind. Das sind Vibratoren aber wohl auch nicht…

Offensichtlich gefährlich ist es also, an der Tanke zu rauchen oder ein Feuerzeug in der Nähe des Zapfhahns zu benutzen. Diesbezüglich gab es 2025 einen Fall in Ehingen, bei dem ein Feuerzeug beim Tanken einen Brand auslöste. Aber für die Panikmache der Pächterin, die ja “vom Fach” ist und es eigentlich besser wissen müsste, gab es überhaupt keinen Grund. Der einzige berechtigte Anlass, sich aufzuregen und an der Tankstelle rumzubrüllen, sind weiterhin die perversen Spritpreise.