Das Narrativ von den vor allem “syrischen Ärzten”, ohne die Deutschlands Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch stünde (das tut es in der Tat, aber aus anderen Gründen!), wird inzwischen als unhinterfragtes Mantra der Migrationslobby umhinterfragt dauerbeschworen. Tatsächlich ist aber die Qualifikation dieser Ärzte verglichen mit deutschen Standards in vielen Fällen ein Risikofaktor – und dabei geht es nicht nur um medizinisch-fachliche Voraussetzungen und etwaige Ausbildungsdefizite, sondern vor allem auch um Verständigungsprobleme – was im vom unverzichtbaren und intensivem Dialog mit Patienten zwingend abhängigen Arztberuf fatale Folgen haben kann. So sorgen aktuelle Zahlen aus Sachsen für Beunruhigung: 57 Prozent (!) der ausländischen Ärzte in Sachsen scheiterten im ersten Halbjahr 2026 an der banalen Sprachprüfung. Diese alarmieren hohe Durchfallquote gab SPD-Sozialministerin Petra Köpping bekannt – auf eine Anfrage von, natürlich, der AfD (denn außer dieser traut sich ja keine Oppositionspartei hierzulande mehr, solche eigentlich essentiell wichtigen Fragen zu stellen). Formuliert wurde sie von der AfD-Gesundheitspolitikerin Katja Dietz.

Der Auskunft Köppings nach (Drucksache 8/7746) waren von 416 Tests 232 Erstprüfungen, von denen nur 100 (!) bestanden wurden . Die häufigsten Herkunftsländer der Antragsteller waren Syrien, die Ukraine, Russland, Indien und Ägypten. Dieses Resultat zeigt abermals, dass es so fahrlässig wie falsch ist, den Ärztemangel allein über Zuwanderung beheben zu wollen. Die Lösung, betont Dietz, liegt in einer höheren Landarztquote: Es müssten viel mehr sächsische Gymnasiasten für das Medizinstudium gewonnen werden. Die hohe Durchfallquote sei ein Indiz, dass viele ausländische Ärzte nicht so hochqualifiziert seien wie behauptet. Natürlich gibt es fraglos zahlreiche exzellente ausländische Ärzte in Deutschland; doch gerade weil diese sehr viel Anstrengungen in Ausbildung, Spracherwerb und Integration gesteckt haben, ist es auch diesen gegenüber unfair und völlig inakzeptabel, dass die Standards im Interesse der “Fachkräftemigration“ um jeden Preis immer weiter abgesenkt werden.

Zunehmend Ärzte ohne deutschen Pass und ohne notwendige Deutschkenntnisse

Für Ärzte aus Drittstaaten fordert die AfD daher den Abschluss des zweiten und dritten Staatsexamens in Deutschland – eine deutlich höhere Hürde als die bisher oftmals genügende 60- bis 90-minütige “Kenntnisprüfung” (!). Dass eine solche Schmalspur-“Qualitätssicherung“ ausreicht, ist eine potentielle Gefährdung der Patientensicherheit und senkt unweigerlich as medizinische Behandlungsniveau, was jedoch im ideologischen Ungeist der Migrationsagenda unter den Teppich gekehrt wird. Die von Dietz ans Licht gezerrten Zustände sind kein sächsischer Sonderfall, sondern herrschen auch in anderen Bundesländern: In Bayern bestanden 2024 nur 53 Prozent die Erstprüfung bei 3030 Tests, bei einer Durchfallquote von somit rund 47 Prozent; und in Nordrhein-Westfalen lag die Quote 2024 bei 37 Prozent (2.823 Prüfungen); aktuellere Zahlen werden offenbar gar nicht mehr erhoben, weil der Trend eher noch schlechter geworden sein dürfte. Bundesweit arbeiten Ende 2025 rund 71.480 Ärztinnen und Ärzte ohne deutschen Pass – etwa 16 Prozent der Berufstätigen. Größte Gruppe sind Syrer. Besonders Kliniken im Osten sind auf sie angewiesen; in Sachsen-Anhalt hat mehr als jeder vierte Klinikarzt keinen deutschen Pass.

Die Fachsprachenprüfung prüft auf C1-Niveau, das befähigen soll zum ausführlichen Patientengespräch, Kollegengespräch und zu schriftlichen Dokumentationen von Anamnesen und Diagnosen. So sollen Verständigung und Patientensicherheit auf zumindest hinreichendem Niveau sichergestellt sein. Dass es regional in mehr als der Hälfte aller Fälle dafür nicht reicht, sollte ein Alarmsignal und Weckruf sein. Denn wenn die Deutschen schon für immer weniger Leistungen immer höhere Kassenbeiträge plus massive Zuzahlungen hinzunehmen haben, dann sollten sie sich wenigstens darauf verlassen können, dass ihre behandelnden Ärzte Deutsch können. (TPL)