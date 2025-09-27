Fachkräftemangel? So ein Quatsch! Wir haben in diesem Land arbeitslose Fachkräfte im Überfluss – und dank der suizidalsten Wirtschafts- und Energiepolitik aller Zeiten werden es immer mehr. Deutschland, das Land der Fachkräfte! Oder war es nicht das Land des Fachkräftemangels? Man weiß es nicht mehr so genau – denn zwischen Regierungsmärchen und Realität passt mittlerweile ein ganzer Bosch-Standort.

Da wird im Kanzleramt immer noch von „dringend benötigten Fachkräften“ geredet, während draußen vor den Werkstoren 13.000 Menschen ihre Kündigung in der Hand halten. Massenentlassungen, und das nicht in Bangladesch und auch nicht in Ungarn, sondern hier bei uns. In Gerlingen, Stuttgart-Feuerbach, Waiblingen, Schwieberdingen, Bühl und Homburg. Das Herz der deutschen Industrie wird gerade gerade seziert und Arbeitsplatz für Arbeitsplatz entfernt, präzise wie am Operationstisch.

Abgerissen wie ein alter Auspuff

Bosch, seit 1886 Symbol schwäbischer Ingenieurskunst, kürzte zuerst 9.000 Stellen, und nun 13.000. Und das ausschließlich in Deutschland. Jeder fünfte Arbeitsplatz in der Mobilitätssparte verschwindet. Abgerissen wie ein alter Auspuff. Und die Politik? Sie wiederholt mantraartig und unermüdlich das Märchen vom Fachkräftemangel, als ließe sich die Wirklichkeit mit Beschwörungsformeln überdecken. Grotesk ist dieses Schauspiel: Während Minister neue Einwanderungsgesetze für angebliche Mangelberufe verkünden, stehen in Baden-Württemberg erfahrene Facharbeiter auf der Straße.

Sie haben ihr Leben lang Motoren konstruiert, Fertigungsstraßen optimiert, Roboter programmiert. Statt ihre Erfahrung zu nutzen, werden sie zu Überkapazitäten erklärt.

Wer braucht schon Leute, die Fahrzeuge bauen können, wenn man stattdessen ungelernte, kulturfremde Migranten nach Deutschland holen kann? Fachkräftemangel nach deutscher Art: Wir schaffen Überflüssige und importieren gleichzeitig unqualifizierte Analphabeten als Ersatz.

Entschuldigungen zuhauf

Dieses Land steuert in den Abgrund. Nicht nur einzelne Stellen verschwinden, sondern das gesamte industrielle Fundament. Und die meisten haben immer noch nicht kapiert, was los ist. Autoland, das war einmal. Jetzt ist Autoland ohne Motor. “Strukturwandel” nennt man es beschönigend. In Wahrheit ist es ein Strukturschaden – so tiefgreifend, dass selbst die besten Ingenieure keine Reparatur mehr zustande bringen.

Entschuldigungen und Ausreden gibt es natürlich zuhauf: Der Wettbewerb sei hart. Die Elektromobilität komme schleppend voran. Die Preise seien eben derzeit so hoch. Das ist, um es bildungssprachlich mit SPD-Chefin Bärbel Bas zu sagen, Bullshit. Alles war vorhersehbar. Es ist ein Selbstmord mit Ansage. Berlin und Brüssel jonglieren mit Ideologien: Verbrennerverbot, Bevormundung, Bürokratie. Dumm bloß: Der Markt gehorcht nicht – er wandert ab.

Husten statt brummen

Bosch reiht sich daher nur als ein weiteres Fallbeispiel in eine ganze Serie von Katastrophenmeldungen ein: BASF verlagert, Zulieferer schließen, Maschinenbauer fahren Kurzarbeit. Und die Regierung betet ihr Mantra herunter: Alles unter Kontrolle – uns fehlen nur Fachkräfte! Was wirklich fehlt: Mittlerweile ganze Industrien. Deutschland zerstört sehenden Auges die Basis seines Wohlstands und seiner Zukunft.

Zuerst wurden Atomkraftwerke abgeschaltet, und jetzt bricht die Autoindustrie weg.

Das Land brummt nicht mehr, es hustet. Statt Zukunft zu schaffen, produzieren wir Arbeitslose. Nennt sich offiziell “Fortschritt”. Und zu alledem verströmt der dauerwortbrüchige Kanzler Zweckoptimismus und findet, wir sollen aufhören, alles zu negativ zu sehen. Die Pointe dabei? Es gibt keine. “Fachkräftemangel” ist dabei größte Volksverdummung von allen. In Wahrheit haben wir längst Fachkräfte genug; es fehlt die Industrie, die sie beschäftigt. Willkommen in der neuen Republik: Qualifiziert, arbeitslos, haltlos. Mit vollem Karacho in den Untergang!