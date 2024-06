Faeser-Ministerium: Gebrauchsanleitung für Schwarz-Rot-Gold zur EM

Am Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Die Gefahr von Terror- und Messerattacken ist dabei allgegenwärtig; doch Nancy Faesers Innenministerium hat dennoch Zeit und Muße, sich um die wirklich wichtigen Probleme im Land zu kümmern. Zum Beispiel, akribisch genaue Regelungen aufzustellen, wie während und nach dem Turnier mit Deutschland-Fahnen umzugehen ist – die Faeser wohl am liebsten ohnehin durch die Regenbogen-Flagge ersetzen würde. Für alle die, die sich der von Merkel öffentlich angeleierten Verächtlichmachung der Deutschlandfahne beharrlich verweigern und – trotz Sylt-Generalverdacht und Anmutung von zur Schau gestelltem Rechtsextremismus – an den Nationalfarben festhalten, hat das Ministerium enge Grenzen gezogen (für auf Kalifatsdemos gezeigte islamistische Plakate und Fahnen sucht man derlei Regulierungen freilich ganz vergeblich).

So sei das Schwenken von Fahnen mit abgebildetem Bundesadler eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstraße von bis zu 1.000 Euro geahndet wird, warnt Faesers Ministerium. Das gilt auch für Fahnen mit Bundesadler: Hier bestehe nämlich eine Verwechslungsgefahr mit der Bundesdienstflagge, wenn bei einem unbefangenen Dritten „unter Anlegung des Drei-Sekunden-Blicks“ der Eindruck entstehe, dass es sich um ein Dienstgebäude des Bundes oder eine amtliche Tätigkeit handle (ein an sich unbegründeter Verdacht, da vor Dienstgebäuden immer öfter ja auch die Ukraine- und/oder Regenbogenflagge weht). Dafür dürfen als reine Phantasiegebilde erkennbare „Adler“-Flaggen ohne Angst vor Strafen genutzt werden. Dennoch werde bei nationalen Großereignissen die Nutzung der Bundesdienstflagge oder Bundesflagge mit Adler-Wappen als “Ausdruck der nationalen Verbundenheit” als „sozialadäquat“ geduldet, wie es im Ministeriums-Protokoll weiter heißt.

Penible Regelungswut

“Ausdruck nationaler Verbundenheit“: Wenn so etwas aus Faesers Amtsstuben kommt, kann es sich eigentlich nur um eine Falle handeln; wer daher ganz sicher gehen will, sollte daher die schwarz-rot-goldene Fahne ohne Adler-Wappen sorgenfrei benutzen. Dies ist unbedenklich, solange sie “als staatliches Symbol nicht verunglimpft” wird. Bei einer dauerhaften Beflaggung an Fassaden, Fensterrahmen oder Fahrzeugen müsse jedoch “in Einzelfällen” beurteilt werden, ob die Verwendung rechtens ist. Am eigenen Auto dürfen Fahnen angebracht werden, solange die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird. Fahnen am heimischen Balkon sind erlaubt, dürfen rechtlich gesehen aber nicht zum Nachbarn wehen.

Und natürlich sollen die Fahnen nach der EM “umweltgerecht” entsorgt werden. Es wäre ja noch schöner, wenn sie auch nur einen Tag länger hängenbleiben! Aber wir schreiben eben nicht mehr 2006, als beim “Sommermärchen” 2006 noch ein ganzes Volk unverkrampft und stolz zu seinen – damals aus Ausdruck echter Weltoffenheit geltenden – nationalen Symbolen stand, ehe das Merkel’sche Gift der Spaltung und die Massenmigration das Land zersetzten. Aber damals hieß das Motto auch noch “Die Welt zu Gast bei Freunden” – und nicht “Die Welt zuhause im deutschen Sozialamt“. Mit Faesers Verordnung jedenfalls ist der deutsche Irrsinn wieder einmal bestens dokumentiert: In keinem anderen Land wäre eine solche Verordnung vorstellbar. Angesichts der bisher mehr als überschaubaren Vorfreude auf die EM, dürfte das Fahnenproblem jedoch ohnehin nicht besonders virulent werden. Die Politik hat es geschafft, den Fußball mit ihrer weltanschaulichen Durchdringung so gründlich zu vermiesen, dass immer mehr Fans die Identifikation mit dieser Mannschaft und dem gesamten unerträglichen Brimborium um das Turnier schon lange gründlich vergangen ist.