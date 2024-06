Faeser zu Bad Oeynhausen sinngemäß: Wir als Gesellschaft haben versagt

Fast eine Woche nach dem grauenhaften Mord an Philippos Tsanis, der mutmaßlich von einem 18-jährigen syrischen Migranten in Bad Oeynhausen totgeprügelt wurde, hat sich nun auch Innenministerin Nancy Faeser bequemt, sich zu der Tragödie zu äußern. Dabei wurde die Linksextremistin ihrem Ruf als empathielose und verlogene Zynikerin einmal mehr gerecht. Was Faeser zu dem Täter einfiel (der natürlich wieder eine unfassbar lange Polizeiakte mit Ermittlungsverfahren vorweisen kann, die von zigfachem schwerem Diebstahl über Hausfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung bis zu versuchter Vergewaltigung reichen), lässt einem in seiner ganzen Kaltschnäuzigkeit das Blut in den Adern gefrieren: Nicht etwa ein Wort der Entschuldigung für die mörderische Migrationspolitik, die auch diese Tat erst möglich gemacht, oder auch nur ein Wort des Beileids und Mitgefühls für Tsanis’ Familie kamen ihr über die Lippen. Stattdessen beklagte Faeser die schlechte Integration des mutmaßlichen Mörders. Tenor: Wir als Gesellschaft sind schuld, dass sich der Ärmste so falsch entwickelt hat.

Auf der Kommunalkonferenz 2024 der SPD-Bundestagsfraktion faselte Faeser: „Heute ist leider ein sehr schlimmer Tag, wo wir über einen Mord an einem Jugendlichen diskutieren müssen, wo der Täter, ein Geflüchteter ist, der seit acht Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft lebt. Ein Jugendlicher, der gar nichts anderes kennt.“ Schon bei dieser kurzen Laienmilieustudie, gedacht als typisch linke Apologetik à la “verantwortlich sind immer die anderen, nie der Täter selbst“, handelte es sich um das übliche verlotterte Sozialarbeitergequatsche, das in den verkommenen politischen Kreisen dieses Linksstaats zum guten Ton gehört – und um eine Lüge.

Verlottertes Sozialarbeitergequatsche

Denn ein Sprecher der Stadt Bad Oeynhausen hatte zuvor längst klargestellt, dass der Syrer nie in einer städtischen Unterkunft gelebt habe. Laut zuständigem Staatsanwalt hatte der Tatverdächtige nach seiner Ankunft in Deutschland im Zuge der ersten Migranteninvasion von 2016 zunächst in Pforzheim gelebt – aber keineswegs in einer vermeintlich so schlimmen und hoffnungslosen Flüchtlingsunterkunft, sondern mit seiner Familie in einer Wohnung.

Doch selbst wenn Faesers Behauptung zuträfe, wird hier wieder einmal mehr versucht, Schon den Täter zum Opfer zu machen, der angesichts der angeblich widrigen Umstände, unter denen er in diesem zutiefst ausgrenzenden, rassistischen und ausländerfeindlichen Deutschland leben muss, ja eigentlich gar nicht anders konnte, als zum aggressiven Totschläger zu werden. “Wir” sind schuld, “wir” müssen uns schämen, “wir” hätten noch viel mehr tun müssen. In ALLEN Bereichen wird in Deutschland mit dieser sublimen Geisteshaltung Politik gemacht, von Migration über Kriegsunterstützung bis Klimarettung und Entwicklungshilfe, und dieser selbstzerstörerische Grundethos hat uns dahin gebracht, wo wir heute stehen – in allen Bereichen. Faeser ist die Personifikation dieser Politik der kultivierten und dauerinstrumentalisierten Schande, die selbst zur größten Schande geworden ist.

Unfassbar verroht

So lautet ihr Fazit denn auch: „Ich glaube, dass wir über diese Form der nicht gelungenen sozialen Integration viel mehr reden müssen.“ Weiter jammerte sie: „Alle gucken immer nur auf die Zahlen. Das ging 2017 massiv runter und dann ist es aus der Öffentlichkeit weg gewesen. Aber vor Ort war das Thema nicht weg, weil der Wohnungsmangel schon da war, weil wir es nicht geschafft haben, die Geflüchteten in Wohnraum unterzubringen, sie wirklich sozial zu integrieren. Niemand hat mehr darüber gesprochen.“ Im Klartext: Wohnungsmangel und mangelnder Komfort in Flüchtlingsheimen waren eigentlich schuld am Tod von Philippos Tsanis. Nochmals: Wie immer bei Linken ist alles und jeder schuld – bloß nicht die Täter selbst, die eigentlich selbst nur Opfer irgendwelcher sozialer Missstände sind, die dann natürlich wiederum mit viel Steuergeld durch linke Aktivisten beseitigt werden müssen. Es sei denn natürlich, es handelte sich um Biodeutsche.

Die unfassbar verrohten Einlassungen dieser Innenministerin sind ein Schlag ins Gesicht für alle Leidtragenden der täglich mehr eskalierenden Migrantengewalt, der Faeser nicht nur tatenlos zusieht, sondern die sie auch noch befeuert, weil sie absolut nichts zur Beendigung der Massenmigration unternimmt. Im Gegenteil: Ihre Antwort auf diese und weitere systemische Fehlentwicklungen ist es, künftig noch mehr fehlsozialisierten und kulturell schlecht inkompatiblen Migranten den deutschen Pass hinterherzuwerfen, damit sie baldmöglichst aus der Kriminalstatistik verschwinden und der “deutschen” Tätergruppe zugeordnet werden können… auf dass das Weltbild wieder in Ordnung kommen möge!

“Selber schuld”?

Was den Fall Bad Oeynhausen indes noch tragischer macht, ist der Umstand, dass sich Philippos Tsanis und seine Mutter selbst voll und ganz auf das linke Multi-Kulti-Märchen eingelassen haben und in der Flüchtlingshilfe aktiv waren – inklusive Glückwünschen zum Ramadan für muslimische Zuwanderer erst noch wenige Tage vor seiner Ermordung. Sein Vater irritierte gar mit einem Video, indem er vor rechter Vereinnahmung des Falls warnte und überhaupt verstörend wenig betroffen wirkte. Mit bitterem Sarkasmus könnte man auch hier das Bild von den dümmsten Kälbern, die ihre Metzger selber wählen, anführen, doch das schmälert das Ausmaß dieser Tragödie nicht; es zeigt allenfalls, dass auch die besten Gutmenschen von den Geistern, die sie riefen, nicht verschont bleiben.

Dass auch dieses Detail Faeser natürlich keine Bemerkung wert war, lässt blicken. Nicht einmal den Namen des Opfers nahm sie in den Mund. Lieber erging sie sich im ewig gleichen verlogenen Geschwafel und machte aus dem schwerkriminellen Syrer ein bedauernswertes Opfer angeblicher sozialer Umstände. Während es normalerweise allenfalls Stunden dauert, bis sie sich mit Empörungsarien über die Opfer angeblicher „rechter“ Gewalt oder sogar bei Lächerlichkeiten wie den grölenden Jugendlichen auf Sylt überbietet, und zwar lange, bevor die Hintergründe überhaupt klar sind, äußert sie sich bei Opfern ihrer migrantischen Schützlinge, wenn überhaupt, nur unter äußerem Druck und viel zu spät. Mit ihren haarsträubenden Aussagen hat Faeser abermals unter Beweis gestellt, dass sie eine eklatante Fehlbesetzung und jeder Tag, den sie im Amt verbleibt, eine Sicherheitsbedrohung für die Bürger ist. Dieses Land und seine Politik müssen endlich wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden, sonst gnade uns Gott.