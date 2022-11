Faesers sonderbares Verständnis von Meinungsfreiheit

„Wir haben Meinungsfreiheit, die an den Grenzen endet, wo andere beleidigt werden, betroffen sind, verletzt werden.“ Dies ließ uns SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser in der Bundespressekonferenz wissen – und sie verkehrte damit die Definition von Meinungsfreiheit mal eben in ihr genaues Gegenteil. Daraufhin bin ich einmal im Kopf durchgegangen, wie oft ich mich in den letzten Jahren durch Aussagen der Medien und Politik „verletzt”, „beleidigt” oder „betroffen” gefühlt habe.

Da kam einiges zusammen; zuletzt erst wieder die „Tagesschau” mit den unsäglichen Kommentar von den „verschwörerischen Ratten” ihres Korrespondenten Nils Dampz. Aber im Grunde genommen ist es ebenso und immer wieder aufs Neue beleidigend, in die rechtsextreme oder gar Nazi-Ecke geschoben und damit auf eine Stufe mit historischen Massenmördern gestellt zu werden, weil man Fehlentwicklungen der Politik beim Namen nennt. Nicht schön, sehr verletzend das Ganze und zudem historisch völlig unangebracht-verharmlosend.

Aktives Mitmischen beim Framing

Doch interessiert das irgend jemanden? Wird da ein Staatsanwalt wegen Verletzung der Meinungsfreiheit tätig? Sorgt sich da die Innenministerin um die Befindlichkeiten jener, die von diesen Schmähungen und Anfeindungen „betroffen” sind? Natürlich nicht. Eher beteiligen sich Leute wie Frau Faeser und ihresgleichen noch selbst aktiv an diesem Framing; „Spinner”, „(braune) Scheiße”, „Köterrasse”, „Nazischlampe”: Alles kein Problem, solange es die Richtigen trifft. Und wer „die Richtigen“ sind, entscheiden Praktischerweise solche Leute wie Nancy Faeser.

Wer die Betroffenheit anderer als Maßstab für die Begrenzung der Meinungsfreiheit nimmt, hat entweder deren Wesen und Prinzip nie verstanden oder möchte sie ganz bewusst abschaffen. Der Wert der Meinungsfreiheit liegt nämlich genau darin, anderen sagen zu dürfen, was diese nicht hören wollen. Ansonsten ist es keine Meinungsfreiheit. Das weiß auch Frau Faeser. Niemals würde sie meine Argumentation – dass ich persönlich mich durch den „Nazi”-Vorwurf beleidigt sehe – durchgehen lassen. Solchen Menschen geht es nämlich nicht um eine wie auch immer definierte, äußerst subjektive Betroffenheit. Sondern es geht ihnen schlicht um eine den herrschenden Zeitgeist entsprechende, blumig formulierte Zensur unliebsamer Meinungen.