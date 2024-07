Faesers Willkürakt: Diese Regierung bedroht Freiheit und Grundrechte aller Deutschen!

Der vergangene Dienstag, 16. Juli 2024 war ein rabenschwarzer Tag für Deutschland Niemanden dürfte der totalitäre Charakter der Innenministerin Nancy Faeser mit ihrem Vernichtungswillen gegenüber Andersdenkenden noch überraschen. Dennoch ist es die Skrupellosigkeit, mit der sie ihre Macht missbraucht, um gegen die kritische parlamentarische und außerparlamentarische Opposition vorzugehen, die für freiheitlich denkende Menschen wie mich nicht vorstellbar ist. Mit diesem Willkürakt wird die Schwäche der Berliner Regierung für jedermann deutlich sichtbar. Man weiß einfach nicht mehr weiter.

Was für ein Armutszeugnis und eine Offenbarung von Totalitarismus gegenüber der Weltöffentlichkeit ! Stellt man sich doch mit diesem Angriff auf ein alternatives Pressemagazin auf die Stufe mit anderen totalitären Regimen, die man sonst selbstherrlich kritisiert. Der Unterschied zur DDR und ihrer Stasi scheint mir nur noch darin zu bestehen, dass man aktuell nicht einmal mehr versucht zu verschleiern, wie unverfroren Oppositionelle mundtot gemacht und vernichtet werden sollen. Das Verbot wurde nicht zufällig jetzt, sondern bewusst vor den Ostwahlen exekutiert. Denn das „Verbrechen“ Elsässers und seines Magazins war nicht nur das Äußern von nicht regierungskonformen Gedanken, sondern auch die Tatsache, dass er dies erfolgreich tat. Es war die Reichweitenstärke, die der Regierung ein Dorn im Auge war.

Rechtsstaatlich niemals bestandskräftig

Diese Regierung möchte verhindern, dass sich die AfD mit der außerparlamentarischen Opposition weiter vernetzt und davon profitiert.

In ihrem Vernichtungsfeldzug gegen “Compact” wendete Nancy Faeser einen besonderen Kniff an: Sie erklärte kurzerhand die dahinterstehenden Firmen, also die Firma Compact GmbH beziehungsweise die Conspect Film GmbH, zum “Verein”, um so durch ein Vereinsverbot die Zeitschrift und “Compact TV” zu verbieten. Einer rechtsstaatlichen Prüfung wird die völlig willkürliche Begründung natürlich niemals standhalten können.

Doch selbst wenn “Compact” mit unabhängigen Richtern rechnen könnte, ist der Schaden durch die Zerschlagung des Unternehmens und die Vernichtung vieler damit verbundener Existenzen längst angerichtet. Und genau das ist gewollt. Der Angriff auf “Compact” sollte daher allen Patrioten noch einmal deutlich machen, in welchen Zeiten wir leben und dass es mittlerweile jeden jederzeit treffen kann – auch ohne valide Begründung und ohne erkennbaren Anlass. Tagtäglich begeht diese Regierung weitere Angriffe auf die Freiheit und Grundrechte der Menschen in unserem Land. Wir werden dereinst auch die Taten von Nancy Faeser aufarbeiten müssen.