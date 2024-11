„Fahren wie mit Batterie leer?“ VW hat fertig!

Immer wieder liest man in den Medien zum Thema Elektromobilität vielfältige “Geschichten ausm Paulanergarten”. Denen, die an den E-Mobilitätsunsinn glauben und ihn für bare Münze nehmen, wird suggeriert, wir stünden kurz vor dem Eintritt ins grüne Schlaraffenland: Nur noch ein kleiner Schritt, und dann betreten wir das Eldorado der nachhaltigen Mobilität! Gleichzeitig wird immer wieder in den Medien behauptet, Deutschland habe den “Anschluss an die Technologie der Zukunft” verloren und es sei auch eine Schande, dass in Deutschland eben kein Pionierunternehmen (fälschlich als “Startup” bezeichnet) im Bereich E-Mobilität entstanden ist. Na gut; fangen wir dort mal an: Dieses angeblich bis heute fehlende dieses Pionierunternehmen gab es in Wahrheit in Deutschland bereits in den Fünfziger Jahren. Vorangetrieben und geführt wurde es von einem veritablen Elektroantriebs-Fanatiker, der – im Gegensatz etwa zu Elon Musk – dazu auch noch promovierter Ingenieur und probater Autobauer mit dazu noch familiärem fachlichen Hintergrund war Die Rede ist von Ferdi Porsche jr., dem Schöpfer des legendären “NeunElfer“. Er hing dem Traum vom automobilen Elektroantrieb lange nach, bis er irgendwann das Unvermeidliche einsah.

Nur wenigen ist heute der U-Turn von Ferdi Porsche jr. aus dem Jahr 1981 bekannt, als der gute Ferdi nämlich die Glaubwürdigkeit der Elektromobilität ein für allemal, auch für die Zukunft, vernichtete: Mit knallharten Argumenten, die bis heute nichts an ihrer bestechenden Richtigkeit und Gültigkeit eingebüßt haben, nahm er damals sein eigenes langjähriges Steckenpferd komplett auseinander. Einem fachfremden “Visionär“ wie Elon Musk war diese richtungsweisende Kritik Porsches natürlich gänzlich unbekannt – und deshalb gründete er auch die Elektroautofabrik Tesla, deren Autos mittlerweile in Deutschland in riesigen Mengen fabrikneu auf ehemaligen Militärflughafengeländen abgestellt werden, weil sie kein Schwein kaufen will. Denn der schicke Musk’sche Elektrobolide kann eben nur für eine kleine Nische interessant sein, wird aber niemals eine Massentauglichkeit als “Volkswagen“ erlangen, wie dies etwa dem synonymen Käfer, dem Ford Modell T, dem Citroen 2CV oder dem VW Golf gelang.

Ferdi Porsche wusste früh Bescheid

Ferdi Porsche jr.’s Analyse kurz zusammengefasst: Der Elektromotor ist zwar grundsätzlich dem Verbrennungsmotor überlegen, doch die Problematik besteht in der Energiezuführung. Diese kann – bis heute – nur über Kabel, Hochleitung, Induktion und Batterie erfolgen. Kabel scheidet bei einem Automobil komplett aus, Hochleitung und Induktion sind nicht nur zu aufwendig in Bau und Unterhalt, sondern teilweise auch wirklich gefährlich. Bleibt also nur die Batterie. Und hier zeigt sich die grundsätzliche naturwissenschaftliche Problematik: Das Treibmittel, also die Batterie, muss mit jedem einzelnen Zentimeter mitbewegt werden – selbst wenn sie nur noch Strom für wenige Zentimeter Fortbewegung bereitstellen kann. Beim oftmals als “veraltet“ eingestuften Verbrenner (genauer: bei modernen Dieseln) befinden sich sieben Achtel bis elf Zwölftel des Treibmittels Sauerstoff in der Umgebungsluft – und es bedarf deshalb keines künstlichen Energieaufwand, um dran zu gelangen. Und genau deshalb ist der Verbrenner immer noch der bessere, leistungsfähigere und vor allem auch weiterhin optimierungs- und entwicklungsfähige Antrieb für Automobile.

Ferdi Porsche hat damals bei seiner Filetierung des E-Phantasmas sogar bedacht, dass es vielleicht irgendwann die Möglichkeit gibt, gefahrlos und unproblematisch elektrische Energie direkt “on board” zu erzeugen – und in diesem Fall, so prognostizierte er, wird sich diese Technologie dann tatsächlich ganz von alleine, selbstständig und ohne staatlichen Subventionswahn, gegen Diesel und Benziner durchsetzen. Allein, eine derartige Technologie ist damals wie heute nicht in Sichtweite, Solarpaneele auf dem Autodach schaffen diese Leistung niemals und das Perpetuum mobile ist auch noch nicht erfunden. Eines steht jedenfalls fest: Das “Auto der Zukunft” wird mit Sicherheit nicht mit der gefährlichen, umweltverpestenden und ineffektiven Batterietechnik fahren!

Ende der Fahnenstange nicht erreicht

Oft wird in den Medien – völlig richtig – dargestellt, dass der Bau eines Elektromotors erheblich einfacher sei und weniger Fachexpertise erfordere als der Bau eines modernen Verbrenners. Die ganz Desparaten unter den Schreiberlingen sehen dann die deutschen Automobilarbeitsplätze als “nicht zukunftsfähig” an. Dazu muss man allerdings wissen, dass der Elektromotor bereits zwischen 1820 und 1860 praktisch auf den heutigen Entwicklungsstand gebracht wurde, während eine Vorform des Otto-Motors erst 1867 vorgestellt wurde. Im Nachgang wurden viele Verbesserungen erfunden und das Otto-System somit immer leistungsfähiger gemacht. 1893 wurde dann von Rudolf Diesel ein Motorsystem vorgeführt, dass man als ersten Dieselmotor bezeichnen kann. Seither wurden sowohl das Otto-System als auch das Diesel-System bis heute beständig weiterentwickelt und immer sparsamer, sauberer und leistungsstärker gemacht – und das Ende der Fahnenstange ist dort auch noch nicht erreicht, wenngleich man diese hochinnovative und rundum sinnvolle Technologie in Europa durch das Verbrennerverbot killen will.

Natürlich sprangen die Chinesen voll auf die Elektromobilität an – denn sie waren nicht in der Lage, echte High-End-Technologie zu leisten. Das hatten sie bereits bei Maos “Großen Sprung zurück in die Steinzeit“ vergebens versucht. Bedauerlich finde ich persönlich dabei nur, dass es im scheinbar “aufgeklärten” Westen immer noch Menschen gibt, die glauben, es wäre ein Fortschritt, eine entwicklungsfähige Technologie zu zerstören, um sie durch eine veraltete, ineffektive zu ersetzen. Warum nicht dann konsequenterweise gleich zurück zu Eselkarren, Ochsenpflügen und Pferdekutschen? Die sind doch erst recht “voll bio“, also topmodern?!?

Der Leviathan Staat braucht Sklaven

Eine Technologie, deren Zeit gekommen ist, benötigt keinerlei Subventionen oder staatliche Anreize! Das Smartphone von Apple hat sich ganz von alleine durchgesetzt. Das, was viele “Medienschafende” (Mähmäh!) als “Marktwirtschaft“ missverstehen, nennt sich in Wahrheit Korporatismus und steht für die ungesunde Koppelung von Politik und Wirtschaft (übrigens auch so eine famose Idee von Herrn Giovanni Gentile, dem geistigen Vater des Faschismus in Italien). Nur eine echte, von der Politik abgekoppelte Marktwirtschaft vermag “Wohlstand für alle“, wie es Ludwig Erhard nannte, zu schaffen. Hingegen schaffen jegliche Form von Sozialismus und staatlicher Planwirtschaft – also auch Korporatismus – nichts als Prekariat und Elend. Wie um Himmels Willen kann man, im Lichte der jüngeren Geschichte, allen Ernstes zu der Einschätzung gelangen, dass der Leviathan Staat irgendetwas für die Menschen erreichen könne? Der Leviathan braucht Sklaven. Punkt! Apropos: Für alle, die sich über die historischen Hintergründe des deutschen Königsweges in die energiepolitische Sackgasse informieren möchten, empfehle ich, sich einmal etwas näher mit Hitlers “Reichskrafttürmen“ zu beschäftigen.

Viele Länder – wie zum Beispiel auch Norwegen oder Schweden – werden von den besagten “Medienschafenden” als e-mobilistisches Vorbild für Deutschland hingestellt. Warum dann nicht auch Andorra, Liechtenstein oder San Marino? Dort besitzen wahrscheinlich noch größere Prozentzahlen als in Deutschland einen E-Wagen (ob sie ihn auch fahren und täglich nutzen (können), steht auf einem anderen Blatt) Der Vergleich hinkt jedoch geradezu absurd – denn in der Regel reden wir bei diesen grünen Vorzeigestaaten nicht von dichtbesiedelten Flächenländern und Industrienationen, und auch die Fragen der Energiebeschaffung sind nicht vergleichbar. Gezeiten- und Wasserkraftwerke wie in skandinavischen Ländern oder Geothermie wie in Island wird es in Deutschland nicht geben.

Kurzum, zurück zum gegenwärtigen Dilemma der Volkswagen AG: Diese muss nun – wie auch andere zu lange im grünen Hurra mitgaloppierte deutsche Autokonzerne – die Suppe auslöffeln, die eine ideologiegetriebene Politik und die Medien ihr eingebrockt haben. Zu lange waren ihre Vorstände und Aufsichtsräte, in vorauseilendem Gehorsam, grell geblendet von politischen Traumtänzern und Medienfuzzis am Marionettenkreuz gedankenloser Irrwische. Wobei das fatalerweise nicht einmal stimmt – denn das Management der VW AG muss, ebensowenig wie das von BMW und anderen Konzernen, hier eigentlich gar nicht auslöffeln. Das müssen leider die Werktätigen, die sich lange -allzu lange! – auf Gewerkschaften, Firmenleitung und Politik verlassen haben.