Fahrradwege und Lastenkampfraddivisionen

Ewig das Genöle, dauernd das Gemaule und Gestänkere: Der deutsche Wähler ist immer unzufrieden. Ständig verallgemeinert er. Differenzieren war gestern. Das Verkennen wahrer Größe ist Programm. In den glorreichen Jahren der (H)ampel hatten wir visionäre Blitzbirnen auf der Regierungsbank sitzen, um die uns die ganze Welt beneidet. Diese Kapazitäten wußten, was die Zukunft bringt. Sie konnten die Zeichen der Zeit lesen. Ihnen war bewusst, dass eine weltweite kriegerische Auseinandersetzung zeitnah und unvermeidbar ist. Aufrüsten war und ist daher das Gebot der Stunde! Ihnen war aber auch klar, das die Kriege der Zukunft CO2-neutral geführt werden müssen. Deshalb – und nur deshalb – forcierte die nun verblichene Regierung inklusionsfähige Radwege und genderneutrale Dixieklos weltweit: Als geheime Vorbereitung auf zukünftige Konflikte.

Viel Häme und Spott musste unsere klug-vorausschauend planende und stets weitblickende Koalition der Willigen ertragen, als das Wahlvolk mit Investitionen für Radwege in Peru konfrontiert wurde. Völlig zu Unrecht! Wer kann den heute schon wissen, ob nicht dereinst die Anden der Kriegsschauplatz Nummer 1 der Zukunft sein werden? Wer kann es sich daher leisten, unvorbereitet zu sein? Vielleicht werden gerade dort demnächst die Kräfte des Lichts ausgerüstet mit Lastenrad-Panzern mit Taurus-Antrieb gegen die fahrradbehelmten Horden der Achse des Bösen kämpfen.

Klima- und Limaschutz

Radwege in Peru und der BlitzkriegUnd wie kommen diese mobilen Spezialeinheiten der Gerechtigkeit dann schnellstmöglich an den Brennpunkt der Schlacht? Eben – über die in weiser Voraussicht bereits im Voraus gebauten Radwege. Können wir jetzt endlich den schier unglaublichen Weitblick von Grünen und SPD verstehen und würdigen? Im Falle Perus ist geht es übrigens nicht nur um Klima-, sondern auch um Limaschutz! Ein Gebot der allerersten Güteklasse.

Im übrigen ist eine solche hervorragende Infrastruktur auch nützlich für deutsche Auswanderer, die sich ja auch irgendwie in der neuen Heimat bewegen müssen. Sobald das E-Bike aus dem Überseecontainer entladen ist, kann die neue Freiheit am Ziel der Träume barrierefrei beginnen, voller Harmonie und sorgenfrei. Getreu dem Motto: “Wer hat oder kann, geht; wer nichts hat oder kann, kommt” werden also auch dahingehend Vorbereitungen getroffen für die zukünftigen deutschen Siedlungsgebiete in Übersee – nachdem die alte Heimat in der migrantiven Jauchegrube versunken sein wird.

Marode Brücken und Straßen sind Trumpf

Natürlich sind hier, im vereinigten Wirtschaftsgebiet, die Straßen und die Brücken marode. Manche Brücke hat sich müde und verbraucht sogar im von ihr einst überspannten Flussbett zur letzten Ruhe begeben. In allen anderen Ländern der Welt werden dagegen Brücken und Straßen mit deutschem Steuergeld gebaut und saniert. Erkennen wir den tieferen Sinn? Sehen wir die strategische Absicht? Die Kämpfe der Zukunft sollen nicht in deutschen Landen stattfinden! Es soll keine deutsche Infrastruktur – so wie etwa im Zweiten Weltkrieg – durch Kriegshandlungen zerstört werden; dies soll dem Zahn der Zeit und dem Wirken der Siedler im einstigen deutschen Kulturraum vorbehalten bleiben.

Zudem verursachen Bombardements und Explosionen im Kriegsfall natürlich unnötigen Feinstaub und anderes; eine marode Infrastruktur beugt dieser Kontamination daher wirkungsvoll vor. Wenn folgerichtig alles schon vor Kriegsbeginn kaputt ist, entziehen wir dadurch dem Feind etwaige strategische Kampfziele. Die russischen Gelände-E-Bike-Invasionsfahrräder mit Pommes-Panzerung kommen dann nur noch so mühsam wie irgend möglich vorwärts – und vielleicht entscheiden die gegnerischen Generalstäbe daraufhin, in Deutschland nicht weiter zu operieren.

Weitere wichtige Projekte der Regierung Fotzmerz

Deutschland ist mit seinen Investitionen auf dem richtigen Weg. Nachdem nun erfolgreich ein Sondervermögen vorbei an der abgeschafften Schuldenbremse generiert wurde, gilt es keine Zeit zu verlieren: Der Ausbau von Radwegen hat weiterhin Priorität, denn weltweit warten noch viele Länder ohne bequem zu befahrende Pedalpisten auf diesbezügliche Erschließung. Zudem gibt es noch viele Millionen Menschen ohne Fahrräder, ohne Fahrradhelme, ohne passende sportlich enganliegende Radbekleidung und ohne dringend notwendige Fahrradhandschuhe, ohne die unfallfreies Lenken fast nicht möglich ist.

Und natürlich Luftpumpen. Ja, Luftpumpen! Was nützen die bestausgebildeten Fahrradkampftruppen für den schnellen Vorstoß mit platten Reifen? Zur erfolgreichen Kriegsführung sind Luftpumpen unabdingbar. Dasselbe gilt für Fahrrad-Servicestationen entlang der Fahrradwege, an denen Werkzeug, Ersatzfahrradschläuche, Radspeichen, Ersatzakkus und so weiter vorgehalten werden müssen, um die Mobilität der radelnden Truppe sicher zu stellen.

So kann der Blitzkrieg gelingen

Und die bunte Wehr eine Interessengruppe mit besonderen Bedürfnissen ist, sollte auch für das leibliche Wohl entlang der strategischen Schnelltransportwege gesorgt sein: Alle 1.000 Meter müsste verpflichtend ein veganes Frikadellenschnellpuff oder auch ein anatolisches Gammelfleischrestaurant errichtet und betrieben werden – für die hungrigen Fahrradelitekämpfer_Innen. Und am Ende eine Tagesetappe muss den Lichtkämpfern auch ein Darkroom mit passender Dingsbumsbesatzung zur Entspannung ermüdeter und verkrampfter Körperpartie zur Verfügung stehen! So kann der Blitzkrieg gelingen.

Ein Problem gilt es dennoch – und auch wahrscheinlich zukünftig – zu lösen: Wenn alle Länder, in denen kriegsvorbereitend Fahrradwege gebaut werden, diesen genialen Plan durchschauen, könnte es passieren, dass sie dann vielleicht ihrerseits beginnen, in Deutschland Brücken Strassen und Fahrradwege zu finanzieren. Hier muss die künftige Regierung Fotzmerz sehr aufpassen, denn das darf auf keinen Fall zugelassen werden!