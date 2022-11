Fakten zur „Energiewende“

Es erscheint im Lichte der aktuellen COP27-Klimakonferenz notwendig, noch einmal auf das hinzuweisen, was der ehemalige Chef des ifo-Instituts, der renommierte Ökonom Professor Hans-Werner Sinn, beim Konstanzer Symposium vor ziemlich genau einem halben Jahr in einem denkwürdigen Vortrag ausgeführt hat. Ich fasse deren wesentlichen inhaltlichen Aussagen hier nachfolgend zusammen.

Erstens: Die der deutschen Klimapolitik zugrundeliegenden Emissionsbeschränkungen von Paris wurden von lediglich 61 Ländern der 191 Unterzeichner akzeptiert. Darunter den USA, die aber kurz darauf unter Biden bereits eine Erhöhung der Ölfördermengen von der OPEC forderten und damit ihre Absichtserklärung als Etikettenschwindel entlarvten. Ein weiterer bedeutender Unterzeichner ist Russland, deren Interesse als bedeutender Lieferant fossiler Energieträger die Intentionen fraglich erscheinen lässt. Von vornherein nicht mit von der Partie sind China und Indien, die weit mehr als 30 Prozent der globalen Emission verursachen und derzeit massiv in Kohle und Atomkraft investieren. Verbindliche Senkungen wurden also lediglich von einem Drittel der Unterzeichnerländer in Paris beschlossen. 70 Länder fehlten dort ohnehin.

Jegliche CO2-Einsparungsbemühungen Deutschlands haben null Effekt

Zweitens: Es gibt einen am Wohlstandszuwachs orientierten Weltmarkt für handelbare Brennstoffe, der fast 70 Prozent des Primärenergierbedarfs der Industrieländer (OECD) deckt. Dieser Markt zeigt, dass die Produktion völlig unabhängig von den beschlossenen Einsparungsmaßnahmen seit Jahrzehnten kontinuierlich steigt. Was aus der Erde extrahiert wird, landet auch Eins zu Eins als CO2 in der Luft, denn niemand fördert Energieträger, die nicht genutzt werden. Daraus folgt, dass jegliche Bemühungen Deutschlands um CO2-Einsparungen einen nachweisbaren Effekt von exakt Null (!) auf dem Globus haben werden. Jede tatsächlich erzielte Einsparung wird auf dem Weltmarkt umgehend durch Verteileffekte nach dem Prinzip kommunizierender Röhren ausgeglichen. Auch die stets behauptete moralische Vorbildfunktion existiert nicht, weil alle Welt derzeit sieht, dass Deutschlands Geisterfahrt die eigene Wirtschaft zerstört und daher wenig Interesse zeigt, dies nachzuahmen. Deutschland demonstriert – im Gegenteil – seine völlige Unfähigkeit zu klimapolitisch wirksamen Entscheidungen.

Drittens: Eine CO2-Reduktion auf Null bis 2045 („Klimaneutralität”) zu erreichen, so wie von Deutschland geplant, ist angesichts des gleichzeitig prognostizierten Mehrbedarfs an Energie physikalisch, rechnerisch, ökonomisch völlig ausgeschlossen. Es handelt sich dabei um eine Potemkinsche utopistische Kulisse.

Grünes Beten für Frankreichs weiteren AKW-Ausbau

Viertens: In der Welt werden – (bei konstanter Gas- und Ölförderung) – derzeit Hunderte neue Kohle- und Atomkraftwerke geplant. Schweden und Belgien haben als letzte Beteiligte des Atomausstiegs inzwischen den Ausstieg vom Ausstieg vollzogen. Ein einziges Land ist beim Abschalten seiner modernen AKW’s geblieben und erntet (mit Dänemark) dafür die höchsten Strompreise in der Welt. Die staatlichen Subventionen sollen diese abstruse Politik verdecken, verschieben aber die gigantischen Strompreise nur in die perspektivisch zu zahlenden Steuern.

Fünftens: Es gibt eine stillschweigende Vereinbarung in Europa, dass Frankreichs Atomindustrie (derzeit 15 Neuplanungen von Reaktoren) den durch die deutsche Energiewende entstehenden Fehlbedarf künftig ausgleichen muss und wird. Macron plant diese einträgliche Atomindustrie seit Jahren, er schrieb sie in sein Wahlprogramm, wurde damit gewählt – und Habeck hofft inständig darauf, dass diese auch funktioniert. Es handelt sich um offenen Betrug der Grünen und der Ampel an ihren Wählern.

Politischer Abgasschwindel auf höchster Ebene

Sechstens: Die von der EU nach wie vor behaupteten und beim „Green Deal” eingerechneten Nullemissionen der künftig vorgeschriebenen Elektrofahrzeuge unterschlagen völlig die bei der nötigen (kohlelastigen) Stromproduktion entstehenden Abgase. Es liegen zahlreiche Studien vor, darunter auch eine vom Volkswagen-Konzern, die eindeutig zeigen, dass die CO2-Emmissionen von E-Autos bis zu einer Laufleistung von 150.000 bis 200.000 Kilometers die von Autos mit Verbrennungsmotoren übersteigen. Klimaeffekt auch hier: Null. Diese durchaus zahlreichen Studien werden von den Medien nicht kommuniziert. Wir haben es hier mit einem politischen Abgasschwindel auf höchster Ebene zu tun, der den der dauerverurteilten Autoindustrie um ein Vielfaches übersteigt.

Siebtens: Die als Energiewende verkaufte Abschaffung der deutschen Automobilherstellung (halbierte Verkäufe in der EU bereits jetzt) ist nichts anderes als eine bewusste, erzwungene – und von der Autoindustrie widerstandslos hingenommene – strukturpolitische Entscheidung gegen den Wirtschaftsstandort Deutschland. Über die dahinter stehenden Interessenlagen darf spekuliert werden.