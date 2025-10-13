Fall Herdecke: Horror-Adoptivkinder jetzt in staatlicher Obhut – für 36.600 Euro monatlich

Nachdem ihre 17-jährige Adoptivtochter aus Mali sie letzte Woche mit 13 Messerstichen, schweren Kopfverletzungen und stundenlanger Folter mit einem Deospray und einem Feuerzeug beinahe umbrachte und auch mit ihrem zwei Jahre jüngeren Adoptivsohn aus Haiti offenbar ein äußerst konfliktträchtiges Verhältnis besteht, ist die erst kürzlich zur Herdecker Bürgermeisterin gewählte SPD-Politikerin Iris Stalzer verständlicherweise nicht darauf erpicht, sich diese Brut, die sie auch noch mehrfach bestohlen hat, wieder ins Haus zu holen. Auch ihr Adoptivvater will nicht mit ihnen unter einem Dach leben. Die Tochter wurde nach der Bluttat in einer geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht, wo sie rund um die Uhr bewacht wird; der Sohn landete in einer betreuten Wohngruppe.

Die Kosten auch für dieses im Privaten ebenso wie im gesamtgesellschaftlichen Rahmen gescheiterte Sozialexperiment, traumatisierten Menschen aus gewaltaffinen Failed States durch Adoption oder Integration ein “normales Leben” in Deutschland zu ermöglichen, trägt nun natürlich wieder – wer sonst, der Steuerzahler. Darin einen Skandal zu erkennen, ist für die unverbesserlichen und unbelehrbaren Multikulti-Besessenen natürlich irgendwas zwischen populistisch und rassistisch, weil es ja schließlich auch so viele positive Gegenbeispiele gebe. Da darf die Gemeinschaft schonmal für die Kosten der bedauerlichen Problemfälle aufkommen. Im konkreten Fall der Kinder der Bürgermeisterin betragen diese nun schlappe 36.600 Euro pro Monat. Allein die Bewachung des gemeingefährlichen Mädchens schlägt mit etwa. 21.600 Euro zu Buche, hinzu kommen 12.000 Euro für die Unterbringung in der Psychiatrie und 3.000 Euro für die Wohngruppe des Jungen

Behördenversagen vor und nach der Tat

Zwar sind Personen, die Ausländer nach Deutschland einladen, verpflichtet, für sämtliche Kosten zu haften, die dem Staat dadurch etwa für Lebensunterhalt, medizinische Versorgung oder eine Abschiebung entstehen; Adoptionen sind davon jedoch ausdrücklich ausgenommen. Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass die linke Politikerin Stalzer mit der Doppeladoption ausländischer Kinder offenbar tatsächlich ein bewusstes Zeichen ihrer bunt-vielfältigen Weltoffenheit setzen wollte; einheimische Adoptivkinder, deren es ebenfalls zahlreiche gibt, wären dafür natürlich nicht brauchbar gewesen wären. Das Ergebnis dieser idealistischen Naivität war eine Familienhölle, die sie um ein Haar das Leben gekostet hätte. Hinzu kommt das fast schon übliche mehrfache Behördenversagen, das nach und nach ans Licht kommt: Stalzer hatte einen Brandbrief ans Jugendamt geschrieben, in dem sie schilderte, dass sie mit den beiden aggressiven Jugendlichen nicht zurechtkommt. Damit nicht genug: Noch am Tag vor der Tat hatte sie bei der Polizei um Hilfe nachgesucht. Diese beschränkte sich jedoch darauf, ihre Schilderung aufzunehmen und einen „Vorgang“ anzulegen.

Bei der Justiz setzte sich diese lethargisch-passive Untätigkeit nach der Tat nahtlos fort: So hielt die Staatsanwaltschaft es nicht für geboten, zumindest die Tochter hinter Schloss und Riegel zu bringen; es wurde kein Haftbefehl erlassen – mit der bizarren Begründung, diese habe ja selbst den Rettungsdienst gerufen, nachdem sie ihre Adoptivmutter gefoltert und regelrecht niedergemetzelt hatte. Obwohl die Tochter mutmaßlich davon ausging, dass ihr Opfer tot war, und zudem einen Angriff durch unbekannte Dritte vortäuschte, wertete man dies als „Rücktritt von der versuchten Tat“, die nicht als Tötungsversuch, sondern lediglich als gefährliche Körperverletzung eingestuft wurde. Angesichts der kriminellen Energie und sadistischen Grausamkeit, mit der die 17-Jährige zu Werke ging, kommt diese Einstufung glatter Rechtsbeugung gleich – zumal sie auch noch versuchte, Spuren zu verwischen und falsche Fährten zu legen. So oder so, ob Knast oder Heimunterbringung: Am Ende heißt es hier nicht “Eltern haften für ihre Kinder” – sondern: die Gesellschaft haftet für ihre Gutmenschen.