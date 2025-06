Fall Luna: Wie eine kriminell-fahrlässige Migrationspolitik eine schwedische Familie zerstörte

Die Sonne schien an jenem Julinachmittag 2022 in Skellefteå, als die neunjährige Luna ihre bunte Tasche schulterte, den Fahrradhelm aufzog und sich von der Freizeitbetreuung verabschiedete. Mit einem fröhlichen Winken trat sie in die Pedale, die 700 Meter nach Hause vor sich. Doch Luna kam nie an. Was folgte, war ein Verbrechen, das Schweden erschütterte und eine Familie in ein schwarzes Loch stürzte. Ein 15-jähriger Äthiopier überfiel Luna, würgte sie mit einem Schnürsenkel und hinterließ sie schwer verletzt in einem Waldstück.

Der Fall sorgte auch international für Schlagzeilen und wirft bis heute nicht nur Fragen nach der Sicherheit unserer Kinder auf, sondern auch nach den fatalen Versäumnissen eines Systems, das einen gefährlichen Täter nicht stoppte – und nach den kulturellen Herausforderungen einer unkontrollierten Einwanderung insgesamt. Auch und gerade bei uns in Deutschland.

Luna – ein Stern, der nicht mehr strahlt

Luna war ein Kind, das das Leben umarmte. „Sie war warm, freundlich und die wohl fürsorglichste Seele, die man sich vorstellen kann“, erzählt ihre Tante Emma Johedet Wettergren. „Sie hatte einen Blick für Details, die ein gestresster Mensch übersieht.“ Luna liebte es zu tanzen, zu singen und zu malen. Ihre Träume waren groß: Sie wollte Youtuberin werden, in bunten Farben die Welt erobern. „Sie tanzte Ballett, machte Eiskunstlauf und sang im Chor – ‚Spending my Time‘ von Roxette war ihr Lieblingslied“, sagt Emma mit brüchiger Stimme.

Doch nach dem Überfall ist nichts mehr wie zuvor. Luna, inzwischen zehn, sitzt im Rollstuhl, kann kaum sprechen und ihre Arme und Beine nur eingeschränkt bewegen. Der Sauerstoffmangel durch das Würgen verursachte irreparable Hirnschäden. „Sie kann nicht sagen, was sie fühlt. Das ist das Schwerste“, sagt ihre Mutter Emelie. „Manchmal schaut sie uns an, und wir wissen nicht, ob sie Angst hat oder sich erinnert.“

Ein Täter, der hätte gestoppt werden müssen

Der 15-jährige Täter, ein Jugendlicher mit Wurzeln in Äthiopien, war den Behörden kein Unbekannter. Bereits 2019 hatte er in der Schule drei Mädchen belästigt, sie an Brüsten und Gesäß begrapscht und eine als „Hure“ beschimpft. Keinerlei Anzeige bei der Sozialbehörde war die Folge – wie so oft. 2021 attackierte er eine Frau in einer Unterführung – ein Angriff mit mutmaßlich sexuellem Motiv, der als versuchte Körperverletzung eingestuft wurde. Auf Schulcomputern suchte er nach gewalttätigen Pornos und Strangulationen, wurde aber lediglich ermahnt. „Warum hat niemand Alarm geschlagen?“, fragt Emma verzweifelt. „Das ist unsere Aufgabe als Erwachsene – Kinder zu schützen!“ Die Eltern des Täters lehnten psychologische Hilfe ab, und die Sozialbehörde schloss die Akte mit dem Hinweis, es gebe „keine Grundlage für eine Untersuchung gegen den Willen der Eltern“.

Dieses Versagen ist skandalös. Ein Jugendlicher, dessen Verhalten klare Warnsignale aussandte, wurde nicht aus dem Verkehr gezogen. Stattdessen durfte er frei herumlaufen, bis er Luna fand. „Es ist schmerzhft und unerträglich“, sagt Emma. „Die Geheimhaltung zwischen Behörden hat das ermöglicht. Wem dient diese Geheimhaltung?“ Die Familie fordert eine „Lex Luna“, um den Austausch zwischen Schule, Sozialamt und Polizei zu erleichtern. „Das hätte verhindert werden können“, betont Emma.

„Die Gesellschaft hat versagt“

Kulturelle Kluft und gesamtgesellschaftliche Risiken einer erwiesenen Problemmigration wurden auch hier sträflich ignoriert. Der Täter kam 2018 mit seiner Familie aus Äthiopien nach Schweden. Seine Integration scheiterte offensichtlich grundlegend – nicht nur wegen seines Verhaltens, sondern auch wegen der mangelnden Bereitschaft seiner Eltern, mit Behörden zu kooperieren. Dieser Fall zeigt, wie kulturelle Unterschiede zu Konflikten führen können, wenn sie nicht konsequent adressiert werden. In vielen Herkunftsländern sind patriarchale Strukturen und eine andere Haltung zu Gewalt und Sexualität tief verwurzelt.

Ohne klare Integrationsmaßnahmen und harte Konsequenzen für Fehlverhalten entstehen Parallelwelten, in denen unsere Werte – wie der Schutz von Kindern – nicht gelten. Die unkontrollierte Einwanderung hat Schweden an seine Grenzen gebracht, und Fälle wie Lunas sind die tragische Folge. „Wir müssen endlich aufwachen“, sagt ein Nachbar der Familie, der anonym bleiben möchte. „Wie viele Kinder müssen noch leiden, bevor wir handeln?“

Ein Leben in Trümmern

Lunas heutiger Alltag ist geprägt von Schmerz und Kampf. „Es ist, als würden wir durch ein schwarzes Loch fallen“, beschreibt Emma die Zeit nach dem Überfall. Luna verbrachte Monate im Krankenhaus, feierte dort ihren zehnten Geburtstag. „Sie saß in ihrem Rollstuhl, in einem blauen Kleid mit Tüll, und ihre Augen glitzerten kurz“, erzählt Emma. „Aber nach einer Weile war sie erschöpft.“

Die Familie lebt nun mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung. „Es ist unglaublich anstrengend, so zerrissen zu sein“, sagt Emelie. „Wir wollen einfach wieder Eltern sein, nicht Pfleger, Therapeuten und Anwälte gleichzeitig.” Eine Spendenaktion brachte 2,6 Millionen Kronen ein, um Luna ein behindertengerechtes Auto und Hilfsmittel zu finanzieren. Doch kein Geld der Welt kann die frühere, Luna zurückbringen. „Das Einzige, was bleibt, ist unsere Liebe zu ihr“, sagt Emma.

Die Wut der Familie

Die Gerichtsverhandlung war ein weiterer Schlag. Der Täter wurde zu forensischer Psychiatrie mit spezieller Entlassungsprüfung verurteilt – eine Strafe, die für die Familie wie ein Hohn wirkt. „Es war, als würde ich vier Tage lang Tränen erbrechen“, sagt Emma über die Verhandlung. „Aber ich musste dort sein, für Luna.“ Die Familie ist zutiefst enttäuscht von den Behörden. „Warum hat niemand auf die Warnsignale reagiert?“, fragt Emelie.

Und weiter: „Er suchte im Netz nach Strangulationsformen, griff Frauen an – und niemand tat etwas!“ Die Eltern fordern Konsequenzen für die Verantwortlichen. „Das System hat Luna im Stich gelassen“, sagt Emma. „Unsere Wut richtet sich nicht nur gegen den Täter, sondern gegen die Erwachsenen, die nicht gehandelt haben.“

Ein Aufruf zum Handeln

Lunas Geschichte ist ein Mahnmal. Sie zeigt, wie dringend Schweden – und Europa – eine Reform der Migrationspolitik und des Jugendsystems braucht. Es muss sich etwas ändern – sofort, ohne weitere Verzögerung. Behörden müssten endlich alle Informationen teilen, um Kinder zu schützen, findet Lunas Mutter – auch wenn damit der “Datenschutz” der Verdächtigen verletzt werde. Die Politik bleibt weiter untätig. Justizminister Gunnar Strömmer signalisierte zwar Unterstützung für eine entsprechende Gesetzesänderung, doch passiert ist nichts. Worte allein reichen nicht. Die Gesellschaft – und zwar nicht nur in Schweden, sondern überall in Europa – muss sich endlich fragen: Wie viele Lunas muss es noch geben, bevor wir handeln? „Es ist überfällig“, sagt Emma. „Aber wir kämpfen für Luna, jeden Tag.“

Lunas Lachen ist verstummt, doch ihre Familie gibt nicht auf. Sie fordern Gerechtigkeit und politische Veränderung des Migrationswahnsinns – für Luna und alle Kinder, die Schutz verdienen.