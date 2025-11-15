Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole – aber dieses Thema ist zu wichtig, um es zu verschweigen oder nur einmal kurz anzusprechen: Die in den letzten Tagen ans Licht gekommenen Korruptionsfälle in der Ukraine müssen endlich zu einem grundsätzlichen Kurswechsel der deutschen Ukraine-Politik führen. Gerade jetzt, wo ausgerechnet jener Mann fällt, der in der Ukraine lange als Überflieger galt, als zweiter Selenskyj fast und als künftiger Hoffnungsträger des Systems. Denn Oleksij Tschernyschow, Vizepremier und enger Freund der Familie Selenskyj, den man im Westen so gern als seriöses Gesicht des ukrainischen Fortschritts sah, steht plötzlich zur Verhaftung ausgeschrieben. Und wieder stellt sich dieselbe Frage wie so oft in den vergangenen Monaten: Was muss eigentlich noch passieren? Man fragt sich ja inzwischen ernsthaft, wie viele hunderte Millionen noch gewaschen, gestapelt oder in Villenwänden versteckt werden müssen, bis im Westen jemand merkt, dass dieser Krieg nicht nur an der Front geführt wird, sondern auch tief in den Tresorräumen der politischen Klasse.

Jeden Tag neue Skandale. Jeden Tag neue entlarvende Tonaufnahmen. Jeden Tag neue Figuren, die plötzlich auf wundersame Weise in Israel, Wien oder auf „Dienstreise“ verschwinden – so wie diese Woche Selenskyjs Verteidigungsminister, der von einem Türkei-Trip nicht mehr zurück in die Heimat, sondern außerplanmäßig nach Katar weiterflog und angesichts der derzeitigen Enthüllungsskandale dort keinen Zeitpunkt für eine Rückkehr in die Ukraine genannt hat. Kein Wunder – denn Umarov gehört Insidern zufolge zum innersten Kreis um den Kiewer Schneekönig. Gerald Markel kommentiert: “Die Junta implodiert gerade in unglaublicher Geschwindigkeit und versinkt im Milliarden-Korruptionssumpf!” Und was passiert derweil im Westen:Nichts. Statt den Geldfluss wenigstens bis zur vollständigen Aufklärung zu stoppen, erklärt Klingbeil eine weitere Aufstockung der deutschen Zahlungen an die Ukraine von 8,5 auf 11,8 Milliarden Euro im kommenden Jahr.

Mischung aus Kalkül, Geschäftssinn und Moralnebel

Tschernyschow steht jetzt zur Verhaftung ausgeschrieben, doch er ist nur einer von vielen. Ein Mann, der Selensky vertrat, der Macron empfing und sich gleichzeitig offenbar durch Geldwaschzentren führen ließ wie ein Investor durch neue Bauprojekte. Und während die ukrainischen Antikorruptionsbehörden hektisch die Kellertüren öffnen, hält der Westen tapfer zu seinem weißen Ritter und Werteverteidiger und sagt: Aber Selensky ist doch der Gute! Der normale Bürger fragt sich: Wie viele geheime Villen müssen noch auftauchen? Wieviele vergoldete Toiletten und Paletten von US-Dollars und Euros? Wie viele Millionen müssen noch in dunkle Kanäle fließen, wie viele Waffen noch unterschlagen und verschoben werden? Wie viele Regierungsmitglieder müssen noch fliehen? Wie viele “Energoatom”-Netzwerke müssen noch „zufällig“ entdeckt werden, bis jemand merkt, dass hier nicht nur Panzer rollen, sondern vor allem goldene Rubel an Schmiergeldern und Provisionen?

Genauer gesagt: Kriegsprovisionen! Ja, das wäre doch ein schöner Begriff: Eine Mischung aus Kalkül, Geschäftssinn und Moralnebel. Ein Modell, bei dem man an jedem Panzer, jedem Generator, jeder Hilfssendung mitverdient: Zehn Prozent, zwanzig Prozent – warum nicht gleich dreißig oder mehr.

Wenn der Krieg schon nicht gewonnen wird, soll er sich wenigstens lohnen. Selensky und seine Frau posieren derweil mit Lifestyle-Glamour, Luxusinterviews und Shoppingtouren, während angeblich ihr Land friert und ausblutet. Hunderttausende wehrfähige Ukrainer reisen – inzwischen sogar mit Erlaubnis der Regierung – ins Ausland; alleine bei uns in Deutschland leben fast 200.000 von ihnen, 150.000 kassieren Bürgergeld. Man sieht sie in den Straßen flanieren, teilweise teure Autos fahren und das Leben genießen. Und das alles mitten im angeblich „existentiellen Freiheitskampf“ ihrer Heimat.

Eine Sackgasse als Autobahn verkauft

Doch am schlimmsten ist die Verlogenheit der korrupten Führung in Kiew. Man stelle sich vor, ein westlicher Regierungschef würde während eines Krieges Villen sammeln wie Briefmarken. Das wäre ein Skandal. Doch in der Ukraine soll das offenbar signalisieren: „Bitte weiter überweisen!“ Der Westen hat sich heillos verrannt und will nicht kapieren (oder eingestehen), dass er hier nicht eine “Demokratie” rettet, sondern die korrupte Elite eines autoritären Staates mästet; eine Elite, die mit jedem Tag des Krieges reicher wird, während ihre Bevölkerung mit jedem Tag ärmer stirbt.

Was hier abläuft, ist so schizophren, dass man sich wundert, wie lange man uns diese Sackgasse noch als Autobahn verkaufen kann.

Und dann ist da noch die Frage, die niemand im Westen zu stellen wagt: Was wäre eigentlich so schlimm daran, wenn von ethnischen Russen bewohnte, russisch besetzte Gebiete russisch bleiben? Genau das hätten die von der EU mitgetragenen Minsker Abkommen, hätte man sie umgesetzt, am Ende wohl ohnehin ergeben. Doch das ist nicht der Grund. Es geht auch nicht um Sympathie mit Russland – sondern um reinen Pragmatismus. Einfach deshalb, weil Frieden am Ende immer weniger kostet als Krieg. Weil jeder verlorene Monat mehr Tote bedeutet als jeder verlorene Quadratkilometer. Weil sich Ländergrenzen in der Geschichte immer verschoben haben. Und weil kein einziger westlicher Politiker bereit wäre, für Donezk auch nur einen Fingernagel zu riskieren. Doch dieser Krieg ist eben inzwischen nur mehr ein Geschäftsmodell. Ein politisches. Ein finanzielles. Ein moralisches. Er endet erst dann, wenn die Geldströme austrocknen. Oder wenn der Westen begreift, dass er nicht die Ukraine rettet, sondern ein System stützt, das an Korruption längst ertrinkt. Was muss also noch passieren? Vielleicht ist die Antwort bitter einfach. Solange der Westen zahlt, wird sich die Ukraine niemals von ihrem korrupten Führern befreien und reformieren. Und solange der Krieg Gewinn verspricht, wird niemand Frieden wollen. Solange Moral das Deckblatt dieses Buchs ist, wird Korruption die Seiten füllen. Irgendwann wird man zurückblicken und sagen: Es war alles offensichtlich. Man wollte nur nicht hinsehen.