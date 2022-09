Fall Uniper: Grünsozialisten hoffen auf weitere Verstaatlichungen

Zur maximalen Ruinierung der deutschen Energieversorgung und Zerstörung der Mittelstandssubstanz passt die größte staatliche „Rettungsaktion“ aller Zeiten: Die bevorstehende Verstaatlichung von Uniper wird den Deutschen mit der Aussicht auf gleichzeitigen Wegfall der ohnehin bodenlosen „Gasumlage” schmackhaft gemacht – obwohl die Umverteilung und Kaskohaftung der deutschen Steuerzahler dadurch nicht entfällt, sondern eben bloß über den Umweg der Staatskasse läuft: Unter Abwandlung des im Juli beschlossenen Stabilitätspakets für den Konzern soll der Bund – der für rund ein Drittel der Uniper-Kontrolle bereits 15 Milliarden (plus einen seither weiteren geltend gemachten Finanzbedarf von 4 Milliarden) stemmen muss, nun nochmals mindestens 8 Milliarden im Zuge einer Kapitalerhöhung lockermachen – für die er dann die vom finnischen Staatskonzern Fortum gehaltenen Anteile übernimmt.

Aus Sicht grüner Planwirtschaftler und sozialistischer Morgenluftwitterer macht es natürlich Sinn, wenn die Regierung die Betriebe einfach verstaatlicht, die aufgrund ihrer eigenen Politik nicht mehr markt- und überlebensfähig gemacht wurden. Schließlich hat das in der Geschichte bisher ja immer prächtig funktioniert, wenn der Staat als Unternehmer aufgetreten ist… Wie wenig gerade ahnungslose Wohlstandslinke der Grünen- Basis die komplexen Zusammenhänge verstehen und welche verfassungsfeindlichen Ideologen in ihren Reihen wirken, machen die heutigen Äußerungen des Sprechers der Grünen Jugend, Tim Dzenius, deutlich, dem anscheinend bereits einer flitzen geht ob der zum Greifen nahen Aussicht auf umfangreiche Kollektivierungen und Sozialisierungen:

Diese „Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand„, auf die Deutschland dank umfangreicher Ampel-Bestrebungen ohnehin zusteuert, wird genauso erfolgreich funktionieren wie beim letzten Versuch ihrer Verwirklichung auf deutschem Boden. Immerhin hatten die DDR-Bürger damals allerdings sicheren und bezahlbaren Strom sowie Heizung – wenn auch sonst fast nichts. Und was die Verstaatlichung der Energieversorgung anbelangt, die vielen gar nicht schnell genug gehen kann: Außer einer weiteren beispiellosen Belastung der öffentlichen Kassen wird durch die allerdings rein gar nichts erreicht; auch wenn Uniper und andere Gashändler am Ende allesamt im Besitz des Bundes stehen sollten, wird deswegen nicht ein Kubikzentimeter russisches Gas mehr durch die Pipelines strömen.

Tatsache ist: Wir hatten jahrzehntelang in Deutschland eine funktionierende Stromversorgung. Teure, aber nicht unerschwingliche Spritpreise. Bezahlbare Energie und Wärme, die aus en saubersten Kraftwerken und effizientesten der Welt flossen. Dann ergriffen die Ideologen das Ruder. Erst nahmen sie uns den Atomstrom, dann die Kohle, jetzt das Gas, soeben die EU auch noch das Holz. Die Probleme sind allesamt hausgemacht. Die Sozialisten können uns nur das Frieren lehren.