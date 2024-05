Falling down: Der perfekte Sturm

Die Allermeisten ahnen es – und viele, die wie zum Beispiel ich täglich mit Einkäufern der Industrie sprechen, wissen es. Schnell noch ein letztes Mal für lange Zeit in den Urlaub, sich vielleicht das letzte Mal noch etwas gönnen, bevor es nicht mehr bezahlbar ist oder es schlicht nicht mehr zu bekommen ist. Die Party ist endgültig vorbei. Am Horizont sind diesmal nicht nur dunkle Gewitterwolken, es ist der perfekte Sturm – gekommen um alles zu zerstören, was Generationen vor uns aufgebaut haben.

Inflation, Rezession und Energienotstand fressen Ersparnisse und Gewissheiten, die bisher ein mehr oder weniger stabiles und sorgenfreies Leben zumindest vorgegaukelt haben. Aus und vorbei. Der Aufschlag wird vor allem den Mittelstand so hart treffen, wie sich das der Durchschnittsbürger kaum ausmalen kann. Dieser Sturm wird nicht nur Lebensplanungen und auch ganz real Existenzen zermalmen – er wird Millionen von Familien in die Armut stürzen. Und linkes Raubgesindel will der Mittelschicht auch noch nehmen, was von Generationen davor erarbeitet wurde. Mit dem Schlachtruf „Eigentum verpflichtet!“ wollen sie unser Erbe, unsere Elternhäuser, zum Wohle der Allgemeinheit so versteuern, dass den meisten nur der Verkauf bleibt. Das, was die Linke „Solidarität“ nennt, ist das neue sozialistische Krebsgeschwür dieser bunten Gesellschaft.

Deutschland kann nur (und wird) verlieren

Und diese Regierung aus vernagelten und verblendeten Ideologen? Streckt nicht etwa dem Michel, der bis zur Oberkante Unterlippe im Wasser steht, den rettenden Arm hin, sondern ködert auch noch die Haie. Die grünen Khmer, die mich einst als Wehrpflichtigen noch verachtet und beschimpft haben („Alle Soldaten sind Mörder!“), schicken sich jetzt an, Deutschland in einen Krieg zu treiben, den wir nur verlieren können. Verlängerung der AKW-Laufzeiten? Den Rest des folgenlos kaputtgesprengten Nord-Stream-2-Stranges öffnen? Nichts da. Friert für die Ukraine! Und bald: Hungert für die Ukraine!

Habeck mahnt schon vorsorglich das Einsparen von Kalorien an – müssen wir doch aus unserer moralischen Hybris heraus Verantwortung für all die übernehmen, die das seit Jahrzehnten nicht tun. Afrika wächst um mehr als 100.000 Menschen. Jeden beschissenen Tag. Über drei Millionen pro Monat. Mahnende Worte zur Geburtenkontrolle? Natürlich Fehlanzeige. Passend dazu schiebt unsere Antifa-inspirierte Innenministerin ein Gesetz durch den Bundestag, das künftig beinahe jedem ein Bleiberecht gewährt, der es schafft, seinen Fuß auf europäischen Boden zu setzen. “Pullfaktor” nennen das die sogenannten “Migrationsforscher“. Und Heerscharen werden kommen. Millionen und Abermillionen, wenn erst einmal das Getreide ausgeht, das die afrikanischen Volksmassen bisher ernährt hat.

Sechzehn Jahre hat Merkel uns an den Abgrund geführt und die Saat für den Untergang ausgebracht. Jetzt sind ihres Geistes Kinder am Drücker, wässern eifrig und haben die Motoren der Titanic im Angesicht des Eisbergs auf volle Leistung gebracht.

Zu spät, das Ruder rumzureißen

Wenn die deutschen Schafe erst einmal merken, wie der Hase läuft, ist es lange zu spät, das Ruder noch herumzureißen. Die Medien haben alles getan, um den deutschen Bürger so lange wie möglich in seinem Wachkoma zu halten und dem korrupten politischen Establishment sein “Weiter so!” zu ermöglichen. Medien machen Meinungen, und die Masse der Deutschen schwimmt gerne im Strom der Mehrheitsmeinung und aalt sich im Gutmenschentum – und das schon seit den 1950er Jahren. Tote Fische schwimmen immer mit dem Strom. Aber jetzt kann man es beinahe körperlich fühlen, die steigende Wut und Angst der Menschen: Wie das Summen und Vibrieren in einem Bienenstock, bevor das Volk ausfliegt, um sich einem angreifenden Gegner zu stellen.

Freunde und Bekannte, die im Osten der Republik groß geworden sind, haben mir gesagt, dass es sich irgendwie anfühle wie 1989: Ein brodelnder, unterdrückter Zorn, von dem nur jetzt noch keiner weiß, wie und wo er sich entladen wird. Doch diesmal, da bin ich mir sicher, wird das Volk, werden wir auf die Straße gehen. WIR werden unsere Kinder nicht für eure Hybris frieren und hungern lassen! Sicher ist: Der Niedergang wird schnell und radikal kommen; viel schneller, als das die Masse der Deutschen je für möglich gehalten hätte. Das gilt aber nicht nur für Deutschland, auch für Frankreich, Holland und andere Staaten der Alten Welt. Es gärt in Europa. Bald schon wird sich jeder Einzelne in diesem Land Gedanken machen müssen, auf welcher Seite er stehen will. Mein einziger Trost dabei ist die Vorstellung, dass spätestens im nächsten Frühjahr grüne Parteigänger ihre Parteiabzeichen und -bücher im Garten verbuddeln werden… gleich neben Opas NSDAP-Abzeichen und Papas SED-Orden.

Autor: Markus Kink