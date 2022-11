Falscher Alarm: Cannabisfreigabe so überflüssig wie überfällig

Ansage! hat eine Redaktion, in der es durchaus auch diametral entgegengesetzte Ansichten zu gewissen Themen gibt. Das wurde vor allem zu Beginn der russischen „militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine deutlich – und bei der anstehenden Cannabislegalisierung ist es erneut so. Egal, worum es geht: Ansichten sind aufschlußreich hinsichtlich desjenigen, der sie äußert, in der Sache allerdings nicht weiter erhellend. Was die Legalisierung von Cannabis zu Genußzwecken angeht, muß man weder mit Mutmaßungen noch mit Unterstellungen arbeiten, sondern man kann beruhigt auf Fakten zurückgreifen, die teilweise seit Jahrzehnten dokumentiert sind.

Uwe G. Kranz hatte hier gestern einen strikten Anti-Cannabis-Artikel veröffentlicht. Sein Titel: „Bundesgesundheitskiffer Lauterbach: *Was hat der Mann geraucht?‚“. Der Kollege Kranz fordert Widerspruch förmlich heraus. Um es zu Beginn einmal sarkastisch zu formulieren: Die Bundesbürger wären vermutlich besser dran, wenn sie statt eines Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister gar keinen Bundesgesundheitsminister hätten. Oder einen Karl Lauterbach, der den ganzen Tag still kifft und Musik hört, anstatt mit seinem „…also…”-Gestammel der Öffentlichkeit auf die Nerven zu gehen und „…somit…” allgemeinen Unmut zu erregen. Mit seiner Rolle bei der Cannabislegalisierung hat das aber nichts zu tun, zumal gesundheitliche Aspekte nicht die einzigen sind, unter denen dieses Thema zu betrachten ist.

Cannabis hat kein psychisches Abhängigkeitspotential

Die Cannabislegalisierung ist kein Fehler, sondern allenfalls ein Folgefehler. Der erste Fehler war das Verbot. Cannabis ist kein Stoff, der zu irgend einer Zeit hätte verboten werden müssen. Staat und Gesetzgeber müssen nicht überall ihre Nasen hineinstecken. Es gibt ein Leben ohne den Staat. Cannabis ist ein Pflanze, die auf Gottes schönem Erdenrund einfach so wächst, in unseren Breitengraden seit alters her bekannt als „harter Tobak“ oder auch als „Knaster”. Cannabis hat kein physisches Abhängigkeitspersonal. Es gibt keine Cannabissüchtigen, nirgendwo auf der Welt. Alkoholabhängige gibt es zu Millionen. Die waren sicherlich wesentlich bei den amerikanischen Erwägungen zum Alkoholverbot im vergangenen Jahrhundert. Erfahrungsgemäß ist es aber so, daß die Prohibition nichts nützt. Wann immer der Mensch sich Genußmittel verschaffen will, wird er Wege finden, das zu tun. Die Prohibition in den USA im vergangenen Jahrhundert hat nicht dazu geführt, daß weniger getrunken worden wäre, sondern die Resultate waren, daß es übel gepanschtes Zeug auf den Markt schaffte, von dem die Konsumenten oft erblindeten, daß neben dem US-Dollar eine Zweitwährung etabliert wurde (Alkohol), daß das organisierte Verbrechen in Form des Gangster-Unwesens einen Boom erlebte – und daß alle unzufrieden gewesen sind bis auf die „Puritaner”, denen das Alkoholverbot eingefallen war.

Es ist einfach grotesk, ein Cannabisverbot zu haben in einem Land, in dem sich der Jägermeister an jeder Tankstelle erwerben läßt. Das mit dem Jägermeister an der Tanke ist zwar völlig in Ordnung so, aber es illustriert eben, daß hier wieder mit zweierlei Maß gemessen wird. Wenn es nicht eine an sich schon obsolete Überlegung wäre, könnte man glatt dafür plädieren, daß gerade an Tankstellen – wenn schon – eher Cannabis verkauft werden dürfen müsste als Alkohol. Der Grund: Nach der Cannabislegalisierung in den Niederlanden anfangs der Achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde dort untersucht, wie sich der Genuß der einen im Gegensatz zur anderen Suibstanz auf das Verkehrsverhalten auswirkt. Ergebnis: Die Cannabiskonsumenten waren sich ihrer Einschränkungen bewußt und versuchten, sie durch erhöhte Vorsicht zu kompensieren, während die Alkoholkonsumenten mit jedem Tropfen immer wagemutiger wurden.

Die „Drogenpolitik“

Uwe G. Kranz moniert, daß unter der „Überschrift ‚Drogenpolitik‘ als Koalitionsziel die ‚kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken‘ vereinbart“ worden sei. Das moniert er insofern zu Recht, als daß der erste Fehler schon darin besteht, Cannabis unter „Drogenpolitik“ zu subsumieren. Es gibt pharmakologische Klassifizierungen von Stoffen nach „Rauschgift” und „Rauschmittel”. Cannabis zählt zu den Rauschmitteln. Pharmakologisch ist Cannabis seines gesundheitlichen Gefährdungspotentials nach glatte zwei Stufen unterhalb von Alkohol eingeordnet. Kleine Nebenbemerkung: Randalierende Hooligans sind gern besoffen. Würden die statt Alkohol Cannabis konsumieren, wäre öffentliche Sachbeschädigung vermutlich kein Thema mehr. Uwe G. Kranz schreibt mit Ausrufezeichen, die Gesetzesvorlage zur Legalisierung von Cannabis sei ein „Papier voller Fragezeichen!„. Tatsächlich ist es, daß man eine Menge Fragezeichen setzen kann, wenn man das unbedingt will. Sein Wille ist bekanntlich des Menschen Himmelreich.

Kollege Kranz: „Nach diesem Eckpunktepapier sollen Cannabis und Tetrahydrocannabinol (THC) rechtlich nicht länger als Betäubungsmittel (BTM) eingestuft werden. Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis oder drei Pflanzen pro volljährige Person in einem Haushalt zum Eigenkonsum/-bedarf werden straffrei, der Verkauf von Cannabis in ‚lizenzierten Fachgeschäften oder Apotheken‘ gestattet, Werbung für Cannabisprodukte und Onlinehandel verboten und niedrigschwellige sowie flächendeckende Frühinterventionsprogramme für Jugendliche eingerichtet.“ – das läßt sich tatsächlich anprangern. Wozu diese Regelungswut? Mit der Cannabislegalisierung in den Niederlanden vor über vierzig Jahren hatte sich herausgestellt, daß binnen kurzer Zeit der Anteil der kiffenden Teenager dramatisch fiel. Erklärung dafür: Der Reiz des Verbotenen, das Image des Konsumenten als Widerständler und Rebell war verlorengegangen. Die Legalisierung wäre also aus sich selbst heraus schon ein hervorragendes „Präventionsmodell“, wenn man denn unbedingt meint, Prävention betreiben zu müssen. Wenn ich allerdings darüber nachdenke, was hierzulande unter dem Aspekt des Jugendschutzes alles „präventiv“ betrieben werden könnte, stünde die Cannabisprävention lange nicht an erster Stelle.

Untergang des Abendlandes

„Die evidente Kollision mit UN- und EU-Recht („Single Convention” und nachfolgende Suchtstoffübereinkommen, sowie der Rahmenbeschluss 2004/757/JI des EU-Rates) wird zunächst einmal ignoriert – ganz nach dem großen Maut-Vorbild des CSU-Ex-Verkehrsministers Andreas Scheuer. Dieser Akt der Missachtung bindenden Europarechts und Bagatellisierung von Drogen negiert alle Erkenntnisse, auf denen das Völkerrecht fußt.„, schreibt Kollege Kranz. Da kann man mal sehen: Der Gaul kann einem auch durchgehen, wenn man selber nicht kifft. Anschlag auf Europarecht und Völkerrecht mit Cannabis? Bagatellisierung von Drogen? Untergang des Abendlandes wegen Cannabis? Hanf ist eine Droge? Wie das denn?

„Ausgeblendet werden auch alle älteren und jüngeren Erkenntnisse der Neurologie, insbesondere zu Kindern und Jugendlichen“ – das ist eine unverfrorene Behauptung. Ausgeblendet wurden von bestimmten Leuten bestimmte Erkenntnisse, keinesfalls aber „alle älteren und jüngeren Erkenntnisse der Neurologie”. – „Deutlich warnte der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, vor dieser Drogen-Liberalisierung, forderte zwingend Nachbesserung der vorgelegten Pläne und machte nachdrücklich darauf aufmerksam, dass das menschliche Hirn bis zum 25. Lebensjahr noch gar nicht voll ausgereift ist.” – ja, das mag sein, daß der Herr Fischbach gewarnt hat. Der wird schon gewußt haben, warum. Ich weiß das nicht. Es ist ja auch nichts Neues, daß bestimmte Leute bestimmte, nicht weiter „kommunizierte“ Gründe dafür haben, bestimmte Aussagen zu machen. Die reine Lauterkeit ist vermutlich sehr selten einer.

Das selbstschreibende Bundesgesundheitsministerium

Wenn ich mir überlege, welche Aussagen der Röntgenbild-Interpretierer und Weltärzte-Präsident Montgomery zum Umgang mit Ungeimpften gemacht hat, was der großartige Wissenschaftler von Hirschhausen zu asozialen, weil ungeimpften „Trittbrettfahrern” meinte, der Herr Drosten zur Schließung von Kitas, und-und-und: dann frage ich mich schon, welche Maßgeblichkeit in der Sache ich den Meinungsäußerungen von Herrn Fischbach zuzugestehen habe. Es gibt Dinge, die man ohne jeden Fischbach selber entscheiden kann, auch, wenn man noch keine 25 Jahre alt ist. Schließlich soll ja das Wahlalter auch nicht auf 25 angehoben werden, sondern abgesenkt werden soll es, obwohl „das menschliche Hirn“ – fischbachmäßig gesprochen – „bis zum 25. Lebensjahr noch gar nicht voll ausgereift ist”. Übrigens: Bobby Fischer war der 11. Schachweltmeister von 1972 bis 1975. Bereits als 16-Jähriger nahm er mit seinem unausgereiften Gehirn an einem Kandidatenturnier teil, dessen Sieger den Weltmeister herausfordern durfte. Da staunt der Laie. Was sich mit einem unausgereiften Gehirn alles erreichen läßt!?

Kollege Kranz: „Das Bundesgesundheitsministerium selbst schreibt ja schließlich, dass Cannabis die Gehirnleistung beeinträchtigen, das Hirn sogar schädigen, Psychosen und Schizophrenien auslösen, die intellektuellen Leistungsfähigkeit und die soziale Kompetenz dauerhaft reduzieren könne, und letztlich in die Drogen-Abhängigkeit führen werde (so Lauterbachs Ministerium 2017 in seiner CaPRis-Studie unter dem Titel „Cannabis: Potenzial und Risiken”). Ungeklärt sind bis heute auch die Funktionen der körpereigenen Rezeptoren für THC, die bei äußerer Zuführung von zusätzlichem THC entweder überladen oder „arbeitslos“ werden. Und dafür also ein neues Vertragsverletzungsverfahrens der EU-Kommission oder eine EuGH-Klage eines EU-Nachbarstaates riskieren?„. -Soso, hat das Bundesgesundheitsministerium selbst wieder etwas geschrieben? Was das Bundesgesundheitsministerium selbst so schreibt, hat bekanntlich mehr Gewicht als die Bibel. Daß „Cannabis die Gehirnleistung beeinträchtigen, das Hirn sogar schädigen, Psychosen und Schizophrenien auslösen“ kann, stimmt so nicht. In dieser Formulierung auf jeden Fall nicht. Es kann die Gehirnleistung ändern, etwa, indem dem Musikliebhaber – subjektiv empfunden – die Ohren bis auf Elefantengröße anwachsen. Herbert von Karajan, der weltberühmte Dirigent, hat deswegen gern einen kleinen Spliff geraucht, ehe er ans Pult getreten ist. Und viele hochgelobte Kunstwerke sind sehr offensichtlich unter dem Einfluß von Cannabis entstanden.

Es gibt eben Untugenden

Weshalb genau sollte irgendwer ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission fürchten? Die EU-Kommission selbst ist eine einzige Verletzung von allem, was dem Demokraten lieb und wert ist. Was wäre so riskant an einer EUGH-Klage eines EU-Nachbarstaates? Unbestritten ist nur, daß es in Deutschland eine Tendenz gibt, stark nach der Pfeife irgendwelcher anderer Staaten zu tanzen. Für besonders berücksichtigenswert muß man das nicht halten. Es gibt eben Untugenden.

Das mit den Psychosen und den Schizophrenien war aber in der Tat schon zu beobachten. Sehr vereinzelt zwar, aber gegeben hat es das. Weswegen? Wegen „Cannabis“? – Nein. Da ging es immer um gentechnisch „optimiertes“ Cannabis, also um einen Stoff, der künstlich auf einen unnatürlich hohen THC-Gehalt hin gezüchtet wurde. Verkauft wird so etwas bspw. unter der Bezeichnung „Northern Lights“ (Bezug auf die Grolux-Lampen, unter denen gezüchtet wurde). Der genmanipulierte Stoff wiederum mußte auf ganz bestimmte psychische Dispositionen stoßen, die vorher schon bestanden, um diese Psychosen und Schizophrenien auszulösen. Merkwürdigerweise ist dabei die gentechnische Manipulation von Hanf kein Thema, das der Kollege Kranz anspricht, in seinem ganzen Artikel nicht, obwohl genau da – wenn überhaupt – der Hase im Pfeffer läge. Das wäre der Punkt, an dem ich mich mit ihm einigen könnte: Daß die Cannabislegalisierung ausschließlich für gentechnisch nichtmanipuliertes, also natürlich gewachsenes „Gras“ gelten sollte. Was da unter südlicher Sonne heranwächst, ist von Natur aus potent genug. Aber auch hier wieder: Die Veranlassung zur gentechnischen Manipulation von „Gras“ wurde durch das Canabisvberbot zumindest begünstigt, weil sich dadurch die illegal zu transportierenden Handelsmengen reduzieren ließen. Gentechnisch verändertes „Gras“ wäre durchaus ein Thema. Ganz normales „Gras“ ist keines.

Der Eckpunkt des Papiers

Der Kollege Kranz: „Auch die praktischen, dem Eckpunktepapier immanenten Probleme bleiben unbeantwortet. Fragen über Fragen: Wer wird sich schon an die staatlichen Mengen halten? Wer soll all das, was auf diesem Eckpunktepapier geschrieben steht, kontrollieren und (wie) sanktionieren? Was tun, wenn bei einer Durchsuchung Cannabis gefunden wird, aber niemand belegen kann, dass es wann und wo legal erworben wurde?“ – Da hilft ein Blick über die Grenzen nach Wien. Der alteingesessene Wiener kommentiert eine solcherart bemühte Bedenkenträgerei lakonisch mit „Geh’scheißen!“. „Züchten Eltern straffrei und „rechtstreu“ je drei Cannabispflanzen? Wie und von wem wird dann das Geschlecht der Pflanze bestimmt (nur weibliche Pflanzen sind bekanntlich geeignet)? Und wie der Jugendschutz im „Home-Labor“ gewährleistet, wie wird also verhindert, dass sich der Nachwuchs nicht mal eben drei Blätter für den Schul-Joint oder für den Kleindeal auf dem Schulhof mopst?“ – man sieht, der Kollege Kranz stellt die wirklich wichtigen Fragen zum Zeitgeschehen. Trotzdem, Kollege Kranz: Dem Kiffer geht es um die Blüten, nicht um die Blätter. Drei „gemopste“ Blätter – ha-ha-ha!. Guter Rat: Wenn man vom Thema nichts versteht, wählt man sich halt ein anderes, um lautstark mit seiner Meinung hausieren zu gehen.

„Wer kann wie kontrollieren, wie viele Pflanzen im Gemüsebeet, im Gewächshaus oder in der Küche gezüchtet werden“ – wer kann wie kontrollieren, wann der Kollege Kranz den Lokus aufsucht? – „gibt es dann Hausdurchsuchungen auf Hinweise „vorbildlicher“ (oder böswilliger) Nachbarn und petzender Familienangehörigen bei eigens eingerichteten Meldestellen hin? Kann man dafür dann auch die „Hass- und Hetze”-Meldestellen nach dem NRW-Modell hernehmen?“ – jaja, ist ja gut jetzt. Bis hierhin hat jeder bemerkt, daß der Kollege Kranz nicht und nicht einverstanden sein will mit der Cannabislegalisierung. Er will eben nicht. Und davon, daß er auf dem ganz verkehrten Dampfer unterwegs ist, will er sich vermutlich erstrecht nicht überzeugen lassen. Dann will ich dem einmal Rechnung tragen: Was, wenn dem Cannabiskonsumenten just in dem Moment, als er drei Blätter von einer unüberwachten Pflanze mopsen will, ein Flugzeug auf den Kopf fällt? Das wäre ein vermeidbarer Toter gewesen, wenn es diese vermaledeite Cannabislegalisierung nicht gegeben hätte! Nein, Cannabis ist kein deutsches Problem, wirklich nicht. Der Umgang des deutschen Kleingeistes mit Cannabis ist eines. Der deutsche Kleingeist ist überhaupt ein riesiges Problem. Rrrecht & Gesetz (gab es in jedem Unrechtssaat, sogar bei Idi Amin, taugt trotzdem nicht als Ersatz für den eigenen Verstand), der Leichtsinn, der europäische Gerichtshof, der Fachverbandsarzt, das „selbstschrrreibende Bundesgesundheitsministerrrium”! „Errrrlaubnis, Kontrrrrolle!” – Ah, Jesses! Echt schlimm, diese ängstlichen Cannabiphoben! Pruuust…

Gras ist Gras

Regelrecht hineinsteigern kann er sich, der Kollege Kranz: „Der illegale Handel wird bei den ungeheuren, milliardenschweren Schwarzmarktaktivitäten und professionell organisierten ‚Lieferketten‘ ganz sicher nicht austrocknen, zumindest bis die Anbau- und Produktionsstaaten hier nicht in puncto Strafverfolgung und Prävention aktiver werden und Erfolge aufweisen können.“ – für den Konsumenten ist es eigentlich egal, wo das „Gras“ herkommt. Gras ist Gras. Was sich irgendwelche Staaten und Staatsfetischisten einbilden, ist vollkommen unerheblich. Die erste Hanfpflanze wuchs auf Gottes schönem Erdenrund lange bevor ein Nüchterner irgendwann dachte, daß so ein Verbieter-Staat eine ganz formidable Idee sein könnte. Die „Strrrafverrrfolgunk”! Links, zwo, drei, vier! Yeah!

„Und das beschränkt sich nicht nur auf Anbau, Produktion und Transit der Drogen: Der Verkauf von Cannabis-Produkten in Deutschland liegt nach Schätzungen des Deutschen Hanfverbandes jährlich bei bis zu 400 Tonnen, was einem Marktwert von 1,2 Milliarden Euro entspricht. Wie soll verhindert werden, dass sich Dealer einem zumindest partiellen Wegfall der Käuferschicht der Erwachsenen fortan verstärkt an die Jugend wenden und dort den Absatz massiv zu pushen versuchen?“ – Wer bestimmt denn den Marktwert von 400 Tonnen „Gras”? Wenn man sich das richtig überlegt, müsste der doch gar nicht so hoch sein? Cannabis wächst. Erdbeeren wachsen. Spargel wächst. Kopfsalat wächst. Noch nicht einmal 400 Tonnen Spargel kämen auf 1,2 Milliarden Euro, glaube ich. Der Preis ergibt sich ja gerade aus der Tatsache, daß es bislang um einen Schwarzmarkt ging. Da gab es strafrechtliche Risiken mitzufinanzieren. Welchen Erfolg sollten Dealer bei der Jugend haben, wenn die Cannabis legal kaufen kann? Oder wenn sie qualitativ einwandfreies Canabis von jemandem weiterverkauft bekommt, der es selbst problemlos legal erworben hat? Die illegale Dealerschaft wird schlicht und einfach wegfallen. Aber wie weiter oben schon gesagt: Dächte ich an Prävention und Jugend, fiele mir zuerst etwas anderes ein, als ausgerechnet Cannabis. Verblödungsprävention gegen pausenlose Medien-Gehirnwäsche zum Beispiel. Pornographisierungs-Prävention. Gewaltprävention. Ideologisierungsschutz usw.usf..

Mythos von der „Einstiegsdroge“

Der Bedenkensweltmeister Kranz: „Und: Wie werden die staatlichen Preise eigentlich festgelegt? Wie wird darauf reagiert, wenn der illegale Handel billiger wird als der lizenzierte?” – Big problem, Sir: Wer redet denn von „staatlichen Preisen“ – und warum? Wegen der geplanten Steuereinnahmen aus dem Cannabisverkauf womöglich? Unter welchen Bedingungen würde denn der „illegale Handel“ billiger werden als der lizenzierte? Und müsste das den Konsumenten wirklich interessieren? Für wen will jetzt der Kollege Kranz hier eine Lanze brechen? Fürs Finanzamt und dessen Recht auf Ausplünderung des Souveräns? – „Staatliche Sonderangebote, Drogenschlussverkäufe, staatliche Schleuderpreise für die Einstiegsdroge, Drogeninflation?“ – der Schnack von Cannabis als einer Einstiegsdroge ist längst widerlegt. Ob Einstieg oder nicht, ist zuvörderst eine Frage der je psychischen Disponiertheit. „Starke Kinder“ sind vor jedwedem Einstieg in die „Drogenwelt“ gefeit. Nicht jedes Angebot wird schon deswegen wahrgenommen, weil es eines gibt. Und selbst wenn Cannabis tatsächlich eine „Einstiegsdroge“ wäre: Was könnte man dann Sinnvolleres tun, als den Markt für Cannabis zu trennen von dem für die wirklich gefährlichen, chemischen Drogen?

In der Illegalität ist es tatsächlich so, daß derjenige, der einem „Gras“ verkauft, womöglich auch Speed, XTC und Kokain andrehen würde, weil er sowieso ein ganzes Sortiment hat. Die Daten aus den Niederlanden, inzwischen über 40 Jahre alt, sind eindeutig: Durch die Cannabislegalisierung wurde der Cannabismarkt von dem für die gefährlichen Drogen abgetrennt. – „Droht eine Neuauflage des geplanten Cannabiskontrollgesetzes (CannKG), das 2017 endlich und vernünftigerweise in Gesundheitsausschuss und Bundestag beerdigt worden war? Droht die Gefahr, dass mit dem neuen Milliarden-Markt, trotz staatlicher Kontrolle, die wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen und Lobby-Verbänden die gesundheits- und sicherheitspolitischen Aspekte ‚unterbuttern‘ werden, so wie dies heute schon in der Pharma-, Alkohol- und Tabakbranche der Fall ist?“ – was will er denn, der Kollege Kranz? Einen Abstinenzlerstaat mit Gesundheitsüberwachungs-Mullahs? – „Haben wir mit den legalen Drogen Alkohol und Tabak nicht schon genug Probleme in Deutschland?““ – nein, ich nicht. Ich kann damit leben. Und was „wir“ haben, ist mir ziemlich wurscht. Ich bin nicht „wir”. Ich habe ein verdammtes Problem mit diesen kleingeistigen „Wir“-Sagern in Deutschland, die noch jede persönliche Entscheidungsfreiheit auf dem Altar ihrer geschissenen Staatsgläubigkeit opfern würden.

Ungehemmte Bevormundungswelle

„Nur ein Beispiel zur Verdeutlichung: Ein problematischer Alkoholkonsum liegt bei etwa neun Millionen Deutschen in der arbeitsaktiven Altersgruppe zwischen 18 und 64 Jahren vor, so der „Epidemiologische Suchtsurvey” (ESA) für 2021; mindestens rund drei Millionen von ihnen sind stark problematische oder abhängige Trinker (siehe hier).“ – na also, da haben wir’s doch schon, respektive der Kollege Kranz hätte es zu haben: Cannabis legalisieren, Alkohol verbieten! Das ist die einzig logische Schlußfolgerung, die er aus seinem eigenen Gejammer über die Großgefahr ziehen kann. Alkohol hat ein hohes physisches Abhängigkeitspotential, Cannabis hat gar keines. Wenn er nicht ausgerechnet der bedenkenträgerische Kollege Kranz wäre, dann könnte er sich auch sagen, daß er ein Erwachsener ist, der niemanden braucht, um sich permanent vorsagen zu lassen, was er darf und was nicht. Das kann der Kollege Kranz für sich ganz allein entscheiden. Zumindest sollte er das können, so, wie die anderen Erwachsenen auch. Dieser ungehemmte Bevormundungswille in Kombination mit einem kollektivistischen Sicherheitsfimmel ist viel gefährlicher als jede Cannabispflanze. Was bildet sich der Kollege Kranz überhaupt ein? – Daß er mir mit seiner Reichsbedenkenträgerei auf den Sack gehen darf, wann immer ihm das einfällt? Es geht kein Schwein etwas an, ob ein Volljähriger in Deutschland einen Joint raucht oder nicht. Was ist das überhaupt für eine infantile Debatte hier?

„Will man vielleicht (Vorsicht, Sarkasmus!) mit der Drogen-Entkriminalisierung den stetigen Schrumpfprozess der (alkoholbedingten) Verkehrstoten stoppen? Oder will man eine schöne neue Einnahmequelle für Staat und Wirtschaft erschließen? Die Deutsche Hauptstelle für Suchtgefahren e.V. berechnete für das Jahr 2021 die Einnahmen aus der Alkoholsteuer auf 3,031 Milliarden Euro; wie viel mehr wird das bei der Drogenentkriminalisierung werden?“ – will „man“? Wer ist „man“? Und was für eine Drogen-Entkriminalisierung? Es geht um „Gras“, nicht um Drogen. Die Sache ist ganz einfach: Cannabis ist im Grunde ein „Pfennigartikel“, nicht teurer als Erdbeeren. Mehrwertsteuer drauf und gut isses. Das ist doch keine Fage der Legalisierung, sondern eine nach dem Umfang fiskalischer Gier. So, wie der Umgang mit allem zu jeder Zeit eine FRage nach dem Maß ist. Nicht Cannabis ist das Problem. Die Maßlosigkeit ist eines.

Allmacht: Die Kontrolle über die Kontrolle

Und schon der nächste Pseudo-Einwand: „Was wird aus dem ‚Konsumenten‘, wenn bei einer Verkehrskontrolle sein THC-Grenzwert über einem Nanogramm pro Milliliter Blut liegt? Richtig: Ein Straftäter. Denn das THC bleibt auch noch Tage und Wochen nach dem einmaligen Konsum im Blut und stellt bei einer Verkehrskontrolle immer einen Verstoß gegen § 24a Absatz 2 Straßenverkehrsgesetz dar.“ – oh Gott-o-Gott. Erstens einmal stimmt es nicht, daß THC noch Tage und Wochen so im Blut bleibt, daß es für die Verkehrssicherheit von Relevanz wäre, sondern ganz im Gegenteil: Während ein Biertrinker und seine Promillezahl noch Stunden nach dem Saufgelage verkehrssicherheitstechnische Relevanz hat, fällt die beim Kiffer etwa 2-3 Stunden nach dem Konsum eines Joints völlig weg, und zwar ganz egal, was sich in welchen Minimalstmengen noch in seinem Blut nachweisen läßt. Die Frage ist nicht, was sich in seinem BLut nachweisen läßt, sondern ob er sicher am Verkehr teilnehmen kann. Kann er. Und zwar wesentlich früher wieder, als einer, der ein Bierchen über den Durst getrunken hat.

„In diesem Fall aber hat die kontrollierende Polizei keinen Ermessensspielraum mehr – es setzt Strafverfahren und Punkte. Eine zusätzliche Konsequenz ist die garantierte Vorladung zur „MPU“ (medizinisch-psychologischen Untersuchung), im Volksmund: zum Idiotentest. Dieser stellt schon heute – bei über 90.000 alkoholbedingten MPUs pro Jahr – eine höchst lukratives Beratungsgeschäft dar. Wie wird dieses dann künftig dank Cannabisfreigabe erst richtig boomen?! Und Punkte wird es regnen – zumindest in Flensburg. Auch so kommt man zur ‚autolosen Gesellschaft‘.“ – wie gesagt: Pseudobedenkenträgerei. Dann muß eben mit der Cannabislegalisierung, die für sich genommen schon eine längst überfällige Anpassung an die Realität darstellt, eine Änderung jener Ermessensspielräume einhergehen, die der Polizei zur Verfügung stehen. Das ist doch alles kein Hexenwerk. Schließlich geht es bei Kontrollen offiziell um die Sicherstellung der Verkehrssicherheit und nicht um Ermessensspielräume. Es gibt gut dokumentierte Untersuchungen niederländischer Verkehrsinstitute und Universitäten zu der Frage, auf welche Weise und wie lange nach dem Cannabiskonsum die Verkehrssicherheit beeinträchtigt bleibt. Das ganze Datenmaterial ist seit Jahrzehnten vorhanden. Niemand muß das Rad neu erfinden. Eine Realitätsanpassung muß erfolgen – und gut isses. Wer Cannabis legalisieren kann, der kann auch polizeiliche Ermessensspielräume neu regeln. Was sollen diese Pseudo-Einwandskonstruktionen, Kollege Kranz?

Sonst noch was?

„Warum brauchen wir nach dem total vergeigten gesundheitspolitischen „Impfstoff“-Experiment nun auch noch dieses schon im Ansatz zum Scheitern verdammte rauschgiftpolitische Experiment?“ – warum schreibst du nicht über Sachen, bei denen du dich auskennst, Kollege Kranz? Ist ja unaushaltbar, dieses Geschreibsel. „Rauschgiftpolitisches Experiment“ – hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Langsam reicht’s. „Warum wurde die Grenze bei unglaublich hohen 20 bis 30 Gramm festgelegt? In den Niederlanden sind nur 5 Gramm für den Konsum erlaubt und die Belieferung der Coffee-Shops ist nach wie vor illegal.“ – und schon wieder falsch. In den Niederlanden wurde der Konsum nicht auf 5 Gramm maximal begrenzt, sondern der einmalige Einkauf wurde auf 5 Gramm begrenzt. Du kannst in Amsterdam ohne weiteres durch sämtliche Coffeeshops ziehen, dir überall jeweils 5 Gramm kaufen und dann mit einem halben Pfund nachhause gehen. Das verbietet kein Mensch. „In Luxemburg wurde die medizinische Verwendung erst 2018 zugelassen, ansonsten bleibt der Genuss illegal (ein entsprechender Gesetzesentwurf zur Entkriminalisierung liegt seit Jahren in den Schubladen und setzt dort, bewusst und gewollt, Moos an)“ – ja und?

In Luxemburg ist der Sprit billiger und der Durchschnittsbürger reicher. Wollen „wir“ alles so machen wie die Luxemburger? „In Belgien ist nur der private Konsum von bis zu 3 Gramm Cannabis (oder eine Pflanze/Person) entkriminalisiert (Pflanze und Cannabis werden jedoch beschlagnahmt), und auch das nur unter der Voraussetzung, dass dabei kein öffentliches Ärgernis erregt wird; ansonsten ist die medizinische Verwendung nur bei Multipler Sklerose zulässig.“ – ja und? Weil es Belgier und Luxemburger gibt, darf man in Deutschland nichts so machen wie die Niederländer oder gewisse Amerikaner? Belgien, Luxemburg – und? Sonst noch was? „Klarheit sollte übrigens darüber herrschen, was unter den Begriffen der „vollständigen” oder „teilweisen Legalisierung” zu verstehen ist“ – geht es jetzt um Begriffserklärungen oder ums Kiffen? Beim Kiffen ist eindeutig geklärt, was das ist.

Es spricht der Kriminalist

„Ich bin von Haus aus Kriminalist mit über 50-jähriger Berufserfahrung, selbst BDK-Mitglied (sogar fast der ersten Stunde), war über 10 Jahre lang der Vorsitzende von dessen Landesverbandes Rheinland-Pfalz und führte endlose Drogen-Liberalisierungs-/Entkriminalisierungs-Diskussionen mit Politikern, Verbandsfunktionären, Juristen, Journalisten, Pädagogen et cetera. Von daher sind mir fast alle Argumente sattsam bekannt.“ – offensichtlich nicht. Oder der Kollege Kranz war nicht in der Lage, deren Gültigkeit zu erfassen. Da ist wieder einer 50 Jahre lang für Kokolores bezahlt worden. Aus Steuergeldern wahrscheinlich. Ein Skandal! – „Felsenfest steht leider, dass nirgends und niemals irgendwo auf der Welt, irgendwann in der Geschichte eine Liberalisierung der Drogenpolitik zu einem Sieg über das Verbrechen geführt hat.“ – schon wieder falsch. Die Aufhebung der Prohibition in den USA führte evident zu einem gewaltigen Rückgang bei den Verbrechen im Zusammenhang mit der Prohibition. Und die Cannabisliberalisierung in den Niederlanden führte zu einem Rückgang des verbrecherischen „Anfixens“. – „Dass vielmehr das Gegenteil der Fall ist, muss sogar der BDK nach einem Vergleich der internationalen Lage ernüchtert konstatieren. Ich lege das intensive Studium des Positionspapiers allen gutgläubigen und missionarischen Drogenliberalisierern ans Herz – aber bitte bis zum Schluss lesen!“ – dieses ganze Gelaber ist völlig uninteressant. Cannabis legal – das ist es worum es geht. Kein Mensch redet in dem Zusammenhang von irgendwelchen anderen „Drogen“ oder „Verbrechen”. Es geht den Kriminalisten und den Staatsfetischisten einen feuchten Kehrricht an, welcher Erwachsene einen Joint rauchen will und welcher nicht. Es geht nämlich nicht um Kriminalität, sondern um Cannabis.

„Insoweit sind auch Aussagen wie diese hier von Benjamin Strasser, dem parlamentarischen FDP-Staatssekretär im Bundesjustizministerium, „wir werden die kontrollierte Abgabe von Cannabis in dafür lizenzierten Geschäften einführen und damit nicht nur den Schwarzmarkt austrocknen, sondern auch den Jugendschutz stärken und die Polizei entlasten“ (Instagram, 12. Februar 2022) nichts anderes als politische Sprüche, hohle Phrasen, ja fast größenwahnsinnige Sprechblasen, wie ich sie seit Jahrzehnten kenne. Hier wird die eierlegende Wollmilchsau versprochen, aber bitte auch noch flugfähig! Vordergründig sollen auch durch diese Art der Entkriminalisierung der Konsumentenkriminalität personelle Ressourcen der Polizei freigesetzt werden, die für die Bekämpfung der großen, der organisierten Drogenkriminalität frei würden. Auch die manche geradezu blendende Aussicht gefällt ungemein, dass aus den Drogen-Steuermehreinnahmen eine intensivere Bildungs-, Aufklärungs- und Präventionsarbeit finanziert werden könne. Allein, mir fehlt der Glaube…“ – das ist offensichtlich, Kollege Kranz. Und nicht nur der fehlt.

Notorisches Problem des Staatsfetischisten

„Letztlich sind aber alle Bemühungen der Cannabis-Legalisierung „für die Katz“: Dem Vorhaben stehen nicht nur die UN- und EU-Richtlinien im Wege, sondern auch die aktuelle Lebenswirklichkeit, und zwar auf allen Kontinenten. Ebenso übrigens wie dringende Probleme der nahen Zukunft: Wo sollen überhaupt die gigantischen Treibhäuser hingebaut werden, die es braucht, um die nationale Nachfrage nach Cannabis zu befriedigen? Fachkräfte hätten wir ja inzwischen mehr als genug – aber wie sollen diese Gewächshäuser beheizt, beleuchtet und bewässert werden? Am Ende bleibt die bittere Erkenntnis: Die Gesundheitssphinx hat wieder mal zugeschlagen – ahnungslos wie eh und je durch die Nacht und durch den Tag.“ – ein vollkommen ignorantes, staatfetischistisches Meinungs-Bla-Bla von Anfang bis Ende. Es gibt keine „dringenden Probleme der nahen Zukunft“, die etwas anderes wären als – wenn überhaupt – „drängende Probleme“ – und die Cannabislegalisierung ist garantiert keines davon. Es gibt einen ganzen Sack voll mit anderen dringenden oder drängenden Problemen. Neben dem Ukraineproblem, dem Energieproblem, dem Deindustrialisierungsproblem, dem Problem der schleichenden Enteignung und dem Grünenproblem ist der deutsche Staatsfetischist ein notorisches.

Wer kiffen will, der kifft. Wer nicht, der eben nicht. Einen kranzstaatlichen Schutzpatron braucht in der Frage kein erwachsener Mensch. Und gigantische Treibhäuser braucht ebenfalls kein Mensch, der gelegentlich einen Joint rauchen will, anstatt sich einen hinter die Binde zu kippen. „Gigantische Treibhäuser“ – Wa-wa-wahnsinn. Dem Kollegen Kranz empfehle ich, sich einmal tiefenpsychologisch analysieren zu lassen zu der Frage, wo seine hanebüchene Staatsgläubigkeit samt seiner Bereitschaft, anderen Leuten deren Eigenverantwortlichkeit und Entscheidungsfähigkeit abzusprechen, ihre Wurzeln hat. Niemand muß wegen der Cannabislegalisierung kiffen. Und nicht einer wird wegen der Legalisierung damit anfangen. So schaut’s aus. Meinungen dazu sind erläßlich.