Famoser Triumph für Tim Kellner – Klatsche für Faeser

Nach dem Ende ihrer unsäglichen Amtszeit bekommt Ex-Innenministerin Nancy Faeser in immer kürzeren Abständen die juristische Quittung für ihre Verfehlungen und persönlichen Empfindlichkeiten präsentiert. Als sie in diesem Frühjahr – glücklicherweise letztmals –, die Polizeiliche Kriminalstatistik vorstellte und dabei schamlos-feixend in die Kameras lachte, nahm der als „Love Priest“ bekannte Satiriker Tim Kellner dies zum Anlass, einige überaus berechtigte kritische Fragen und Kommentare an Faeser loszuwerden. Angesichts ihres geschmacklosen Auftritts, bei dem sie Statistiken über Schwerverbrechen offensichtlich bestens gelaunt vortrug, stellte er unter anderem die berechtigte Frage: „Nancy Faeser, ganz direkt gefragt: „Bist du noch ganz dicht in deiner Birne?“, ergänzt um die Feststellung: „Flankiert von zwei Schergen aus dem Wahrheitsministerium der DDR 2.0 macht man sich gemeinsam über Messermorde, Gruppenvergewaltigungen und Femizide lustig“.

Die Reaktionen waren erwartbar: Ein wachsamer Bürger in diesem Stammland der Meldemuschis erstattete daraufhin heldenhaft Anzeige; kurz darauf stellte Faeser ihrerseits – auf fürsorglich-aufmerksame Anfrage (besser: Anregung) der Berliner Polizei und eines für sie dort offenbar zuständigen eigenen Sachbearbeiters hin, der sich servil wie ein Fanboy beim Büro der Ministerin anbiederte – zusätzlich Strafantrag gegen Kellner wegen Beleidigung und „Hasskriminalität“. Wie auch im Falle eines früheren Strafantrags gegen den Love Priest wegen der Verwendung der Formulierung “aufgedunsene Dampfnudel“ entblödete sich die Ministerin nicht, den Antrag selbst zu unterzeichnen.

Peinlich für eine Volljuristin

Im Fall von Kellners Kommentierung des entweder asozialen oder unachtsam-empathielosen Verhaltens der Ministerin bei der PK-Vorstellung jedoch war die Rechtslage allzu eindeutig – denn nur eine einzige Stellungnahme von Kellners Rechtsanwalts Markus Haintz (der übrigens auch Ansage! seit Jahren vertritt) genügte bereits, um die Staatsanwaltschaft Detmold zur Einstellung des Verfahrens zu veranlassen. Der Grund dafür lag auf der Hand: Als Volljuristin hätte Faeser wissen müssen, dass Kellners Äußerungen in keiner Weise justiziabel sind und ihr Strafantrag daher von vornherein aussichtslos war. Interessanterweise hatte dies auch der besagte “Faeser-Groupie” in der Berliner Staatsanwaltschaft übersehen, was einmal mehr zeigt, welche Flaschen heutzutage als Volljuristen firmieren dürfen.

Dass es mit Faesers juristischer Kompetenz nicht allzu weit her ist, ist indes keine Überraschung – schließlich hatte sie dies zuvor schon mehrfach eindrucksvoll bewiesen: Ihr völlig willkürliches Verbot des Magazins „Compact“ wurde vor einem halben Jahr absehbarerweise ebenso aufgehoben wie letzte Woche das von ihr verhängte Verbot der Gruppierung „Hammerskins“. Faeser, die immer mehr linksextreme Aktivistin als Politikern war, hat ihr Amt einzig und allein dazu genutzt, staatliche Organe für ihren Dauerkampf gegen den rechten Popanz zu missbrauchen.

Empfindlicher Dämpfer

Der Verfassungsschutz wurde unter ihrer Ägide zur Gesinnungspolizei des Linkstaates umgebaut. Wegen ihrer krankhaften Rechts-Obsession schmachten vermeintliche “Reichsbürger-Putschisten” das vierte Weihnachten in Folge in Haft, ohne dass der Millionen an Steuergeld verschlingende Schauprozess gegen sie bislang auch nur den allergeringsten Beweis für irgendwelche ernsthaften Umsturzpläne oder gar konkrete Vorbereitungen dazu geliefert hätte. Die wahren Gefahren in Deutschland, nämlich vor allem Islamismus und Linksextremismus, dem Faeser selbst zuneigt, verharmloste und ignorierte sie. Ihre Amtszeit war ein Tiefpunkt in der Geschichte der Bundesrepublik. Selbst in einem Kabinett mit Robert Habeck, Annalena Baerbock und Karl Lauterbach ragte ihre Unfähigkeit noch heraus. Der Schaden, den sie dem Rechtsstaat und der Reputation des Bundesinnenministeriums zugefügt hat, ist unermesslich.

Kellner und Haintz haben es nun immerhin geschafft, dieser völlig unbegründeten Selbstherrlichkeit einen weiteren Dämpfer zu versetzen – wenn auch nicht davon auszugehen ist, dass dies bei einer derart verbohrten Person zu einem Umdenken führt. Sofern der Fall auch nur ein Quäntchen dazu beiträgt, dass eine solche Person nie mehr politische Verantwortung in diesem Land bekommt, was die Mühe nicht umsonst.