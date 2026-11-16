Faschismus im neuen Gewand? Wenn der “Kampf gegen rechts” selbst autoritär wird

Wer Meinungsfreiheit verteidigen will, muss sie auch seinen politischen Gegnern zugestehen. Doch in Frankreich und Deutschland zeigen aktuelle Ereignisse, wie schnell der Kampf gegen vermeintlich falsche Meinungen in Forderungen nach Verboten und sogar in Gewalt umschlagen kann. In Frankreich sorgt der konservative, weit rechts stehende Nachrichtensender CNews für heftige politische Auseinandersetzungen. Wie die “Neue Zürcher Zeitung” berichtet, fordert eine Petition mit mehr als einer Million Unterschriften das Verbot des Senders. Besonders bemerkenswert ist die Unterstützung aus dem Umfeld der linksradikalen Partei La France insoumise (LFI) von Jean-Luc Mélenchon. “CNews” wird vorgeworfen, einseitig zu berichten, Ressentiments zu schüren und rechtsextremen Positionen Raum zu geben. Solche Vorwürfe müssen untersucht werden; doch rechtfertigen sie ein Verbot?

Der Fall weckt Erinnerungen an den “Compact“-Verbotsversuch durch Nancy Faeser und zahlreiche Versuche, auch in Deutschland, missliebige Medien wegzuzensieren oder wirtschaftlich zu vernichten. Die entscheidende Frage, um die es hier eigentlich geht, ist grundsätzlicher Art: Wer bestimmt denn künftig, welche Nachrichten und Meinungen die Bevölkerung noch hören und sehen darf? In einer Demokratie dürfen Medien kritisiert, kontrolliert und bei Gesetzesverstößen sanktioniert werden. Aber eine politische Mehrheit darf nicht einfach entscheiden, dass ein unbequemer Sender verschwinden muss. Heute trifft es “CNews”, morgen vielleicht einen linken Sender. Und übermorgen jeden Journalisten, der den Mächtigen widerspricht.

Ist der Faschismus wirklich überwunden?

In der Nacht zum 13. November 2026 wurde in Berlin-Charlottenburg das Auto von “Nius“-Chef Julian Reichelt vorsätzlich angezündet. Der Staatsschutz ermittelt. Auf der linksextremistisch eingestuften Internetplattform Indymedia erschien ein Bekennerschreiben, dessen Echtheit die Polizei noch prüft. Reichelt selbst sieht darin einen gezielten politischen Einschüchterungsversuch. Ob man Reichelts journalistische Arbeit schätzt oder ablehnt, spielt bei der Bewertung dieser Tat überhaupt keine Rolle; ein brennendes Auto ist kein Argument. Brandstiftung ist keine politische Debatte. Und Gewalt gegen Andersdenkende ist kein demokratischer Widerstand. Wer versucht, Journalisten durch Gewalt zum Schweigen zu bringen, greift die Freiheit an, auf die er sich möglicherweise selbst beruft.

Der historische Faschismus war eine autoritäre, antidemokratische Bewegung, die politische Gegner unterdrückte, Gewalt verherrlichte und den Staat einer totalitären Machtvorstellung unterordnen wollte. Er war historisch gesehen vor allem mit der extremen Rechten verbunden. Doch autoritäre Methoden sind nicht ausschließlich an eine politische Richtung gebunden. Auch Menschen, die sich selbst als Antifaschisten verstehen, können demokratische Grundsätze verletzen, wenn sie Andersdenkende einschüchtern, Gewalt rechtfertigen oder politische Gegner mundtot machen wollen. Das macht sie nicht automatisch zu Faschisten. Aber es offenbart einen gefährlichen Widerspruch. Wer Freiheit nur für die eigene politische Überzeugung fordert, verteidigt nicht die Freiheit, sondern die eigene Macht.

Die Demokratie braucht Widerspruch

Besonders problematisch wird es, wenn politische Gruppen davon überzeugt sind, allein auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Wer sich selbst grundsätzlich als gut betrachtet und den politischen Gegner ausschließlich als böse, verliert leicht die Bereitschaft zur Auseinandersetzung. Aus Meinungsverschiedenheiten werden moralische Urteile. Aus politischen Gegnern werden Feinde. Und aus dem Wunsch, diese Feinde zu bekämpfen, kann die Rechtfertigung von Einschüchterung und Gewalt entstehen. Diese Entwicklung ist nicht auf linke Bewegungen beschränkt. Auch Rechtsextremisten bedienen sich solcher Mechanismen. Gerade deshalb müssen demokratische Maßstäbe für alle gelten.

Eine freie Gesellschaft erkennt man nicht daran, wie freundlich sie mit Menschen umgeht, die ohnehin die Mehrheitsmeinung vertreten. Man erkennt sie daran, wie sie mit unbequemen, provozierenden und unpopulären Stimmen umgeht. Natürlich hat Meinungsfreiheit Grenzen. Volksverhetzung, strafbare Drohungen und Aufrufe zu Gewalt sind keine schutzfähigen Freibriefe! Doch zwischen einer strafbaren Äußerung und einer politisch unerwünschten Meinung besteht ein fundamentaler Unterschied. Eine Demokratie muss diesen Unterschied aushalten. Wer “CNews” für einseitig hält, kann den Sender kritisieren. Wer “Nius“ für unseriös hält, kann versuchen, deren Berichterstattung z widerlegen. Wer Julian Reichelt widersprechen möchte, kann dies öffentlich tun. Aber niemand hat das Recht, einen politischen Gegner durch Feuer, Drohungen oder Einschüchterung zum Schweigen zu bringen.

Der einseitige Verfassungsschutz

Und welche Rolle spielt eigentlich unser vorgeblicher Verfassungsschutz? Während die AfD seit Jahren intensiv beobachtet und öffentlich über ihre Einstufung diskutiert wird, stellt sich die Frage, ob linksextremistische Entwicklungen mit derselben politischen Aufmerksamkeit verfolgt werden. Dabei sind die Zahlen mehr als alarmierend. Laut Verfassungsschutzbericht 2025 stieg die Zahl linksextremistischer Gewalttaten um rund 61 Prozent auf 856. Das gewaltorientierte linksextremistische Personenpotenzial erreichte mit 11.600 einen neuen Höchststand. Gleichzeitig musste das Bundesamt für Verfassungsschutz im Februar 2026 vor dem Verwaltungsgericht Köln eine juristische Niederlage hinnehmen. Die Hochstufung der gesamten AfD zur „gesichert rechtsextremistischen Bestrebung“ durfte vorläufig nicht aufrechterhalten werden; die Beobachtung als Verdachtsfall bleibt allerdings rechtmäßig.

Das wirft jedoch eine grundsätzliche Frage auf. Wird der Verfassungsschutz seinem Auftrag gerecht, wenn in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem die AfD im Mittelpunkt steht, während linksextremistische Gewalt weit weniger politische Aufmerksamkeit erhält? Der Verfassungsschutz hat keinesfalls die Aufgabe, eine bestimmte politische Richtung zu bekämpfen. Er soll unsere freiheitliche demokratische Grundordnung schützen, unabhängig davon, ob ihre Gegner von rechts, von links oder aus anderen extremistischen Milieus kommen. Eine Demokratie braucht keinen Verfassungsschutz mit politischer Schlagseite. Sie braucht einen Verfassungsschutz, der auf beiden Augen gleichermaßen wachsam ist.

Die FDGO: Verfassungsprinzip oder politische Kampfparole?

Kaum eine politische Rede kommt heute noch ohne die Beschwörung der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“, kurz FDGO, aus. Politiker nahezu jeder Couleur, Regierungsvertreter, Oppositionelle und politische Aktivisten berufen sich beinahe inflationär auf sie. Man könnte beinahe meinen, wer diesen Begriff nur oft genug wiederholt, habe damit bereits bewiesen, auf der richtigen Seite der Demokratie zu stehen. Doch was bedeutet er eigentlich? Im Kern geht es um die Menschenwürde, das Demokratieprinzip und die Rechtsstaatlichkeit. Dazu gehören freie Wahlen, politische Gleichberechtigung, die Bindung staatlicher Macht an Recht und Gesetz, sowie die Möglichkeit, Regierungen friedlich abzuwählen.

Die FDGO schützt gerade auch diejenigen, die der Regierung widersprechen. Sie verlangt keine Zustimmung zur jeweils herrschenden Politik und schon gar keine einheitliche Weltanschauung. Umso bedenklicher ist es, wenn dieser Begriff in politischen Auseinandersetzungen zum moralischen Gütesiegel für die eigene Position und gleichzeitig zum Verdachtsinstrument gegen andere wird. Wer eine Regierung kritisiert, ihre Entscheidungen infrage stellt oder grundlegende politische Veränderungen fordert, stellt damit nicht automatisch die demokratische Ordnung infrage. Im Gegenteil: Kritik, Widerspruch und politischer Wettbewerb gehören zu ihrem Wesen.

Die Grundsatzfrage

Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, wer die FDGO am häufigsten beschwört, sondern wer ihre Prinzipien tatsächlich respektiert, insbesondere dann, wenn es um die Rechte politischer Gegner geht. Die FDGO ist kein Eigentum einer Partei, einer Regierung oder einer politischen Bewegung. Sie gehört allen Bürgern. Und sie schützt nicht nur die Freiheit derjenigen, die recht haben wollen, sondern auch die Freiheit derjenigen, die anderer Meinung sind.

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Es ist absolut müßig, heute darüber zu streiten, ob autoritäres Denken heute links oder rechts steht. Absolut zentral ist die Frage, ob wir bereit sind, es auch dann zu erkennen, wenn es aus dem eigenen politischen Lager kommt. Die Freiheit stirbt nicht erst, wenn ein Staat die Presse verbietet. Sie gerät bereits unter Druck, wenn Menschen Angst bekommen, ihre Meinung öffentlich zu äußern. Wer im Namen der Freiheit die Freiheit anderer bekämpft, hat ihren Sinn nicht verstanden!