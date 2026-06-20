Fauci, Drosten und die große Corona-Vertuschung: US-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard lässt zum Abschied die große Bombe platzen

In ihrer letzten Pressemitteilung vor Ausscheiden aus ihrem Amt hat US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard noch einmal aufgezeigt, welch ein unfassbares Menschheitsverbrechen die politisch inszenierte Corona-Tragödie war. Sie bestätigte auch, was in Deutschland dank der Erkenntnisse des Physikers Roland Wiesendanger seit Jahren bekannt ist – nämlich, dass Anthony Fauci, der damalige Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID), außerdem langjähriger oberster Gesundheitsbeamter der USA und Präsidentenberater, Millionen Dollar an amerikanischem Steuergeld für die gemeingefährliche Gain-of-Function-Forschung an Fledermaus-Coronaviren am Wuhan Institute of Virology (WIV) in China bereitgestellt hatte – und zwar im Zusammenhang mit der Entwicklung von „universellen Impfstoffen“ für die Pharmaindustrie. Es habe sich um eine hochgefährliche und unethische “Forschung” gehandelt, “die heute weithin als Ursache des unbeabsichtigten Laborlecks gilt, das die Pandemie auslöste“, so Gabbard.

Auf der Website ihrer Behörde veröffentlichte sie zudem neue Nachrichten und Dokumente, die aufdecken, „wie Fauci mit politisch motivierten Führungskräften der Nachrichtendienste zusammenarbeitete, um die Wahrheit über sein Handeln, den Ursprung des Virus durch das Laborleck und seine Rolle bei der Steuerung der US-amerikanischen Finanzierung dieser gefährlichen Forschung zu unterdrücken, die unermesslichen Schaden und unzählige Todesopfer verursachte“. Laut Gabbard wird dadurch belegt, dass Fauci 2024 log, als er vor dem Kongress unter Eid jegliche Kenntnis von oder Beteiligung an Gesprächen mit Geheimdienstmitarbeitern über Virusforschung abstritt. Fauci ließ Mitarbeiter, die die Lüge eines natürlichen Ursprungs des Corona-Virus nicht mittragen wollten, einschüchtern oder feuern, und vertuschte die Wahrheit auch gegenüber den US-Behörden – vor allem den Geheimdiensten – immer wieder nach Kräften. „Dies enthüllte ein klares Muster der Unterdrückung abweichender Meinungen, der Einschüchterung von Kritikern und der Vertuschung von Beweismitteln, was die Integrität der Nachrichtendienste untergrub und dem amerikanischen Volk schadete“, so Gabbard weiter.

Laborursprung so gut wie sicher – aber geleugnet

Das nun veröffentlichte Material, das die verbrecherischen Machenschaften Faucis bestätigt, war das Ergebnis einer einjährigen Überprüfung geheimer Dokumente im Rahmen des Transparenzauftrags von Präsident Donald Trump, so Gabbard. Ihre Behörde trug Aussagen von Whistleblowern der Nachrichtendienste zusammen, die für ihre Kritik an der Manipulation von Geheimdienstinformationen über den Ursprung des Virus gemaßregelt wurden. Die Dokumente belegen erneut, dass eine Gruppe hochrangiger Virologen um Fauci die Weltöffentlichkeit täuschten und belogen. Besonders brisant: Eben in diesem Kreis war auch der deutsche “Corona-Papst” Christian Drosten. Die Wissenschaftler verständigten sich in einer Telefonkonferenz am 1. Februar 2020 darauf, der Bevölkerung westlicher Länder einzureden, dass es einen natürlichen Ursprung des Corona-Virus gab – obwohl man sehr wohl plausible, wenn nicht sogar eindeutige Hinweise auf den Laborursprung hatte.

Außerdem erschien in der Medizin-Zeitschrift „The Lancet“ ein von 27 führenden Virologen unterschriebener offener Brief, in dem die Labortheorie als „Verschwörungstheorie“ gebrandmarkt wurde. Damit war der Ton für die kommenden Jahre gesetzt: Wer es fortan wagte, die Autorität dieser Koryphäen anzuzweifeln, war erledigt und galt als „Corona-Leugner“, Wissenschaftsfeind“, „Verschwörungstheoretiker“, “Schwurbler” et cetera – Feindbilder, die bis heute für kritische Dissidenten auch bei anderen Themen von Klima bis Ukraine zur Diskreditierung verwendet werden. Tatsächlich findet sich inzwischen sogar eine ganze Reihe von Unterlagen, die bestätigen, dass das Corona-Virus im Labor herangezüchtet und diese Tatsache systematisch vertuscht wurde. Fauci war in den USA und global dabei eine Schlüsselgestalt – genauso wie Drosten in Deutschland, dem es dank verhinderter Aufarbeitung des Corona-Sumpfs und einer voreingenommenen Justiz bis heute gelingt, Wiesendanger das Aussprechen dieser und anderer Wahrheiten gerichtlich verbieten zu lassen. Dabei geht es inzwischen um weit mehr als nur Fehleinschätzungen und unwirksame Maßnahmen.

Denkwürdiges Fazit

Denn allerspätestens jetzt, mit Gabbards Offenlegungen, ist erwiesen und offenkundig, was bereits die RKI-Files nahegelegt hatten: Dass es sich hier nämlich um eines der größten Verbrechen aller Zeiten handelt. Ein von skrupellosen Frankenstein-Wissenschaftlern manipuliertes Virus brach aus dem vermeintlichen “Hochsicherheitslabor“ aus, woraufhin wurde die ganze Welt ins Chaos gestürzt wurde. Die Gunst der Stunde wurde genutzt – und manche sehen darin sogar das eigentliche Motiv – nicht nur für beispiellose Machtanmaßungen und Testläufe künftiger Notstandsregimes, sondern auch für astronomische Gewinne der Pharmaindustrie und der Multimilliardäre, die in der Viren- und Impfstoffforschung massiv investiert waren. Im Zuge dessen wurden Milliarden von Menschen bestenfalls völlig wirkungslose, vielfach lebensgefährliche oder gar tödliche Impfstoffe aufgezwungen, deren Nebenwirkungen unendlich schädlicher waren als das Virus, gegen das sie erfolglos verabreicht wurden.

Gabbards denkwürdiges Fazit lautet daher: „Die COVID-19-Pandemie hat Millionen unserer amerikanischen Mitbürger und unzähligen Menschen weltweit unermessliches Leid zugefügt. Nach Jahren der Lügen, Zensur und Vertuschung verdient die amerikanische Bevölkerung Transparenz, Wahrheit und Rechenschaftspflicht. Die Taktiken, mit denen die Wahrheit verschleiert wurde, stammen direkt aus dem Lehrbuch des Tiefen Staates: Politisierte, eigennützige Führungskräfte wie Dr. Fauci vertuschten ihr eigenes Fehlverhalten und ihren Machtmissbrauch, manipulierten Geheimdienstinformationen, logen vor dem Kongress und untergruben die Autorität eines ordnungsgemäß gewählten Präsidenten, indem sie ihm den Zugang zu wichtigen Fakten verweigerten, die für die Sicherheit des Landes notwendig waren. Es ist an der Zeit, dass die amerikanische Bevölkerung die Wahrheit erfährt.“ Dies gilt nicht nur für das amerikanische Volk, auch alle anderen müssen endlich erfahren, was ihnen jahrelang angetan wurde: Angeblich unanfechtbare Grundrechte wurden per Federstrich außer Kraft gesetzt, Menschen gegeneinander aufgehetzt, Familien für immer gespalten und zahllose wirtschaftliche Existenzen vernichtet. Und das alles nur, weil eine elitäre Schar skrupelloser Wissenschaftler um jeden Preis verhindern wollte, dass je bekannt wird, wie sehr ihre perversen Experimente aus dem Ruder gelaufen sind. Das ist die wahre Ursache der Corona-Tragödie.