„Fauxpax“ im Vatikan: Zutritt für AfD-Fraktion bei Papst-Amtseinführung verweigert

Der anlässlich der Amtseinführung Papst Leos XIV. in Rom weilenden kirchenpolitischen Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion, Nicole Höchst, wurde gestern durch einen Mitarbeiter der deutschen Botschaft der Zugang zum Campo santo teutonico verweigert. Während der neue Papst am Sonntag anlässlich seiner Inauguration zur “Überwindung der Spaltungen” aufrief, leistete sich ein Mitarbeiter der Deutschen Botschaft einen diplomatischen Fauxpas, der den Friedensbemühungen Leos XIV. komplett zuwiderläuft. Höchst wurde nicht eingelassen – weil sich auf dem Campo angeblich nur geladene Gäste des Bundestagspräsidiums befänden.

Zunächst war ihr nur ein Sitzplatz durch die Deutsche Botschaft von Ort verweigert worden – und das, obgleich eine Einladung vorlag. Ganz kurzfristig hieß es dann aber, diese Einladung beinhaltete “keinen Sitzplatz”. Doch auch als längst klar war, dass genügend Plätze frei bleiben würden, versuchte man Höchst und ihre Begleiter wegzuschicken. Letztlich bekam die Delegation der AfD dann “Asyl” bei der US-Delegation, wo ebenfalls Plätze frei geblieben waren.

Handfester Skandal

Höchst dazu: „Es ist skandalös, wie bestimmte Leute selbst dieses Ereignis missbrauchen, um ihre Politik der Spaltung und Verachtung gegenüber Andersdenkenden selbst in den Vatikan zu tragen. Über 10 Millionen Wähler bleiben auch auf dem Heiligen Campus der Deutschen ausgesperrt. Ganz gegen die Wünsche des Heiligen Vaters wird selbst an so heiligen Orten auf Spaltung und Zwietracht gesetzt.” Dennoch will die Abgeordnete diesen Tag in dankbarer Erinnerung behalten: „Papst Leo XIV hat unsere Herzen und die der ganzen Welt mit seiner Botschaft zutiefst berührt. Wir sind Teil dieser Welt und wünschen Papst Leo XIV Gottes Segen für sein Pontifikat!“, sagte Höchst.

Höchst und ihr Parteifreund Petr Bystron, Europaabgeordneter der MEP-Fraktion, hatten bereits als offizielle Vertreter der Alternative für Deutschland am Begräbnis von Papst Franziskus in Rom teilgenommen, während Friedrich Merz diesem Ereignis ferngeblieben (!) war. Auch bei Empfängen in der Berliner Nuntiatur ist die AfD-Delegation seit Jahren als selbstverständlicher Gast mit dabei. Zudem gilt die AfD als jene Partei in Deutschland, die noch am deutlichsten katholische Grundsätze in der Politik umzusetzen bereit ist. Umso unverständlicher mutet daher der gestrige Affront gegen die Partei an. Einen ähnlichen Fauxpas hat sich gestern übrigens auch Ursula von der Leyen vor aller Welt geleistet:

Um diese Peinlichkeit auch für die Leute verständlich zu machen, die wenig Ahnung von Taktgefühl haben: Wie würden unsere Medien toben, würde Merz zum Beispiel eine Synagoge ohne Kippa betreten oder eine Moschee mit seinen Schuhen? Wie es richtig geht, haben demgegenüber der polnische Präsident Andrzej Duda und seine Gattin gezeigt:

