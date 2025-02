Feigheit hat jetzt ein Gesicht

“Manchmal, da fallen mir Bilder ein…”, singt Reinhard Mey. Sie werden sicher auch schon die Erfahrung gemacht haben: Bestimmte Schlüsselbegriffe, derer wir uns bedienen, sind unweigerlich mit bestimmten Bildern verknüpft, wobei der Variationsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt sind. Meist kommen einem Bilder aus unserer nächsten Umgebung in den Sinn, wenn wir zum Beispiel über „Liebe“ reden – etwa von unseren Lebensgefährten oder unseren Kinder; beim Wort „Zuwendung“ mögen es die Eltern sein. Dann gibt es wiederum Bilder, die sich allgemeinen Gebrauchs erfreuen: Viele denken bei dem Begriff „Mut“ an Oberst Graf Schenk von Stauffenberg, der sich durch den kriegsgeilen Mob der Straße nicht einschüchtern ließ und sein fehlgeschlagenes Attentat auf Adolf Hitler mit seinem Leben bezahlte. Oder beim Begriff „Katastrophe“ drängt sich jedermann sofort das Bild von Robert Habeck auf – was angesichts der vielen Katastrophen heutzutage wahrlich keine geringe Leistung ist.

Manche Begriffe ermangeln allerdings noch einer allgemeinen Assoziation: Etwa der Begriff „Feigheit“. An wen sollte man da schon zuerst denken, wenn doch zum Beispiel ganze Völker zum großen Teil aus Feiglingen und Hasenfüßen bestehen? Nun – die Sorge sind wir jedenfalls los. Denn seit dem 31. Januar 2025 hat auch der Begriff „Feigheit“ ein Gesicht – und zwar das von Friedrich Merz. Bevor nun irgendeine niederbayerische Staatsanwaltschaft in die Mottenkiste der Volksverhetzungsparagraphen greift, wollen wir nachfolgend rasch die nötigen Beweise für unsere Behauptung vorlegen.

Der kleine Unterschied (zwischen Merz und Bismarck)

Ich weiß nicht, ob es so etwas in der Geschichte und der Politik schon einmal gegeben hat: Da stellt sich einer hin und behauptet den einen Tag genau das Gegenteil von dem, was er vortags – mit den ihm zu Gebote stehenden dürftigen rhetorischen Mitteln – noch zum Besten gegeben hat, und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Inzwischen stellen die Leute ihre Uhr nicht mehr nach der offiziellen Zeitangabe des amtlichen Telefondienstes, sondern nach den Umfallern des Friedrich Merz. Da ist man immer auf der richtigen Seite. Auch Friedrich Merz muß man natürlich das Recht zubilligen, seine Meinung zu ändern. Starres Festhalten an überkommenen Ideologien oder Prinzipen, die gestern noch Gültigkeit hatten, ist das Gegenteil von kluger Politik; siehe die gescheiterte Ampelregierung, siehe das gerade zusammenklappende Bündnis Sarah Wagenknecht – von den Rest-Trümmern der Linkspartei ganz zu schweigen.

Einer der ganz großen in unserer politischen Ahnenreihe, Otto von Bismarck, war Großmeister darin, seine Ziele mit häufig wechselnden Partnern zu erreichen. Und ein beim ersten Widerstand zusammenknickender Schwächling war dieser Mann erst recht nicht; vor dem hatte sogar sein eigener König Angst. Im Frühjahr 1866, so berichtet Bismarck selber, war er der meistgehasste Mann in Deutschland, die Leute hätte vor ihm ausgespien und mit Knallerbsen geworfen, wenn er sich auf der Straße zeigte. Der Mann, auch der “Eiserne Kanzler” genannt, hatte ein Ziel – und um das zu erreichen, nahm er die Schmähungen und den Zorn der Straße in Kauf. Sein Ziel, die deutsche Einigung, hat er dann auch wirklich erreicht. Da jubelten ihm dann wieder alle zu.

Kein Ziel außer dem einen

Friedrich Merz hat auch ein Ziel – oder sagen wir besser: Er hat kein Ziel außer dem einen, endlich und wenigstens einmal im Leben Bundeskanzler zu werden – und sei es nur für kurze Zeit. Das Fatale ist, dass das jeder merkt. Seine Auftritte sind von so dilettantischer schauspielerischer Qualität, dass es für jeden Betrachter zur beinahe körperlichen Qual wird, diese peinliche Art der Selbstdemontage mitansehen zu müssen. Ähnlich erginge es einem Zuhörer, der die Versuche eines mittelmäßigen Pianisten mitleiden muß, der sich nur deshalb für Wladimir Horowitz, hält weil er mit extra großer Fliege zum Frack auftritt. Es bereitet nahezu körperliche Schmerzen, solch ein peinliches Drama mit ansehen zu müssen.

Aber das alles, – seine schwache Persönlichkeit, sein Wankelmut, seine Hasenfüßigkeit – machen Merz noch nicht zum Feigling. Nein, Feigheit ist mehr, Feigheit ist schlimmer. Feigheit in der Politik bedeutet immer, dass man jemanden, um dessen Vertrauen man im Wahlkampf mit edlen Vorsätzen und Versprechungen geworben hat, im Stich lässt, nur um die eigene Haut zu retten. Sehen wir den Tatsachen ins Auge.

Deutschland mag untergehen – aber euch nehm‘ ich mit…

Wann hat es das schon jemals gegeben, dass ein ehemaliges Regierungsoberhaupt aus den Trümmern seiner politischen, menschlichen und wirtschaftlichen Hinterlassenschaft hervorkriecht, um denjenigen, die das ganze Elend jetzt aufräumen und wieder ins Lot bringen sollen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, nach dem Motto: Deutschland mag untergehen, aber euch nehm‘ ich mit?!? Sie haben sicher nicht lange raten müssen: Die Rede ist von Angela Merkel, der Urheberin der Misere, in der sich Deutschland zum Gaudium (oder zum Entsetzen) der Welt da draußen befindet. Es ist schon erstaunlich, wie ungeniert und eiskalt Merkel ihre eigene Partei, die CDU, und ihren eigenen, verzweifelt um Anerkennung ringenden Nachfolger Friedrich Merz 14 schlappe Tage vor der Wahl abserviert.

Und das Schlimmste ist, dass Merkel in der Beurteilung ihrer buckligen Nachkommenschaft sogar recht hat: Wenn man das angstgetriebene Lavieren ihrer Partei und ihres Spitzenkandidaten Merz zwischen dem randalierenden Berufspöbel auf der einen und den verzweifelten Eltern ermordeter Kinder, vergewaltigten Frauen und abgestochenen Männer auf der anderen Seite mitverfolgt, dann waren solche politischen Figuren für Merkel nie ernstzunehmende Gegner – und sie sind es bis heute nicht. Eher bis zum Platzen aufgeblasene Möchtegern-Machos und Angsthasen, mit denen eine echte Frau spielend fertig wird.

Die verpaßte Chance des Friedrich Merz

Aber jetzt – so dachte man zumindest bis vor kurzem – könnten sich Friedrich Merz und seine Mannschaft doch freischwimmen! Wenigstens jetzt könnte er nun Ross und Reiter nennen, wenigstens jetzt zeigen, dass er ein Hinterteil in der Hose besitzt, dass er Format und innere Größe hat – eben all das, was man früher von einem Staatsmann erwartete!? Versucht hat er‘s, das ist wahr. Aber kaum schickte sich Angela Merkel an, auch nu zu husten, da war Merz auch schon wieder an schwerster Pneumonie erkrankt. Er zeigte sich gedemütigt wie ein aufmüpfiger Dackel, der seiner Herrin ans Bein pinkeln wollte, nachdem er – in einem seltenen Anflug von eigener Meinung und unter glatter Fehleinschätzung seiner Truppen – zunächst mit einem völlig unverbindlichen Entschließungsantrag zum finalen Zwergenaufstand gerüstet hatte und dann, auf Drängen der AfD, seine Migrationswende zwei Tage später in Gesetzesform hätte gießen sollen. Und das, obwohl ihm seine Chefin genau das wenige Stunden zuvor verboten hatte (natürlich hat sie es ihm nicht persönlich gesagt, sondern durch Lakaien ausrichten lassen). Und dann folgte der peinlichste aller Merz-Auftritte nur wenige Stunden danach, als er sich für die fehlende Unterstützung seiner Truppen bei selbigen auch noch für die Niederlage bedankte und die einzigen, auf die er sich bei seinem kläglich gescheiterten Feldzug hatte verlassen können, beschimpfte.

Und um ganz sicher mit seinem politischen Ende zu gehen, gelobte er danach vor der versammelten CDU-Riege öffentlich und mit der gebotenen Unterwürfigkeit sinngemäß: Nie wieder würde er zuerst auf die Mehrheit des deutschen Volkes hören statt auf die Mehrheit seiner Partei! Nie wieder werde er das Glaubensbekenntnis der Angela Merkel missachten! Nie wieder die Hand derer ergreifen, welche ihm als einzige bei der Erreichung seiner politischen Vorhaben bereit wären zu helfen!. Nie wieder! Bis in alle Ewigkeit! Mindestes aber bis morgen.

Endstation Feigheit

Durch seine Weigerung, mit der einzigen politischen Kraft zusammenzuarbeiten, mit sich der Wunsch der übergroßen Mehrheit der Deutschen nach Migrationswende, nach innerem Frieden, nach Stabilität und Wohlstand verwirklichen ließe. und mit seiner erklärten Absicht, stattdessen lieber mit denen gemeinsame Sache zu machen, die Deutschland an den Bettelstab gebracht und seine Menschen einem nicht enden wollenden Strom vielfach gewalttätiger Migranten ausgeliefert haben, hat Friedrich Merz die Menschen in diesem Land verraten; hat sie entgegen seinem vollmundigen Versprechen aus Furcht vor seinen eigenen Truppen und seiner eigenen Courage im entscheidenden Augenblick im Stich gelassen.

Kaum hatte die aus dem letzten Loch pfeifende Linke ihre Pöbelgarde aktiviert, kaum rotteten sich die Geister, die Merz und seinesgleichen bislang gegen 20 Prozent der deutschen Wähler und AfD-Parteibüros gehetzt hatten, nun auf einmal vor den CDU-Parteizentralen zusammen: Da verließ Friedrich Merz der Mut und er knickte ein wie ein Halm im Winde. Sehen Sie, liebe Leser: Genau das ist das, was man landläufig Feigheit nennt. Wendigkeit in Ansichten und Mitteln sind in der Politik kein Makel, der allein und für sich genommen einen Politiker unwählbar macht. Feigheit jedoch macht unwählbar. Aber es geschehen ja noch Zeichen und Wunder… vor allem, wenn man bedenkt, dass es durchaus eine Alternative gibt. Im wahrsten Sinne des Wortes.