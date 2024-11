„Feministische Verkehrspolitik“ in Kiel? Grüne Dezernentin will Rückwärtsfahren verbieten

In Kiel meldet sich die eifrigste deutsche Verbotspartei mit einem irren neuen Regulierungsverstoß: Die der grünen Ökosekte angehörende “Mobilitätsdezernentin” der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt, Alke Voß, will Autofahrern verbieten, rückwärts auf ihrem Grundstück ein- und auszuparken. Dass beides schlecht geht – wer vorwärts auf sein Grundstück fährt, muss zumeist zwangsläufig rückwärts wieder runterfahren und umgekehrt – hängt für die begnadete Intelligenz der Amtsleiterin offenbar zu hoch. “Klingt wie ein Witz, ist aber keiner”, kommentiert “Bild” die abstruse Idee.

Auf diese physikalische Unmöglichkeit hingewiesen, flüchtete sich Voß in eine erstaunliche Lösungsidee: Die Autofahrer sollen gezwungen werden, auf ihrem Grundstück zu wenden. Wer dafür in der Garagenauffahrt dafür zu wenig Platz hat, soll dann offenbar über seine Blumenrabatten oder Rasenflächen kurven. Und wenn Mauern die Zufahrtsbreite begrenzen? Pech gehabt – dann ist halt nix mehr mit auf dem eigenen Grundstück parken. Einfamilienhäuser sind sowieso asozial, weil klimaschädlich – und Wallboxen verbrauchen zu viel Strom. Also: Das Auto entweder im nächsten Parkhaus abstellen – oder ganz abschaffen! Um Letzteres geht es offenbar vor allem – denn natürlich reiht sich Voß‘ übergriffige Schnapsidee nahtlos in einen ganzen Katalog von Schikanen, Schwachsinnigkeiten und Grausamkeiten grüner Hirne gegen Autofahrer landauf, landab ein, die die Vergrämung von PKW aus Innenstädten und nun auch Wohngebieten zum Ziel haben. Die Demobilisierung eines ganzes Volkes als großes Fernziel macht vor keiner Zumutung halt.

Mobilität weiter reduzieren

In Zukunft will Voß dann zwar nur solche neuen Grundstückzufahrten genehmigen lassen, die die Voraussetzungen für ein Wenden auf der Grundstücksfläche erfüllen. Abgesehen von der größeren zuzubetonierenden oder -pflasternden Grundstücksfläche vor Eigenheimen und dem erhöhten Flächenbedarf steht hier der Aufwand allerdings in überhaupt keinem Verhältnis. Formaler Vorwand für den Verbotsentwurf ist nämlich der, dass Unfallzahlen zeigen würden, dass es “gerade bei rückwärts fahrenden Autos zu Unfällen mit Verletzten” komme. Allerdings gibt der Kieler Verkehrssicherheitsbericht laut “Bild” lediglich 71 Unfälle im Vorjahr an, für die Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren verantwortlich waren – von insgesamt 1.085 Unfällen im Stadtgebiet. Also gerade einmal schlappe 6,5 Prozent.

Trotzdem sei dies, so die Dezernentin, nicht mit der „Vision Zero“ vereinbar, also dem Ziel, dass es irgendwann gar keine Toten oder Verletzten im Straßenverkehr mehr geben soll. Wie bei Corona wird hier also wieder einmal eine nirgends festgeschriebene und durch nichts legitimierte angebliche staatliche Lebensschutzpflicht zum alles rechtfertigenden Prinzip einschließlich Grundrechtseinschränkungen erhoben, indem nun – diesmal im Namen der “Vermeidung von Verkehrstoten” (analog zu der von künftigen Klimatoten) – die Mobilität weiter reduziert werden soll. Innen weisen nicht nur Chauvinisten darauf hin, dass in der Praxis vor allem Frauen beim Rückwärtsfahren – und zwar sowohl beim Ein- wie auch Ausparken – große Unsicherheiten zeigen; nimmt die grüne “Visionärin” Voß hier womöglich also alle Autofahrer in Geiselhaft für das mangelhafte, weil unfallträchtigere Fahrverhalten von Frauen?