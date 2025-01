Ferda Ataman, süße Omis und der linke Sprachfaschismus: Dieser Wahnsinn muss aufhören!

Deutschland versinkt zwar in einem Chaos aus alltäglicher Migrantengewalt, wirtschaftlichem Zusammenbruch und einem ganzen Katalog weiterer Probleme, die rot-grüne Restregierung behält aber glücklicherweise den Überblick über die wirklich drängenden Probleme und setzt die entsprechenden Prioritäten. Die im grünen Familienministerium angesiedelte „Antidiskriminierungsbeauftragte“ Ferda Ataman hat im aktuellen „Altersbericht“ unter anderem auf Formulierungen hingewiesen, die die Regierung als “altersdiskriminierend” einstuft. Dazu gehören angeblich Redewendungen wie „süße Omi“ oder „für dein Alter siehst du gut aus“. Die Formulierung „süße Omi“ sei „verniedlichendes Sprechen“, was als „gut gemeinte Altersdiskriminierung“ gewertet werden müsse. Dazu zählten auch vermeintliche Komplimente, etwa über das gute Aussehen von Senioren.

Generell würden Ältere häufig als „gutmütig, freundlich, aber inkompetent“ angesehen und behandelt. Dazu zählten auch „verniedlichendes Sprechen“ mit Senioren in Kindersprache oder „Unterhaltungsangebote, die Kindergeburtstagen ähneln“. Ataman ergänzte dazu: „Auch wenn solche Bezeichnungen im rechtlichen Sinne keine Diskriminierung darstellen, können Menschen sie im Einzelfall als despektierlich empfinden“. Sie fordert, ein Verbot von Altersdiskriminierung im Grundgesetz zu verankern. Diese setze „ein wichtiges verfassungsrechtliches Signal und macht klar, dass Diskriminierung aufgrund des Lebensalters nicht erlaubt ist“. Laut Familienministerium erfordere ein wirksames Vorgehen gegen “Ageismus” (so die Analogbildung zum angeblich behindertendiskriminierenden “Ableismus”) eine “grundlegende gesellschaftliche Sensibilisierung zum Thema“.

Trump hat es vorgemacht: Diskriminierungsstellen sofort abschaffen!

Dies ist genau das arrogante Selbstverständnis der grünen Verbots- und Bevormundungssekte und ihrem neuen Totalitarismus: Der paternalistische Nanny-Staat meint, immer neue “Schutzbereiche” ausfindig machen zu müssen, wo er dann in das private Miteinander der Menschen regulierend und strafend eingreifen kann. Der Staat hat tatsächlich NICHTS verloren in den privaten Interaktionen der Menschen.

Wenn etwas ins Grundgesetz gehört, dann ein Verbot solcher völlig überflüssigen Stellen, die permanent ihre Existenz rechtfertigen, indem sie die Gesellschaft zu Tode regulieren und am liebsten noch bis ins kleinste Detail vorschreiben würden, welche Worte wann und von wem überhaupt noch benutzt werden dürfen. Deshalb suchen sie mit glühendem Eifer immer neue Triggerwörter, die verboten werden müssen, weil sie angeblich irgendjemanden diskriminieren – denn nur so können sie ihre angebliche Daseinsberechtigung aufrechterhalten, also wird nach ständig neuen als “Diskriminierung” interpretierbaren Sachverhalten gefahndet. Solche staatlichen Einrichtungen, die nichts als reine Versorgungsposten für irgendwelche linken Spinner, Fanatiker und Pseudoakademiker sind, müssen endlich abgeschafft und dem Staat ein für allemal verboten werden, sich in den Sprachgebrauch der Bürger einzumischen. Allein durch den Wegfall solcher absolut unsinnigen Ministerien, Beauftragten für alles Mögliche und Unmögliche, Kommissionen, Meldestellen und so weiter könnten Milliarden an Steuergeld eingespart und der Gesellschaft eine riesige Last von den Schultern genommen werden. Dieser gemeingefährliche Wahnsinn muss gestoppt werden – so, wie es Donald Trump vorgemacht hat.