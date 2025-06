Fette gerichtliche Klatsche für Kaliforniens Gouverneur Newsom

Nicht genug, dass die Offiziellen im von den “DemocRats” in Grund und Boden regierten Kalifornien die sogenannten “Protestler” nach Belieben gewähren lassen; nicht genug, dass die Bürgermeisterin von L.A., Karen Bass, die Polizei vorsätzlich vom Eingreifen gegen nackte Gewalt, Landfriedensbruch, Brandstiftungen und Plünderungen abhielt, um das Chaos auf die Spitze zu treiben; nicht genug, dass die Behörden es dulden, wenn „friedliche Demonstranten“ mit aus Bordsteinen herausgeschlagenen Betonbrocken Polizisten bewerfen; nicht genug, dass auf amerikanischen Straßen massenhaft US-Flaggen verbrannt werden, während die Flaggen von Mexiko, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, der einstigen Sowjetunion und von Palästinensern (!) von denen geschwenkt werden, die aus ihren eigenen Heimatländern geflohen sind und/oder in den USA mehrheitlich überhaupt nichts verloren haben.

Nein, der Gouverneur der Sozialistischen Republik Kalifornien, Demokrat und Trump-Intimfeind Gavin Newsom, meinte, den US-Präsidenten auch noch verklagen zu müssen, weil dieser die Initiative ergriff und zur Eindämmung der Aufstände (die Bass und Newsom nicht niederschlagen wollen) die Nationalgarde und 700 Marines flott machte, damit diese die rechtsstaatliche Ordnung durchsetzen. Darin sah Newsom eine unzulässige, “übergriffige” Einmischung und warf Trump vor, dieser versuche eine “Militärdiktatur” zur errichten Dieses Klagelied kommt ausgerechnet von dem Mann, der den Weg für Millionen Illegale in die US-Sozialsysteme geebnet hat und seit Monaten in Washington darum bettelt, dass die Bundesregierung die entstandenen Milliarden-Löcher gefälligst stopfen soll.

“DemocRats” heizen die Stimmung an

Doch die Ernüchterung für Newsom folgte auf dem Fuße: Ein Bundesrichter beendete den Schwachsinn seiner Anti-Trump-Klage recht schnell – und wies diese umgehend ab, mit einer einleuchtenden Begründung: Präsident Trump handele vollauf im Rahmen seiner Befugnisse, da die Anwendung von Gewalt gegen Bundesbehörden, gegen Bundeseinrichtungen und die Unfähigkeit und der Unwille lokaler Behörden den Einsatz der National Guard hier durchaus und offenkundig erforderlich mache.

Diese deutlichen richterlichen Worte hält die Mehrheit der Democrats in Kalifornien und auch anderswo in den USA allerdings nicht davon ab, die Stimmung weiter anheizen zu wollen und noch mehr Randale zu provozieren. In etlichen weiteren US-Großstädten gingen ebenfalls aufgewiegelte Linksradikale und militante Migranten auf die Straße und begannen zu randalieren. Aus Sicht der Demokraten und ihrer Systemmedien-Domestiken sind das natürlich legitime und geordnete Demonstrationen, während Trump der angebliche Unruhestifter ist, der die Lage eskaliert. Nicht wenige demokratische Politiker und linke Journalisten sind sogar borniert genug, vor laufender Kamera von “friedlichen Protesten” zu schwafeln, während im Hintergrund Bilder von brennenden Autos, steinewerfenden vermummten Gestalten oder der Plünderung des Apple-Stores in L.A. gezeigt werden.

Verhaftung der Hintermänner und Aufständischen gefordert

Wie schon bei den George-Floyd-Festspielen im „Sommer der Liebe“ 2020 (alias “Black Lives Matter”) läuft wieder das gleiche Spiel ab: NGOs und Stiftungen bezahlen Briganten, Krawalltouristen, Anarchisten, dumme Linke und Kriminelle dafür, dass sie mal so richtig Rabatz machen und die öffentliche Ordnung aus den Angeln heben – um so die Trump-Regierung zu destabilisieren. Manche entblöden sich dabei nicht, die “sozialistische Revolution” auszurufen. Von Erfolg beschieden ist diese Schönfärberei roher Gewalt jedoch nicht: Die Zustimmungsrate zu Trumps Abschiebepolitik schnellte binnen weniger Tage um satte sechs Prozentpunkte auf 59 Prozent nach oben.

Pam Bondi, die Generalstaatsanwältin der USA, kündigte indessen gestern an, dass die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen würden und harte Strafen zu fürchten haben. Konservative Kommentatoren fordern gar die weitere Aussetzung der Posse-Commitatus-Bestimmungen, um die Hintermänner und Finanziers der Krawalle wie auch sämtliche Politiker, die die US-Einwanderungsbehörde bei der Durchsetzung ihrer Aufgaben behinderte und die Unruhen aktiv eskalierten, dingfest zu machen und zu verhaften. Auch Gavin Newsom und L.A.’s Bürgermeisterin Brass könnten durchaus zu denen gehören, die davon betroffen sind. Eigentlich verbietet Posse Commitatus dem US-Präsidenten den Einsatz von Militär innerhalb der Landesgrenzen, doch in bestimmten Fällen wie Insurrection (Aufstand) kann das Prinzip suspendiert werden. Ein solcher Anlass liegt hier definitiv vor.

