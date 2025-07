Fettnäpfchen, Fehltritte und Gewaltphantasien: Jette Nietzard war sogar für die Grünen zu extrem

Ist die Karriere schon vorbei, bevor sie angefangen hat? Jette Nietzard jedenfalls hat nun angekündigt, im Oktober nicht mehr als Vorsitzende der Grünen Jugend kandidieren zu wollen. Das Amt hatte sie gerade erst im letzten Jahr angetreten. Nun ist die Parteijugend eigentlich immer eine Spur radikaler als die Mutterpartei und das ist bei den Grünen natürlich nicht anders. Doch Nietzard hatte in den vergangenen Monaten eine Grenze nach der anderen überschritten, so dass sich immer mehr Parteigranden von ihr abwandten. Zuletzt legte auch Cem Özdemir ihr einen Parteiaustritt nahe. Ein ungewöhnlich scharfer Schritt, der sich wohl damit erklären lässt, dass der Spitzenpolitiker im nächsten Jahr Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden will. Obwohl die Grünen dort stark sind, tickt das Ländle immer noch eine Spur konservativer, klar dass dort ein Realo bessere Chancen hat als ein Fundi.

Dass Nietzard gern Kleidung mit dem Slogan „Eat the rich“ trägt und auf Seiten der Klimakleber steht – geschenkt. Von einer grünen Nachwuchspolitikerin kann man tatsächlich nichts anderes erwarten. Einige ihrer Äußerungen gehen jedoch weit darüber hinaus. So zum Beispiel ihre sexistischen Aussagen anlässlich der Silvesternacht: Zum Jahreswechsel waren fünf Männer bei Unfällen mit Feuerwerkskörpern ums Leben gekommen, viele weitere wurden verletzt. Für Nietzard war dies Grund zur Freude. Auf X twitterte sie: „Männer die ihre Hand beim Böllern verlieren können zumindest keine Frauen mehr schlagen.“ Dem folgte – natürlich – ein Shitstorm, so dass Nietzard sich entschuldigte. Zumindest ein bisschen.

Primitiver Sexismus

Sie löschte den Tweet und sprach eine Entschuldigung aus. Allerdings meinte sie auch: „Hätte ich nicht so formulieren sollen.“ Als ob nur die Wortwahl und nicht die Intention der Skandal gewesen wäre. Kurz darauf legte Nietzard nach und twitterte, man solle über „häusliche Gewalt sprechen, statt über gekränkte Männeregos.“ Erst vor wenigen Wochen meinte sie über den Vorfall, durch diesen habe sie zumindest „krank Follower gewonnen“. Reue sieht anders aus. Zum gleichen Anlass betonte sie auch nochmal, dass für sie die Unschuldsvermutung nicht gelte. Sie nahm dabei Bezug auf den Fall Gelbhaar: Der Grünenpolitiker musste sich im Wahlkampf zurückziehen, weil innerparteilich konstruierte Vorwürfe der sexuellen Belästigung laut geworden waren. Ohne die Unschuldsvermutung könnten solche Anschuldigungen die Karriere fast jeden Mannes ruinieren, ohne dass er sich je falsch verhalten hätte.

Auch die Gewalt durch Migranten spielt sie herunter. Befragt von der ARD-Journalistin Julia Ruhs bejahte sie das Merkelsche Mantra „Wir schaffen das!“; dessen Umsetzung sei nur eine Verteilungsfrage. Sprich: Wenn der Steuerzahler nur genug Geld aufbringt, lasse sich das Problem schon lösen. Platz genug sei jedenfalls da. Explizit auf Gewalttaten angesprochen, fand sie die Frage „dumm“ und meinte, dass ja auch Frauen durch Deutsche ermordet werden. Der Unmut war ihr deutlich anzusehen. Ein bisschen schmunzeln darf man schon, wenn Nietzard meint, dass Frauen lieber in lesbischen Beziehungen leben sollten – denn da hätten sie schließlich häufiger einen Orgasmus als mit Männern. Ärgerlich hingegen ist es, wenn sie meint, dass Frauen Männer finanziell ausnutzen dürfen, zum Beispiel, weil sie ohne ernstes Interesse auf ein Date gehen, nur um den Restaurantbesuch bezahlt zu kommen.

Mit Waffen gegen die AfD?

Und erst im vergangenen Monat hatte Nietzard von tausenden Toten im Nahostkonflitkt durch „militärische Operationen“ gesprochen. Das große Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023, bei dem 1.200 israelische Zivilisten starben, also eine militärische Operation? Das könnte natürlich Antisemitismus sein. Oder aber Ahnungslosigkeit und Inkompetenz. Mit Gewalt an sich hat Nietzard jedenfalls kein Problem. Gern trägt sie eine Kappe mit der Aufschrift „Antifa-Lover“ oder Kleidung mit dem Slogan ACAB (“All Cops are Bastards”). Dass eine Gesellschaft ganz ohne Polizei im Chaos versinken würde, scheint sie nicht zu stören.

Nun hat sie den Bogen final überspannt: Im Gespräch mit Jakob Augstein, dem Herausgeber des “Freitag”, sinnierte sie offen über Formen der Gegenwehr im Fall einer möglichen Regierungsbeteiligung der AfD 2928: „Wie müsste ein Widerstand gegen eine regierende AfD aussehen? Wäre der nur intellektuell? Oder müssten wir auch zu den Waffen greifen?“ Aber klar – das war natürlich kein Aufruf zur Gewalt, nur ein “intellektuelles” Gedankenexperiment, versteht sich…

Nietzard ist nicht die erste Nachwuchshoffnung der Grünen, die eine Spur zu radikal auftrat. Ihre Vorgängerin Sarah Lee Heinrich, die afrikanischer Abstammung ist, sprach schon von einer „eklig weißen Mehrheitsgesellschaft“ und dass sie „alle weißen Menschen mit einem Besen aus Afrika rauskehren“ wolle. Nun ist Nietzards Karriere ist am Ende – jedenfalls bei den Grünen. Wie der “Spiegel” erst kürzlich berichtete, schielt sie jedoch schon auf eine Kandidatur bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im nächsten Jahr – für die Linken.