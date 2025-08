Feuer im Gleisbett: Linke Brandanschläge haben in Deutschland wieder Konjunktur

Es beginnt, wie so oft, mit einem Kabel. Dieses Mal brannte es gleich doppelt: Am Dienstag in Duisburg, am Mittwoch kurz darauf in Düsseldorf. Die eine Brandstelle war kaum gelöscht, da glomm es zwei Kilometer weiter schon wieder. Wer da denkt, es handle sich um technische Defekte, glaubt vermutlich auch daran, dass Verspätungen bei der Bahn einfach nur Pech sind. Die Polizei spricht bereits von Sabotage. Und wie zur Bestätigung tauchte auch schon ein Bekennerschreiben auf, verfasst vom „Kommando Angry Birds“: Eine Gruppe, deren Name klingt, als sei sie aus einem Smartphone-Daddelspiel entsprungen, die aber offenbar lieber mit Zündschnur als mit Touchscreen spielt. Ihre Botschaft: Das industrielle “System” müsse “gestört” werden. Mission erfüllt, könnte man sagen! Die Bahn jedenfalls stottert. Pendler fluchen. Und das “System”? Ist irritiert – aber nicht überrascht.

Was sich da auf den Gleisen zwischen Ruhrgebiet und Rheinland abspielt, ist kein Einzelfall, sondern Teil eines größer werdenden Mosaiks. Immer öfter gerät die Deutsche Bahn ins Visier einer Szene, die offenbar nicht nur den Kapitalismus anzünden, sondern auch gleich die dazugehörige Infrastruktur verkohlen will. Soll heißen: Das, was drei Jahre Habeck und die auch weiterhin herrschende Deindustrialisierungspolitik davon übrig lassen. Die Motive klingen vertraut: Protest gegen Umweltzerstörung, Wut auf Konzerne, Ablehnung jeglicher Technologie, sofern sie nicht auf Hanf und Sonnenlicht aufbaut. Doch warum gerade die Bahn? Die einstige Lieblingsinstitution der Grünen, das ökologische Rückgrat Deutschlands, wird inzwischen von manchen Aktivisten wie ein Symbol imperialer Mobilität behandelt. Ihre Gleise sind Adern des Systems – und wo Blut fließt, darf auch Feuer gelegt werden.

Ausgerechnet die Bahn als Inbegriff des “Systems”

So zumindest scheint die Logik der Terroristen zu lauten. In linken Online-Foren liest man Bekennerschreiben mit Titeln wie „Sabotage als Solidarität“ oder „Widerstand im Zeitalter der Klimakatastrophe“. Es ist eine neue Melange aus Radikalökologie, digitaler Revolutionsromantik und romantischer RAF-Folklore – nur eben mit Powerbank und veganem Energieriegel. Man demonstriert nicht mehr. Man sabotiert – möglichst mit Stil. Politikwissenschaftler sprechen von einer “neuen Eskalationsstufe”. Die Polizei sieht Parallelen zu früheren Anschlägen in Berlin und Hamburg. Und während junge Funktionäre der Grünen Jugend auf Podien gegen „das System“ wettern, wird in der Realität bereits daran gearbeitet, genau dieses System unter realen Zügen brennen zu lassen. Bildlich gesprochen. Meistens.

Natürlich ist nicht jede linksdenkende Person ein Saboteur, und nicht jede A.C.A.B.-Kapuzenjacke hat einen Brandsatz in der Tasche. Aber die Grenzen beginnen zu verschwimmen. Wer Gewalt im Namen einer besseren Welt romantisiert, läuft Gefahr, in eine Logik abzurutschen, in der der Zweck jedes Mittel heiligt. Und das ist ein Pfad, der in der Geschichte noch nie gut geendet hat. Die Ironie ist bitter: Ausgerechnet die Bahn, Inbegriff “nachhaltiger Mobilität”, wird zur Zielscheibe jener Bewegung, die vorgibt, für Umwelt und Klima zu kämpfen. Vielleicht ist es der Versuch, das System mit seinen eigenen Schienen zum Entgleisen zu bringen; vielleicht ist es aber auch nur Wut – schlecht kanalisiert, aber erschreckend gut organisiert.