Feuer-Inferno in L.A.: Woke Witzfiguren und linke Quotentransen sind für das Totalversagen der Behörden verantwortlich

Von wegen Klimawandel! Sie versuchen schon wieder überall, dieses zusammengelogene Narrativ zu setzen. Waldbrände sind ein wiederkehrendes natürliches Phänomen, vor allem in Kalifornien; “menschgemacht” hingegen ist, wie die Behörden damit umgehen. (Prävention, Brandbekämpfung, Notfallmanagement). Das Problem im Zusammenhang mit den katastrophalen Waldbränden in Kalifornien lässt sich daher ganz einfach auf den Punkt bringen: In einen Bundesstaat oder -land zu wohnen, der von Demokraten, Linken oder Grünen regiert wird, ist schlicht und ergreifend lebensgefährlich. Die Menschen – die mehrheitlich natürlich eben diese linken politischen Kräfte an die Macht gewählt haben – verlieren nicht nur ihr Vermögen und ihre Immobilien, sondern mit steigender Wahrscheinlichkeit auch ihre Gesundheit oder gar das Leben. Schon jetzt gibt es interessante Hintergrundinformationen zu den verheerenden Feuern in Los Angeles: Die Hydranten in Los Angeles haben kein Wasser mehr, weil der Bezirk sich weigert, die Reservoirs wieder aufzufüllen, wie Rick Caruso berichtet.

Stromleitungen in den betroffenen Gebieten wurden nicht abgestellt, weshalb sie zusätzlichen Funkenflug verursachten.

Die Finanzierung der forstlichen Pflege und Brandprävention in den umliegenden Wäldern wurde schon vor Jahren eingestellt (wer das übrigens wohl schon in 2019 massiv kritisierte? Trump natürlich!).

Feuerversicherungen haben etliche Verträge in den betroffenen Gebieten schon vor Monaten gekündigt.

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass (siehe nachfolgendes Foto), eine typische nach DEI-Kriterien (“Diversity, equity and inclusion”) ins Amt gelangte Quotenpolitikerin, befand sich bezeichnenderweise noch bis gestern Urlaub; sie hatte sich im afrikanischen Ghana aufgehalten und war viel zu spät erst zurückgekehrt. Ihr Brandmanagement ist eine einzige Katastrophe: Die zweitgrößte Streichung des öffentlichen Budgets unter ihrer woken “Führung” betraf übrigens die Feuerwehr: Diese erhielt im Haushaltsplan ganze 17,6 Millionen US-Dollar weniger. Menschen, die sich aus den höher gelegenen Gebieten mit dem Auto in Sicherheit bringen wollten, kamen nicht durch. Sie ließen die Autos auf den Straßen stehen, zogen vorher den Schlüssel ab (man weiß ja nie, vielleicht fährt ein total verbranntes Auto ja noch?) und rannten zu Fuß in Richtung Meer. Die Autos verstopften dann die Straßen für die Feuerwehr und Rettungskräfte; mit Bulldozern mussten die Kisten zur Seite geräumt werden.

Der größte Knaller ist allerdings Kristin Crowley, der kesse Vater, der seit 2023 den Fire Chief von Los Angeles gibt. Natürlich ebenfalls ein DEI hire und selber stolzes Mitglied der LGBTQ-Sekte. Der Schwerpunkt ihres Wirkens ist – na, was wohl? Klar: Noch mehr DEI in der Feuerwehr von L.A. zu verwirklichen und vornehmlich alle Arten von “Frauen” einstellen – mit und ohne Penis. Das Bild unten zeigt (von links nach rechts) Feuerwehrchef Crowley, seinen/ihren Stellvertreter und den Ausbildungskommandanten des L.A. Fire Departement. Jetzt wird einem klar, warum das Brandmanagement ein einziges Desaster ist: Diese DEI-Herrschaften scheinen mehr mit ihren Geschlechtern und Pronomen beschäftigt zu sein, als die zusammengestrichenen Mittel der Feuerwehr von L.A. sinnvoll zur Brandbekämpfung zu organisieren.

Erneut zeigt sich: Überall, wo links gewählt wird, endet es in Fotzokratie und Apokalypse. Aber schön, dass der woke Wahn jetzt einmal so richtig vor aller Welt öffentlich ausgebreitet wird! Dieses kapitale Versagen aufzuklären dürfte das erste Meisterstück der Trump-Administration werden. Man wird sehen, ob sich die Blau- sprich: Democrats-Wähler, die nun alles verloren haben, dann dagegen noch wehren werden. Aber die deutschen Nachrichten bimsen der rot-grünen Kartoffel natürlich weiter ein, alles, was in Kalifornien passiert, sei nur dem „Kliiiiiiimaaaaawaaaaandel“ geschuldet. Ja, is klar.

Übrigens: In den frühen Morgenstunden mitteleuropäischer Zeit ist aufgrund der orkanartigen Winde ein neues Feuer in den Hollywood Hills förmlich “explodiert” – und es ist angeblich kein Wasser da, um zu löschen. Malibu, einer der teuersten Flecken der Erde mit den exklusivsten Villen am Meer, ist quasi vollständig zu Asche verbrannt. Mit dem pazifischen Ozean direkt vor der Nase. Es ist unglaublich.