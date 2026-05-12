Fiasko „Goldener Handschlag“: Wie Merz sich die Finger verbrannte

In den Fluren des Bundeskanzleramts riecht es dieser Tage streng. Es ist nicht der übliche Duft von Aktenstaub und abgestandenem Filterkaffee, sondern das unverkennbare Aroma von verschmortem Hochmut. Wenige Tage nach der krachenden Absage des Bundesrats am Freitag, an die geplante 1000-Euro-„Entlastungsprämie“ sitzt die Regierungsmannschaft um Friedrich Merz da und pustet sich die brandblasigen Fingerspitzen. Anders als beim legendären “Doppelwumms” der Vorgängerregierung hat die schwarz-rote Koalition voll verkackt.

Man hatte es sich so schön vorgestellt: Ein Tausender für jeden! Nur: Von wem? Die Unternehmer winken ab. Der Steuerzahler kann es wohl auch nicht sein. Es sollte ein PR-Coup sein, so glänzend, dass er selbst die glatteste Stirn im Kabinett überstrahlen sollte. Doch stattdessen gab es jetzt auch noch eine politische Watschen von den Ländern, die so trocken saß, dass man das Echo noch in den Sauerländer Tälern hört. Nur vier von 16 Ländern stimmten zu.

Die Kunst des politischen Harakiri

Es gehört schon ein besonderes Talent dazu, ein Gesetz vorzulegen, das gleichzeitig die eigene Basis erzürnt, die Opposition amüsiert und bei den Ländern für kollektives Kopfschütteln sorgt. Friedrich Merz, der Mann, der einst antrat, um das Land mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks zu führen, wirkt aktuell eher wie ein Uhrmacher, der versucht, ein Zahnrad mit dem Vorschlaghammer zu justieren. Vielleicht wäre ein passender Name wie “Boom!” oder “Wham!” die Lösung gewesen. Aber selbst hierzu fehlte der Koalition das Talent.

Um die Tragweite dieses Debakels zu verstehen, muss man einen Blick zurückwerfen. Lange galt das Kabinett Scholz als Goldstandard für „gut gemeint, aber handwerklich voll für den Eimer“. Doch sogar die legendäre Gasumlage wirkt nun gegen den aktuellen Prämien-Flop wie eine chirurgische Meisterleistung. In Berliner Polit-Zirkeln kursiert bereits eine düstere Diagnose. Solche Fehler unterlaufen einer Regierung normalerweise nur in der Phase der finalen politischer Existenz – also kurz bevor der Wähler den Stecker zieht.

Nur für Todgeweihte?

Dass die Merz-Regierung sich bereits nach so kurzer Zeit in der Sackgasse der „Schulden-lösen-alles“-Logik verrennt, lässt Beobachter ratlos zurück. „Es ist fast schon poetisch“, flüstert ein anonymer CDU-Hinterbänkler. „Wir wollten die arbeitende Mitte entlasten und haben stattdessen bewiesen, dass wir nicht einmal eine Überweisung unfallfrei planen können.“ Während die Bundesregierung jetzt versucht, die Trümmer ihrer Großzügigkeit wegzuräumen, bleibt eine Erkenntnis: 1.000 Euro sind viel Geld, aber offensichtlich nicht genug, um die mangelnde Weitsicht der eigenen Strategen zu kaufen.

War es gar der vorletzte Sargnagel für die Koalition? Was lässt das für weitere Reformvorhaben ahnen, wie die Steuerreform?

Merz und seine Getreuen sollten sich vielleicht weniger mit Prämien für andere beschäftigen und stattdessen in einen Brandschutzkurs investieren. Denn wer so nah am Feuer der eigenen Arroganz spielt, braucht sich über verbrannte Pfoten nicht zu wundern. Das Pflaster dafür wird jedenfalls deutlich teurer als ein Tausender.