Fiasko „Goldener Handschlag“: Wie Merz sich die Finger verbrannte

In den Fluren des Bundeskanzleramts riecht es dieser Tage streng. Es ist nicht der übliche Duft von Aktenstaub und abgestandenem Filterkaffee, sondern das unverkennbare Aroma von verschmortem Hochmut. Wenige Tage nach der krachenden Absage des Bundesrats am Freitag, an die geplante 1000-Euro-„Entlastungsprämie“ sitzt die Regierungsmannschaft um Friedrich Merz da und pustet sich die brandblasigen Fingerspitzen. Anders als beim legendären “Doppelwumms” der Vorgängerregierung hat die schwarz-rote Koalition voll verkackt.
Man hatte es sich so schön vorgestellt: Ein Tausender für jeden! Nur: Von wem? Die Unternehmer winken ab. Der Steuerzahler kann es wohl auch nicht sein. Es sollte ein PR-Coup sein, so glänzend, dass er selbst die glatteste Stirn im Kabinett überstrahlen sollte. Doch stattdessen gab es jetzt auch noch eine politische Watschen von den Ländern, die so trocken saß, dass man das Echo noch in den Sauerländer Tälern hört. Nur vier von 16 Ländern stimmten zu.
Die Kunst des politischen Harakiri
Es gehört schon ein besonderes Talent dazu, ein Gesetz vorzulegen, das gleichzeitig die eigene Basis erzürnt, die Opposition amüsiert und bei den Ländern für kollektives Kopfschütteln sorgt. Friedrich Merz, der Mann, der einst antrat, um das Land mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks zu führen, wirkt aktuell eher wie ein Uhrmacher, der versucht, ein Zahnrad mit dem Vorschlaghammer zu justieren. Vielleicht wäre ein passender Name wie “Boom!” oder “Wham!” die Lösung gewesen. Aber selbst hierzu fehlte der Koalition das Talent.
Um die Tragweite dieses Debakels zu verstehen, muss man einen Blick zurückwerfen. Lange galt das Kabinett Scholz als Goldstandard für „gut gemeint, aber handwerklich voll für den Eimer“. Doch sogar die legendäre Gasumlage wirkt nun gegen den aktuellen Prämien-Flop wie eine chirurgische Meisterleistung. In Berliner Polit-Zirkeln kursiert bereits eine düstere Diagnose. Solche Fehler unterlaufen einer Regierung normalerweise nur in der Phase der finalen politischer Existenz – also kurz bevor der Wähler den Stecker zieht.
Nur für Todgeweihte?
Dass die Merz-Regierung sich bereits nach so kurzer Zeit in der Sackgasse der „Schulden-lösen-alles“-Logik verrennt, lässt Beobachter ratlos zurück. „Es ist fast schon poetisch“, flüstert ein anonymer CDU-Hinterbänkler. „Wir wollten die arbeitende Mitte entlasten und haben stattdessen bewiesen, dass wir nicht einmal eine Überweisung unfallfrei planen können.“ Während die Bundesregierung jetzt versucht, die Trümmer ihrer Großzügigkeit wegzuräumen, bleibt eine Erkenntnis: 1.000 Euro sind viel Geld, aber offensichtlich nicht genug, um die mangelnde Weitsicht der eigenen Strategen zu kaufen.
War es gar der vorletzte Sargnagel für die Koalition? Was lässt das für weitere Reformvorhaben ahnen, wie die Steuerreform?
Merz und seine Getreuen sollten sich vielleicht weniger mit Prämien für andere beschäftigen und stattdessen in einen Brandschutzkurs investieren. Denn wer so nah am Feuer der eigenen Arroganz spielt, braucht sich über verbrannte Pfoten nicht zu wundern. Das Pflaster dafür wird jedenfalls deutlich teurer als ein Tausender.
4 Kommentare
aus CEO Kreisen, die kürzlich mit der foatzn visage „zu tun“ hatten, ZITAT: „so eine ahnungslose Flasche haben wir ja noch nie erlebt, was für ein Vollversager! Lang wie inkompetent, betriebswirtschaftlich weit UNTER 1. Semester Niveau!“ … …
stolziert aber herum, wie ein Gockel, der sich als „Kaiser von China“ begreift; aber auch irgendwie logisch, wenn man als GrandeCorrupto Frühstücksdirektor von Blackrocks Gnaden eingekauft wurde, ohne zu merken, daß man nur der nützliche Vollidiot ist…
ein doofes Volk genießt die oberdoofe Regierung die es gewählt hat in einem Land in dem 80% der Bürger absolut nichts von dem checken was um sie herum vorgeht weil sie, wären sie an der Macht, genauso handeln würden. Am deutlichsten bei den Omas gegen Rechts zu erkennen die sich von einer PolPot Organsisation wie die Antifa vor den Karren spannen lassen statt Socken für ihre Enkel zu stricken die sie bald brauchen werden wenn die Energieversorgung zusammenbricht und das letzte Geld an die Ukrainedrecksäcke verteilt worden ist..
@also kurz bevor der Wähler den Stecker zieht.
und wie soll der Wähler den Stecker ziehen ? Es gibt keine Option, Merz hinauszuschaffen.
Außerdem ist es Merz nicht allein – es ist die gesamte Elite der Blockpartei mit allen Flügeln, die weit weg von der macht müssen und nie zurückkehren dürfen.
Erst in 30 Jahren erfolgreicher AFD-Politik können die Nachfolger der Plünderer wieder kommen und verteilen, was andere erarbeitet haben.
Falls die AFD diesen Erfolg haben kann – denn die Blockpartei verfolgt eine Politik der verbrannten Erde gegen Deutschland – und meiner Meinung nach ist es heute schon zu spät, um den Zusammenbruch noch aufzufangen.
Und ob Weidlich, Höcke und Storch noch einen Hari Seldon geben können – Deutschland ist von Feinden umgeben, die jede Möglichkeit zur Vernichtung nutzen werden – keine Ahnung, wie das gehen soll.
Fest steht in meinen Augen nur – mit den Flügeln der Blockpartei wird es nicht gehen – falsches Personal von der Regierungsbank bis herunter in die regierungsnahen Abteilungen und Ministerien, Konzerne und Banken. Alleine die politischen Kontensperrer sind nicht akzeptabel für einen Rechtsstaat !
All diese Dinge – und nicht nur der Corona-Terror – müssen von seriösen Gerichten aufgearbeitet werden !
Niedersachsen, Hamburg, Bremen und das Saarland stimmten dafür. Ausgerechnet das vollkommen heruntergewirtschafte Kanacken – Bremen dabei. Noch Fragen?