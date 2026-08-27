Final Countdown: Die Mullahs drohen Trump – wer ist nun der Stärkere?

Schon länger durfte man rätseln, wie es denn nun mit dem bizarren, chaotisch anmutenden Iran-Krieg der Amerikaner noch weitergehen soll. Nun zeichnet sich doch so etwas wie eine Antwort auf diese Frage ab: Fest steht, der gemeinsam mit den Israelis vollzogene Angriffskrieg gegen das teuflisch-toxische Mullah-Regime von Teheran hat an den innen- wie außenpolitischen Aggressionen des mittelalterlich-steinzeitislamischen Terrornest nicht nur nichts geändert, sondern – leider ganz unmittelbar und im Gegenteil – die Krisensituation geopolitisch noch verschärft hat, vor allem ökonomisch. Die Sperrung der Wasserstraße von Hormus für den Öltransport der freien Welt durch das iranische Militär war die absehbare Folge. Schlimmer denn je spielt sich Teheran nun als eine Art Schutzgeld-Patron an diese neuralgischen Isthmus auf, während der iranische Protest der einst stolzen Perser-Bevölkerung in etlichen Blutbädern, Massakern, willkürlichen Verhaftungen weiterhin gebrochen bleibt und Folter, Mord und brachiale Einschüchterung nach wie „state of fhe bloody art“ sind. Die Israelis trifft hierbei kein Vorwurf, tatsächlich hatten und haben sie jedes Recht, sich gegen den satanischen Moloch militärisch aufzulehnen, der ihnen schon seit 47 Jahren mit den Proxys seiner ferngesteuerten Hassbrigaden in Gaza und Libanon nebst Waffenausrüstung und Terrorschulung das (Über-)Leben schwer macht. Und genau so lange – 47 Jahre, seit der von westlichen Intellektuellen und linken bejubelten Machtergreifung des finsteren Mörder-Zausels Ruhollah Khomeini bei gleichzeitiger Entmachtung des Schah im Iran – wäre der Militärschlag zur Entmachtung dieses Regimes überfällig gewesen. Das Problem der US-israelischen Operation ist nicht, dass sie stattfand, sondern dass sie viel zu spät stattfand. Und, wie sich nun zeigt, dass sie verdammt schlecht geplant und durchdacht war.

Trump hätte das dicke Brett im Iran kennen und wissen müssen, dass es sich hierbei um eine außenpolitische Herkulesaufgabe handelt. Wenn das Ziel wirklich der erstrebte Regime Change war, dann hat Washington die Erfordernisse dafür maßlos unterschätzt. Will man wirklich ernsthaft in das militärisch hochgerüstete Bollwerk Iran eindringen, eines Staates, fünfmal so groß wie Deutschland, mit über 90 Millionen Menschen und einem in zwei Generationen verfestigten gesellschaftlich durchgreifenden Machtapparat, wäre dazu viel, viel mehr nötig gewesen als ein paar markig-martialische Worte des “Mad Man“ Trump und ein paar präzise Luftschläge Vor allem hätte Trump frühzeitig einige Grundsatzfrage offen vor der Weltöffentlichkeit stellen müssen: Seit ihr bereit zu kämpfen in einem Krieg, der eigentlich schon lange tobt? Genau das wäre der Punkt gewesen – denn tatsächlich begann dieser “Iran-Krieg“ nicht erst Ende Februar 2026; er ist Teil eines schon viel länger tobenden Krieges, der dem freien Westen, dem taumelnde und kulturell desorientierten Abendland, von einem einem gefährlich nach der Weltmacht strebenden Islamofaschismus an unzähligen Fronten seit Jahrzehnten aufgezwungen wird – durch Terror von 9/11 bis Berlin, durch Migrationen durch Hamas- und Hisbollah, durch asymmetrische Kriegsführung.

Verfehlte “Kill’em all”-Mentaltät

Natürlich ist die These eines faktischen Zweifrontenkriegs zwischen Mittelalter und Moderne, zwischen Licht und Schatten, zwischen “Coke und Koran” unterkomplex und somit heikel – schon weil die Gesamtheit der islamischen Länder keinen einheitlichen Block darstellt, etliche islamische Länder wie gerade Saudi-Arabien, Dubai oder Abu Dhabi, aber auch Indonesien mit den islamistisichen Fanatikern nichts am Hut haben wollen und alleine schon die Rivalität von Schiiten und Sunniten die politische Unübersichtlichkeit noch toppt. Gerade deshalb ist Trump mit seiner „kill’em all“-Mentalität und seiner Cowboymethodik der Eliminierung von iranischem Führungspersonal plus Bombardements einiger Atomanlagen und sonstiger plakativer militärischer Ziele eigentlich der Falsche, um in diesem längst zum heißen Krieg gewordenen globalen Kulturkampf den Marschalstab zu schwingen. Entsprechend fett ist er in den sechs Monaten seines „Epic Fury“-Aktionismus gegen die Mauer gefahren, so wie letztlich auch seine anderen dramatisch klingenden Operationen gegen den Iran (“Midnight Hammer“ oder “Roaring Lion“) keine wirklichen Durchbrüche brachten – wie ein Blick auf die Lage in Hormus sowie der anhaltende Zustand des blutiges Volksgefängnis Persien/Iran zeigen. Um hier eine Zeitenwende zu erreichen, brauche es konsequente und wohldurchdachte Handlungsbereitschaft einschließlich Bodentruppen und weitaus mehr Feuerkraft, sonst helfen weder Mitternachtshammer noch epischer Zorn noch brüllende Löwen irgendwie weiter.

Und jetzt? Trumps -Finanzminister Scott Bessent kündigte gerade vor der Weltpresse den nächsten Schwenk im Etappenkrieg an: Nun soll es eine globale „Wirtschaftsoffensive“ gegen den Iran bringen. Drohkulisse, die tausendunddrölfzigste: Es blühen allen Staaten sowie Unternehmen, die Geschäfte mit Teheran tätigen, „drastische Konsequenzen“. Konkrete Maßnahmen? Schweigen. Trump sitzt in der Falle. Nun will das Weiße Haus Teheran also in einem „Wirtschaftskrieg“ gegen den Iran zermürben und komplett von den Weltmärkten isolieren – Trumps Superlativismus at ist best. Diese neuen Sanktionen der ebenfalls wuchtig benannten Operation “Economic Outcast” („wirtschaftlich Verstoßener„) zielen demnach darauf ab, jede potenzielle Einnahmequelle der iranischen Revolutionsgarden – die sich deutlich als intakte Stütze des Regimes bewiesen haben – zu unterbinden. So dröhnte es Bessent lauthals in die Welt gedröhnt, und so soll es in Teheran auch verstanden werden. Der Fokus läge auf digitalen Vermögenswerten, Technologie, Gold, der Luft- und der Schifffahrt, so der Minister.

Vom heißen Krieg zum Wirtschaftskrieg – und zurück?

US-Präsident Donald Trump telefoniere laut Bessent derzeit (!) mit Staats- und Regierungschefs weltweit und fordert diese auf, jegliche Handels- und Geschäftsbeziehungen mit dem Iran vollends einzustellen. Zudem forderte er die Schließung aller Filialen der staatlichen iranischen Bank Melli Iran – und kündigte an, dass das US-Finanzministerium fast 60 Unternehmen, Einzelpersonen und Schiffe mit neuen Sanktionen belege: “Unser Ziel ist es, jede wirtschaftliche Lebensader zu durchtrennen, die dieses tyrannische Regime am Leben erhält, bis Teheran allein dasteht„, so der frohe Wunsch. Es ist eine neuerliche, hilflos wirkende Verschärfung des Drucks, der schon durch die faktisch wirkungslosen Sanktionen der letzten 15 Jahre seine Wirkung leider gänzlich verfehlte – und dass diese nun sechs Monate nach Beginn der zur „neverending story“ mutierten kriegerischen Eskalation der USA und Israels erfolgt, zeugt mehr von Schwäche als von Power. Das ist eigentlich das Letzte, was Donald Trump innen- noch außenpolitisch vor den Midterms gebrauchen kann. Zuerst haben die schweren Kämpfe an Intensität sichtbar gelassen – und jetzt sind die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Konflikts für die gesamte Welt wahrnehmbar ins Stocken geraten, bei stets giftigen kleineren Triumphen der Mullahs, und es bleiben nur noch verzweifelte Boykottaufrufe.

Derweil ist die Schifffahrt durch die Straße von Hormus weiterhin so gut wie vollständig blockiert, weshalb die Energiepreise weltweit gefährlich hoch bleiben. Die US-Regierung will außerdem noch verstärkt gegen den chinesischen Kauf von iranischem Öl vorgehen, denn China ist seit mehreren Jahren dessen größte Abnehmer – und der kommende Konflikt mit den souveränen Chinesen ohnehin vorprogrammiert. „Washington verzichtete bislang jedoch darauf, größere Banken der Volksrepublik zu sanktionieren, die den Ölhandel abwickeln könnten. Die Folgen des Konflikts belasten die Zustimmungswerte von US-Präsident Trump. Lediglich 33 Prozent der US-Bürger zeigten sich in einer aktuellen Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos mit seiner Arbeit zufrieden. Trump erklärte, die wirtschaftlichen Kosten seien notwendig, um sicherzustellen, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangt“, ordnet “n-tv“ die Situation ein. Doch auch das hätte Trump wissen können und müssen: Dem Iran war es bisher noch immer gelungen, auch schon in der Vergangenheit, die Sanktionen durch rasche Gründung von Tarnfirmen und die Umflaggung von Schiffen clever zu umgehen. Eine skrupellose, zu allem bereite, unerschrockene Regierung, die auch nach der Abschaltung Chameneis die wohl maximalste Steigerung von organisierter Staatskriminalität verkörpert, ist den USA hier meilenweit voraus.

Mordaufrufe gegen Trump-Sohn

Ergo grinst der Iran grinst und streckt den Mittelfinger aus – denn Donald hängt am Haken. Genüsslich warnt die Verbrecherbande von Teheran daher postwendend die USA vor “schweren Konsequenzen” des angekündigten Wirtschaftskriegs gegen die Islamische Republik. Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf teilte auf X einen Comic, der nahelegte, dass verschärfte Sanktionen gegen sein Land die USA wie ein Bumerang zu den Amis zurückkehren würden. Und der Chef des nationalen Sicherheitsrats, Mohsen Resai, warnte die ölreichen Nachbarländer schonmal davor, sich Washington anzuschließen: Man werde jeden, der das tue, als Feind betrachten. Doch das ist noch nicht alles: Sogar auf Trumps Sniper-Liquidierungsaktionen hat das Mullahregime nun eine eskalationsfördernde Antwort, die an Drehbücher alter Western und Mafia-Krimis erinnert – Stichwort Auge um Auge, Zahn und Zahn: Der Iran soll 10 Millionen Dollar auf den jüngsten Sohn von US-Präsident Donald Trump, Barron Trump, ausgesetzt haben; unter dem Titel “wo kann man Barron Trump töten?” widmete der iranische Staats-TV-Kanal dem 20-Jährigen einen dreiminütigen Beitrag, in dem zumindest der Eindruck erweckt wurde, iranische Stellen hätten sich bereits intensiv mit dem Aufenthaltsort und den Gewohnheiten des Präsidentensohns beschäftigt.

Eine persischsprachige Sprecherstimme behauptete, viele seien bereit, die in dem Beitrag präsentierten Informationen zu nutzen, um “Barron Trump aufzuspüren und zu töten”. Die Sendung zeigte unter anderem animierte Darstellungen von Orten, an denen sich der Student angeblich regelmäßig aufhält. Auch seine Freizeitaktivitäten wie Videospiele und Treffen mit Freunden wurden thematisiert. Als mutmaßlicher Hauptwohnsitz von Barron Trump identifizierte der Bericht die Studentenwohnheime des Constance Milstein & Family Global Academic Center der New York University (NYU) in Washington. Barron studiert tatsächlich an der NYU und wechselte nach seinem ersten Studienjahr am Campus in Manhattan an deren Standort in der US-Hauptstadt. Auch wenn solche Drohungen dem Psychokrieg zwischen beiden Mächten geschuldet sind, wird klar: Es wird unbequem für “Rumble Donald”. Er hat den Tiger am Schwanz gepackt und offenbar nicht die Mittel, ihm den Kopf abzuschlagen. Wie kommt Trump da wieder raus…?