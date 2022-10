Final destruction of Germany

Hätte man mir vor drei Jahren erzählt, vor welchem Scherbenhaufen wir im Jahre 2022 stehen, hätte ich demjenigen empfohlen, dringend ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch wenn sich damals aufgrund Merkels unverantwortlicher Migrationspolitik und ihrem Aussitzen jeglicher wirtschaftlicher und ökonomischer Herausforderungen bereits abzeichnete, dass Deutschland schweren Zeiten entgegen sieht, so hatte ich doch immer noch Hoffnung, dass wir irgendwann den Turnaround hin zu Realpolitik und Korrektur einer schon damals unverantwortlichen und irrationalen Politik schaffen würden.

Dann kam Corona und legte große Teile der gewachsenen Strukturen im Land lahm. Vieles an materiellen und immateriellen Werten wurde für immer zerstört. Und dann, als man zu Beginn des Jahres 2022 endlich glaubte, dass es nun endlich wieder besser werden würde, kam der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Gleichzeitig nahmen Energiekostenexplosion und Inflation Fahrt auf und man schaute der wie ein Hühnerhaufen agierenden neu gewählten Regierung mit wachsender Fassungslosigkeit bei ihrem Gestümpere zu, um allmählich und stets auf Neue zu realisieren, dass all dies noch lange nicht der Höhepunkt des Desasters ist.

Die Destabilisierung Deutschlands schreitet voran

Neben all dem Wahnsinn um die Gas- und Stromkrise ist auch noch eine Neuauflage der Flüchtlingskrise von 2015/2016 in vollem Gange (wahrscheinlich sogar in noch viel größerem Ausmaß als damals, zumal es sich die meisten der Migranten von damals es sich immer noch im deutschen Sozialsystem gemütlich gemacht haben!), ohne dass die Regierung in der Lage oder willens wäre, diese neuerliche Katastrophe einzudämmen. Fakt ist, dass die Flüchtlingslobby ein neues Schlupfloch entdeckt hat, die Migranten aus dem Nahen Osten, aus Indien, Pakistan und Afrika mit Touristenvisa nach Europa über Belgrad zu schleusen und sie von dort über die Balkanroute via Tschechien nach Deutschland zu schicken.

Die meines Erachtens gezielte Destabilisierung Deutschland durch Zuwanderung direkt in das Sozialsystem aus bildungsfernen patriarchalischen Gesellschaften geht also weiter. Anstatt endlich laut „Stop“ zu rufen, das Asylrecht aufgrund offensichtlicher Überforderung wenigstens auszusetzen und die Migranten aufzufordern in ihre Herkunftsländer zurückzukehren )(in denen in der Regel fast nirgendwo mehr Krieg herrscht!) oder geduldeten Ausreisepflichtigen das Geld zu streichen, damit sie sich endlich von selbst auf den Weg zurück machen, versucht die Regierung die Katastrophe auszusitzen. Und statt endlich zu handeln, klebt die Ampel an den eigenen irrationalen Moralvorstellungen fest – auf Kosten der autochthonen Bevölkerung.

Von Sabotagen bis Wahlversagen

Auch die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines durch Sabotage, womit Deutschland nun ultimativ vom preisgünstigem russischen Gas abgeschnitten ist, dient nur einem Ziel: Der Destabilisierung unseres einst friedlichen und wohlhabenden Landes. Ich weiß nicht, wer bei der Zerstörung der Pipelines die Verantwortlichen waren, aber die Gesamtsituation ähnelt immer mehr dem Drehbuch zu einem Film, der „Final Destruction of Germany“ heißen könnte und jede Verschwörungstheorie mühelos in den Schatten stellt.

Im Shithole Berlin beschäftigt man sich derweil nicht nur auf kommunaler Ebene vor allem damit, wie man die (juristisch wohl unumgängliche) Wiederholung einer nun auch seitens der Justiz als unrechtmäßig eingestuften Wahl verhindern oder zumindest möglichst lange hinauszögern kann – wobei natürlich unter gar keinen Umständen auch noch die Rechtmäßigkeit der letzten Bundestagswahl in Zweifel gezogen werden darf, obwohl diese in Berlin natürlich genauso wenig korrekt durchgeführt wurde wie die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlung. Auf die Mainstreammedien kann sich die Politik hierbei verlassen, denn diese berichten nur rudimentär über diesen größten Wahlskandal seit Bestehen der Bundesrepublik, der einen Grundpfeiler der Demokratie zerstört hat: Die bislang unumstößliche Gewissheit nämlich, dass jede deutsche Regierung nur durch allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche, geheime und vor allem faire und korrekte Wahlen legitimiert sein darf. Was Berlin anbelangt, sind diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben.

And the winner is… die USA

Aber vielleicht ist das alles sowieso bald vollkommen egal, denn das Szenario für eine nukleare Zuspitzung des Ukraine-Konflikts – und als Folge davon eines möglichen Krieges zwischen Russland und der NATO, das die „Frankfurter Allgemeine Zeitung” heute unter Berufung auf US-amerikanische Sicherheitsbehörden beschreibt – würde am Ende wohl auch die physische Existenz Deutschlands vernichten. Denn am Ende der Eskalationsspirale steht möglicherweise ein Atomkrieg, der sicher nicht auf die Ukraine begrenzt bleiben würde. Die USA – und damit die NATO – haben bereits angekündigt, dass sie sich im Falle des Einsatzes von Nuklearwaffen durch Russland in der Ukraine gezwungen sehen würde, in diesen Krieg aktiv einzutreten, in dem sie dann russische Stellungen in der Ukraine bombardieren würde. Man kann sich nur wünschen, dass Putin von solchen Drohungen abgeschreckt wird; aber wenn ich mir die Entwicklungen der letzten Jahre anschaue, in denen es immer noch schlimmer kam, als man es sich hätte vorstellen können, muss man auch hier mit dem Schlimmsten rechnen.

Putin ist zweifelsfrei ein Diktator, der unverzeihliche Fehlentscheidungen getroffen hat, der sein Land destabilisiert und seine jungen Männer verheizt. Putin ist aber nicht nur ein Despot; er ist auch ein Idiot. Denn er hat geschafft, das zu festigen, was in den letzten Jahren ins Wanken geraten war – die weltpolitische Führungsposition der USA nämlich. Amerika ist in jeder Hinsicht der Hauptprofiteur dieses Krieges: Weit weg vom eigentlichen Kriegsgeschehen verdienen sie dank der gestiegenen Energiepreise Unsummen mit dem Verkauf ihres eigenen Öls und Frackinggas, die zuvor auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig war, ebenso wie mit dem Verkauf von Kriegsgerät. Der Dollar steigt trotz Inflation, exorbitanter US-Staatsverschuldung und Geldschwemme weiter. Europa hingegen ist durch den Ukrainekrieg existenziell bedroht. Und weil auch China weitgehend selbstverschuldet ökonomisch ins Schwanken geraten ist, gibt es nur einen Sieger in dieser Zeit – und das sind die USA, wie übrigens bei fast jeder kriegerischen Auseinandersetzung seit über 100 Jahren. Das Schicksal anderer Nationen hat für die USA immer nur eine untergeordnete Rolle gespielt und wenn doch, dann nur, solange es für sie selbst von Nutzen war. Wir sollten daher nicht davon ausgehen, dass die USA sich wirklich um das Schicksal Deutschlands oder Europas Sorgen machen, solange es für sie nicht von strategischem Vorteil ist. Das sollte jedem bewusst sein.